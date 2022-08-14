В Казахстане новый вице-премьер - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин (вместо Бахыта Султанова)

22:37 15.08.2022

Указом Президента К.Токаева

Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан.



Указом президента Жумангарин Серик Макашевич назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба Акорды.



Он освобожден от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.



Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года. В 1993 году окончил Московский энергетический институт по специальности "Теплофизика". В 1997 году - Казахский государственный университет им. Е.А. Букетова, специальность "Финансы и кредит".



С 1993 по 1994 год - коммерческий директор МЧП "Тынай".



С 1994 по 2004 год - директор МЧП "Медкорп", главный бухгалтер, директор МЧП "АСБ", директор представительства АО "Атырауский НПЗ", коммерческий директор ТОО "Компания Global", генеральный директор ТОО "Корпорация "Батыс Ойл Газ".



С 2005 по 2006 год - заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования Актобе; начальник отдела предпринимательства Актобе.



С 2006 по 2007 год - заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.



С 2007 по 2008 год - начальник управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.



С 2008 по 2010 год - заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор департамента развития торговли; заместитель председателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство".



С 2010 по 2011 год - заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания NadLoc.



С 2012 по 2013 год - директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.



С 2013 по 2014 год - вице-министр регионального развития Республики Казахстан.



С 2014 по 2017 год - председатель Комитета по регулированию естественных монополий.



С 2017 по 2019 год - вице-министр национальной экономики РК.



С 2019 по 2020 год – член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.



С сентября 2020 года до нынешнего назначения - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.



Награжден медалью "Астананың 10 жылдығы".