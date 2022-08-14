Скончался экс-вице-премьер Казахстана в 1992-1993 и 1998-1999 гг. Балташ Турсумбаев

10:41 14.08.2022

Утром в Алматы, на 76 году жизни скончался государственный и общественный деятель Балташ Молдабаевич Турсумбаев. Причина смерти - сердечная недостаточность.



ТУРСУМБАЕВ Балташ Молдабаевич

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[..1946 - 14.08.2022]

Родился в Омской области. Казах.



Окончил Омский сельхозинститут (1969), Алма-Атинскую выысшую партийную школу (1986).



В 1969-80 - зоотехник, главный зоотехник совхоза, зам. начальника райсельхозуправления, директор совхоза.

В 1980-89 - 2-й секр. Бишкульского райкома партии, пред. Соколовского райисполкома, 1-й секр. Целинного райкома партии, пред. Северо-Казахстанского облисполкома.

В 1989-90 - пред. Госагропрома КазССР.

В 1990 - 1-й зам. пред. СМ КазССР.

В 1990-91 - госсоветник КазССР.

В 1991-93 - зам. премьер-министра по с-х-ву.

В 1992-93 - министр сельского хоз-ва.

В 1993-95 - глава/аким Кустанайской области.

В 1995-96 - секретарь Совета безопасности РК.

В 1996-98 - посол РК в Турции.

В 1998-99 - зам. премьер-министра.

С 1999 - предприниматель.



Был создателем политической партии "Ел мен Жер". Также, он являлся сопредседателем форума демократических сил Казахстана.



Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (1996).