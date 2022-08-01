Умер экс-министр культуры ТаджССР лидер гармских "демократов" Нур Табаров

09:35 15.08.2022

ТаджСМИ сообщают -

В ночь на 14 августа ушел из жизни известный литератор, журналист и бывший министр культуры Таджикистана Нур Табаров. Ему был 81 год. О кончине известного писателя сообщило Правление Союза писателей Таджикистана. В официальном сообщении говорится, что церемония прощания с Нуром Табаровым состоится 15 августа у его дома в Душанбе (недалеко от чайханы "Рохат"). О причинах смерти писателя не сообщается.



ТАБАРОВ Нурмухаммад

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[18.05.1941 - 14.08.2022]

Уроженец Гарма.



Министр культуры (до 1990). Освобожден от должности будучи заподозренным в подстрекательстве к "февральскому мятежу" 1990 года.



главный редактор республиканской газеты "Точикистони Совети",

ныне советник еженедельника "Чархи гардун" (=2007=);



журналист и писатель,



Заслуженный работник Таджикистана



умер в г. Душанбе