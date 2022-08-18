Георгий Тверитин - первооткрыватель казахской народной поэмы "Козы Корпеш и Баян Сулу" (история)

22:37 19.08.2022 Тверетин Георгий Николаевич ( род. 3 февр. 1889 г., ст. Вознесенская, Акмолинской обл., Зап. Сибирь - у.17 января 1922 г., Петроград-Ленинград, Волковское кладбище ), комиссар Политпросвета, поэт и переводчик. Опубликовал поэму "Козы Корпеш и Баян Сулу" , памятник казахского фольклора ( опубликован книгой в 1927 г. ; очерком в журнале "Литература и искусство Казахстана", №7-8 ,1940. Ныне - журнал "Простор" )



В наст. время исследователями Приищимья ведется архивно-поисковая работа по биографии и творчесттву Г.Н. Тверетина в проекте "Окно в прошлое ". В частности, уточнена биография его однофамильца Георгия Васильевича Тверитина и его авторство к широко известной поэме ( см. на сайте "Персоны" ) .Извлечен из фонда Российского госархива литературы и исксства ( РГАЛИ) Договор о продаже посмертной рукописи Георгия Николаевича Тверитина "Сказание о Козы Корпеш и Баян Сулу" подписанным его родственницей Таисией Михайловной Фарафонтовой и Смагулом Садвакасовым наркомом просвещения Кирг. ( Казах.) АССР ( 1926 г.)



Ниже приводятся новые очерки о переводчике Г.Н.Тверитине .



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Георгий Тверитин и его произведение



В нынешнем году исполнится 120 лет со дня рождения (точная дата не установлена) поэта - земляка Георгия Николаевича Тверитина. Как и его известный собрата по перу - А.С. Грибоедов - он вошел в историю литературы, будучи автором всего лишь одного произведения. Им стал перевод на русский язык замечательной казахской народной поэмы "Козы Корпеш и Баян Сулу".



Г.Н. Тверитину по-праву принадлежит пальма первенства стихотворного перевода поэмы на русский язык, известного как "Сказание о Козы Корпеш и Баян Сулу".



Казахское предание прочно вошло в сокровищницу народного эпоса. Замечательное творение человеческой мудрости XIII XIV веков стало материалом для одной из первых печатных книг на казахском языке (1816г.). Возникшая много лет назад, легенда жила и живет удивительно долго, веками передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение.



В своих многочисленных вариациях и интерпретациях она была "излюбленным номером" многих акынов-импровизаторов. Однако фабула поэмы, ее основной смысл не менялись. Это романтическая история, печальная повесть о влюбленных, юноши и девушки, их жизни и смерти.



К народному произведению неоднократно обращались поэты и общественные деятели первой величины. Согласно опубликованным сведениям в архиве А.С. Пушкина имеется запись старинного сказания. Творческие биографии Сакена Сейфллина, Мухтара Ауэзова тесно соприкасались с этим народным творением. Габит Мусрепов - основоположник казахской драматургии - отразил замысел произведения языком театра, а Евгений Брусиловский написал музыку к одноименному балету. Кинофильм "Поэма о любви" положил в основу сюжета эту прекрасную легенду.



… Г.Н. Тверитин родился в 1889 году станице Щучинской Петропавловского уезда, в семье священника. Вскоре после его рождения отца перевели в станицу Вознесенскую, что в 40 км от Петропавловска, где будущий поэт проживал до тридцатилетнего возраста. С детства полюбивший устное народное творчество, Георгий дружил со своими сверстниками - казахскими мальчишками. Именно здесь услышал он впервые о героическом эпосе казахов, о славных батырах, приносивших людям добро и побеждавших зло.



С 1902 года Георгий Николаевич учится в Ишимской бурсе, а затем в Тобольской семинарии. В 1909 году, будучи на последнем курсе учебного заведения, исключается за издание самиздатовского журнала весьма крамольного содержания. Работает репортером газеты в Омске. В 1911 году поступил в Петербурге в известный в то время Бехтеревский медицинский институт. Но где бы ни был Георгий Николаевич, он душой и сердцем оставался в родной Вознесенке, куда приезжал каждое лето к своим родителям, повидать ставших взрослыми друзей детства.



Вихри революций и гражданской войны не обошли стороной нашего земляка. В начале 1919 года он добровольцем вступает в Красную Армию и участвует в боевых действиях на Кавказе. Любимец красноармейцев, комиссар Г.Н. Тверитин прошел весь трудный путь 11-й армии от Баку до Тифлиса. Был делегатом VIII Всероссийского съезда Советов. После войны некоторое время работал в Петрограде. Однако тяжелая болезнь, туберкулез, подорвала силы нашего земляка. Он скончался в новогоднюю ночь на 1922 год, не дожив до тридцатитрехлетнего возраста.



Морозным январским днем хоронили его с воинскими почестями друзья, невеста, так и не успевшая стать женой.



В петроградской газете "Красная звезда" Г.Н. Тверитину был посвящен некролог, где говорилось: "Товарищи, провожавшие в последний путь Георгия Николаевича, не знали, что скончался не только благородный человек и отважный воин, но и прекрасный поэт - переводчик".



