Скончался Глава Русской общины Казахстана Юрий Бунаков

15:05 08.08.2022

7 августа 2022 года в гор. Алматы скончался Глава Русской общины Казахстана Бунаков Юрий Захарович.



Прощание состоится 08.08.2022г. в 13-14 ч. в Никольском соборе г.Алматы