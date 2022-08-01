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|Умер экс-министр культуры ТаджССР лидер гармских "демократов" Нур Табаров
09:35 15.08.2022
ТаджСМИ сообщают -
В ночь на 14 августа ушел из жизни известный литератор, журналист и бывший министр культуры Таджикистана Нур Табаров. Ему был 81 год. О кончине известного писателя сообщило Правление Союза писателей Таджикистана. В официальном сообщении говорится, что церемония прощания с Нуром Табаровым состоится 15 августа у его дома в Душанбе (недалеко от чайханы "Рохат"). О причинах смерти писателя не сообщается.
ТАБАРОВ Нурмухаммад
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[18.05.1941 - 14.08.2022]
Уроженец Гарма.
Министр культуры (до 1990). Освобожден от должности будучи заподозренным в подстрекательстве к "февральскому мятежу" 1990 года.
главный редактор республиканской газеты "Точикистони Совети",
ныне советник еженедельника "Чархи гардун" (=2007=);
журналист и писатель,
Заслуженный работник Таджикистана
умер в г. Душанбе