 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 08.08.2022
15:13  Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
15:05  Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков
12:18  Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия, - А.Халдей
12:16  Разгадан план Путина по расколу Европы
12:12  American Conservative: Стоит ли независимость Тайваня войны?
12:11  Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
12:08  Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага? - Александр Савельев

12:05  Запад ищет болевой порог Путина, - Амир Тахери
12:02  За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване, - Владимир Павленко
05:53  Новые прокуроры и шефы полиции приступили к работе в Казахстане
05:51  Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева, - Марат Асипов
01:21  Россия запускает иранский военный спутник "Хайям"
01:03  Китайский Feihong 95 ("Летящий лебедь") сведет с ума технику НАТО, - "СП"
01:00  Сколько стоит родить ребенка в странах Центральной Азии?
00:58  Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР, - Назира Нуртазина
00:16  Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список, - Валентин Катасонов
00:09  Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном. Россия построит Египту супер-АЭС
00:06  В Киргизии началось самовыдвижение кандидатов в... послы в Малайзии
00:04  В Туркмении дало газ месторождение Шерепли
00:01  Европа спровоцировала энергетический кризис в развивающихся странах, - Handelsblatt
Воскресенье, 07.08.2022
21:08  Al Jazeera: перемирие между Палестиной и Израилем срывается из-за требований "Исламского джихада"
13:02  Полностью сгорела одна из национальных китайских реликвий - деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь
12:57  Голландская армия продолжает воевать с... своими же фермерами
12:50  6 колонна. ЛГБТ-лобби пытается активизироваться в России
12:06  Казахстану неизбежно придется искать альтернативные "КТК" маршруты для экспорта нефти, - Минэнерго РК
11:11  Огненный "Рассвет" над Газой. Очередная арабо-израильская войнушка, - М.Беленькая
11:05  ЕАЭС не для продажи. Доля внутрисоюзной торговли за десятилетие почти не выросла, - Къ
11:02  Посольство КР в Пакистане опровергло, что глава "Аль-Каиды" был убит ударами с американского беспилотника, запущенного из Кыргызстана
10:07  Доллар, прощай! Путин и Эрдоган переиграли Америку
09:35  Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации границы
08:07  Израиль начинает войну: Макаревич в окровавленных трусах, - МК
00:45  Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году
00:20  Израиль в споре за газ готов уничтожить половину Бейрута, - Игорь Субботин
00:09  Заслуженный пилот Александр Настаев возглавил Гражданскую авиацию Киргизии
00:06  В ФОМС Кыргызстана новый руководитель - Азамат Муканов
Суббота, 06.08.2022
16:58  Как потрошили КазНацФонд, - Ирина Галкина
16:54  Розенблюм перебрался из посла США в Ташкенте на аналогичную позицию в Нур-Султан
15:47  Прекрасная Россия. Вначале будет трудно и непривычно, потом всем даже понравится, - Александр Дугин
11:50  Бишкек утопает в мусоре. Чиновники в поиске решения проблемы
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08:00  Студенты из Индии, покинувшие Украину, хотят учиться в вузах Центральной Азии
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Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков
15:05 08.08.2022

7 августа 2022 года в гор. Алматы скончался Глава Русской общины Казахстана Бунаков Юрий Захарович.

Прощание состоится 08.08.2022г. в 13-14 ч. в Никольском соборе г.Алматы

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659960300


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