Очередной болашакер-поскакун возглавил Антимонопольное ведомство Казахстана

21:06 16.08.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова



ОМАРОВ Марат Талгатович

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[20.09.1988 - ..]

Окончил Британский университет Йорка по программе "Болашақ", Лондонскую школу экономики и политических наук.



советник министра экономического развития и торговли (в последующем – экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014);

замдиректора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016);

управляющий директор АО "Казахтелеком" (2016-2017);

председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации – председатель правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") (04.2017 – 05.2019);

управляющий директор – член правления холдинга "Байтерек" (05.2019 – 10.2020);

заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (с 10.2020).



председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК с 16 авг. 2022