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|В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил - главком жандармерии Озлем Йылмаз
15:35 13.08.2022
В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил, сообщила Официальная газета Турции 13 августа.
Им стала начальник Главного командования жандармении Туцрии Озлем Йылмаз, служившая до этого в звании старшего полковника.
Теперь она будет занимать должность вице-президента Академии жандармерии и береговой охраны Турции, а ее должность займет генерал Ариф Четин.
4 августа Эрдоган отправил в отставку разом 38 генералов и адмиралов, в том числе главкомов ВМС и ВВС.