Сказанное не было преувеличением.



История сбора материала, обработки и написание поэмы на русском языке чрезвычайна интересна.



Вкратце она такова. Еще обучаясь в Тобольской семинарии, Г.Н. Тверитин много общался со своей родной теткой Т.М. Фарафонтовой. Высокообразованная и эрудированная во всех отношениях, Таисия Михайловна стала первой и главной наставницей своего племянника. Будучи незамужней, она всю энергию отдавала общественной деятельности, состояла в переписке с друзьями из Франции, участвовала в работе сибирских демократов-просветителей, была литературной сотрудницей демократической газеты, издаваемой нашим земляком Г.Н. Потаниным в г. Иркутское. Именно она убедила своего юного родственника всерьез заняться переводом казахской поэзии и оказала ему неоценимую помощь - передала пересказы поэмы, бывшие в ее руках. Несколько раньше Таисия Михайловна обнаружила их в архиве известного сибирского краеведа Н. Ядринцева, которому в свое время подарил эти документы Г.Н. Потанин.



Получив бесценные материалы Георгий Николаевич с головой ушел в работу.



Сегодня, спустя много лет, можно только удивляться, как молодому начинающему поэту удалось сделать то, что было крайне сложно и невозможно выполнить другим, более знаменитым и зрелым авторам: перевести и стихотворно обработать поэму.



Причин тут, пожалуй, несколько. Одна из них, во-первых, состоит в том, что у истоков знаний и сбора материалов стояли корифеи казахского эпоса Ш. Уалиханов и Г.Н. Потанин. Во-вторых, сказались и личные качества Георгия Николаевича, совпадающие с духом легенды, ее лирическим характером. И, наконец, решающую роль сыграл тот факт, что молодой поэт не мыслил свою жизнь и свое творчество без родной земли, на которой вырос, без замечательных людей, проживающих здесь.



Литературное значение и красоту казахской поэзии открыли ему ученые-краеведы. Исследователи старшего поколения собрали, обработали и перевели казахские тексты. Г.Н. Тверитин сделал следующий шаг: заново осуществив перевод (он в совершенстве владел казахским языком), придал песням и легендам законченную поэтическую форму, заставил их прекрасно звучать на русском языке.



Работая над поэмой, он вспоминал родную Вознесенку, где каждое лето у села казахи ставили свои юрты и жили до осени. Русский парень был у них постоянным гостем, поддерживал по казахски разговор, посещал праздники, семейные торжества, ездил на ярмарки, слушал выступления акынов. Он ввел в свой вариант поэмы множество бытовых и обрядных песен, стал своего рода синтезатором всего лучшего, что удалось увидеть и услышать.



Отсутствие канонического текста (только в 1959 году вышло академическое научное издание поэмы "Козы Корпеш и Баян Сулу") давало такую возможность. Поэма создает широкое красочное полотно степной жизни. Автор удачно использовал лирические отступления с описаниями природы родного края, для полноты картины переживания своих героев ввел многочисленные вставки, которые органически слились с текстом.



"Хорошая ты, девушка,

Нежная Баян!

Как кувшин серебряный,

Твой высокий стан.

По заслугам девушке

Молвят похвалу.

Не напрасно девушку

Называют Слу…"

(по русски Слу и Сулу звучит - красавица).



Такие "вольности" поэта - переводчика оказались оправданными, так как были рассчитаны на песенно-музыкальное исполнение. По-видимому, это и стало причиной успеха тверитинского варианта перевода, превосходящего другие, которые иногда только копировали текст и представляли ритмически написанные подстрочки. Автор потратил на написание своей поэмы около 6 лет. В окончательном варианте она была готова в начале 1917 года.



Интересна и дальнейшая судьба творения нашего земляка. Бурные события революций и войн на неопределенный срок отодвинули издание поэмы. Рукопись не сохранилась. К счастью, в чемодане, оставленном в Москве у другой тетки, Анны Михайловны, был обнаружен полный машинописный текст. По этому тексту, выверенному при жизни рукой Г.Н. Тверитина, при поддержке и содействии Жамбыла Жабаева в 1927 году в тогдашней столице Казахстана Кзыл-Орде поэма была впервые опубликована. После этого она несколько раз переиздавалась, в том числе в 1941 году в Москве.



Это лирическое произведение поправу вошло в золотой фонд памятников культуры Казахстана, стало примером дружбы и братства казахов и русских, исповедующих, как и другие народы, простые общечеловеческие ценности.



В экспозиции областного историко-краеведческого музея находится упомянутая книга "Деткнигаиздата" 1941 года, которая, по сути дела, является документальным архивным памятником поэту-земляку Г.Н. Тверитину.



Открыв ее, равно как другие издания поэмы, можно, как говорится, на одном дыхании прочитать чудесную сказку о любви и верности, о благородстве души и прекрасных человеческих качествах, которых, увы, так не хватает нам сегодня в буднях мелькающих дней.



М. Мелехин,

заведующий отделом использования

и публикаций документов областного госархива

Петропавловск СК – 2009. 6 февраля. – с. 7 Источник - ЦентрАзия

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