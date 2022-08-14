|Скончался экс-вице-премьер Казахстана в 1992-1993 и 1998-1999 гг. Балташ Турсумбаев
10:41 14.08.2022
Утром в Алматы, на 76 году жизни скончался государственный и общественный деятель Балташ Молдабаевич Турсумбаев. Причина смерти - сердечная недостаточность.
ТУРСУМБАЕВ Балташ Молдабаевич
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[..1946 - 14.08.2022]
Родился в Омской области. Казах.
Окончил Омский сельхозинститут (1969), Алма-Атинскую выысшую партийную школу (1986).
В 1969-80 - зоотехник, главный зоотехник совхоза, зам. начальника райсельхозуправления, директор совхоза.
В 1980-89 - 2-й секр. Бишкульского райкома партии, пред. Соколовского райисполкома, 1-й секр. Целинного райкома партии, пред. Северо-Казахстанского облисполкома.
В 1989-90 - пред. Госагропрома КазССР.
В 1990 - 1-й зам. пред. СМ КазССР.
В 1990-91 - госсоветник КазССР.
В 1991-93 - зам. премьер-министра по с-х-ву.
В 1992-93 - министр сельского хоз-ва.
В 1993-95 - глава/аким Кустанайской области.
В 1995-96 - секретарь Совета безопасности РК.
В 1996-98 - посол РК в Турции.
В 1998-99 - зам. премьер-министра.
С 1999 - предприниматель.
Был создателем политической партии "Ел мен Жер". Также, он являлся сопредседателем форума демократических сил Казахстана.
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (1996).