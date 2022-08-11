В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил - главком жандармерии Озлем Йылмаз

15:35 13.08.2022

В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил, сообщила Официальная газета Турции 13 августа.



Им стала начальник Главного командования жандармении Туцрии Озлем Йылмаз, служившая до этого в звании старшего полковника.



Теперь она будет занимать должность вице-президента Академии жандармерии и береговой охраны Турции, а ее должность займет генерал Ариф Четин.



4 августа Эрдоган отправил в отставку разом 38 генералов и адмиралов, в том числе главкомов ВМС и ВВС.