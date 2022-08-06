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|Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков
15:05 08.08.2022
7 августа 2022 года в гор. Алматы скончался Глава Русской общины Казахстана Бунаков Юрий Захарович.
Прощание состоится 08.08.2022г. в 13-14 ч. в Никольском соборе г.Алматы