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|Чумовая должность. Гульанара Баатырова - очередной врио министра здравоохранения Кыргызстана
09:03 23.08.2022
Сегодня указом президента С.Жапарова назначен новый врио Министра здравоохранения - Гулнара БААТЫРОВА (вплоть до утверждения парламентом она будет и.о. министра)
БААТЫРОВА Гулнара Маришовна
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[29.10.1963 - ..]
В 1986 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт, врач- лечебник.
1986 -1988 гг. - Врач – ординатор Городской клинической больницы №2, г. Бишкек.
1988 - 1993 гг. - Участковый терапевт Карасуйской центральной районной поликлиники.
1993 - 1997 гг. - Заведующая терапевтическим отделением Карасуйской центральной районной поликлиники.
1997 - 2001 гг. - Заведующая поликлиникой Карасуйской центральной районной поликлиники.
2001 - 2013 гг. - Директор Карасуйского районного Центра семейной медицины.
2013 - по н. в. - Председатель Медицинской Аккредитационной Комиссии Минздрава КР.
С 2011 - Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
с 23 авг. 2022 - врио Министра здравоохранения КР
Участие в выборных органах:
2004 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;
2008 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;
2009 - 2011 гг.- Председатель Карасуйского городского Кенеша.
Награды:
Почетная грамота Ошской облгосадминистрации, 2001 г. - "Отличник здравоохранения" Кыргызской Республики, Почетная грамота Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Почетная грамота Кыргызской Республики, Почетный Гражданин Карасуйского района, Почетная Грамота Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Почетная Грамота ЦИК КР.