Суицид, казахи, трансперсональная психология, - Назира Нуртазина

12:21 23.08.2022 Суицид, казахи, трансперсональная психология



Казахи XXI века рискуют на глазах всего человечества превратиться в нацию самоубийц (если конечно, можно назвать условно "нацией" наш нынешний люд). Статистика суицидов, притом среди казахской молодежи, ошеломляет. Уже то, что отсталый и малонаселенный Казахстан в последние десятилетия стал почему-то быстро лидировать и прочно занимать ТРЕТЬЕ (!) место в мире по суициду (и даже первое - по подростковому), должно было вовремя насторожить государство. Ведь это явный сигнал о том, что в самой модели общества и государства, фундаментальных основ организации жизни народа что-то не так. Это казалось бы, не должно давать покоя государственным служащим, национальной интеллигенции, мусульманскому духовенству. Наши духовные и светские лидеры (если они еще есть) по идее должны бы стать на этой почве угрюмы и безутешны, кусок в глотке должен бы застревать от такого ужасного положения, национального горя, и сон не смыкать их глаза… Но мы видим обратное: целые бараны спокойно проходят через глотки наших "аксакалов" и "биев", за бесконечными веселыми дастарханами, а по ночам они наверняка храпят лошадиным храпом.



Что по сравнению с данным проявлением психопатологии народа, т.е. эпидемией самоубийств другие "национальные" проблемы, типа статуса казахского языка, инфильтрации русских, китайцев, недостатка нефти, газа, подорожания продуктов, сахара и пр.? Ничто! Гораздо страшнее, когда твою землю и сознание нации давно оккупировали шайтаны (демоны) зла: суицида, пьянства, прелюбодеяния, педофилии, проституции, агрессии, воровства и т.д., а не то, что возможна/невозможна физическая, географическая оккупация страны народами-чужеземцами. А лучше сказать так: внешнее - это следствие внутреннего, плод духовно-ментальной деградации. И не зря предки говорили "Иманды елді жау алмас" (Праведный народ не будет побежден врагом).



…Зачем нам золотые медали на Олимпиадах, возня вокруг большого спорта, всякие казахские "понты", показухи и декорации, как Димаш, сногсшибательные концертные залы или мечети падишахов в столице, если - в мирное время, как в армии, так и "на гражданке" в нашей стране, в Казахстане ежечасно (!) совершается по одному самоубийству, и треть из них - молодые мужчины в возрасте 35- 54 года; также показатель самоубийств среди молодых женщин у нас более чем в 3 раза превышает показатель США?! И если эксперты утверждают, что критическим порогом суицидов считаются показатели, составляющие свыше 20 человек на 100 тысяч населения, то в Казахстане, по данным статистики, в последнее десятилетие число самоубийств составило 52-53 человек на 100 тысяч населения?! ("Казахстан занимает третье место в мире по количеству суицидов"// https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30468239&pos=28;-44#pos=28;-44).



….Прежде чем какое-то государство, цивилизация были уничтожены с лица земли, они сначала демонстрировали признаки полной деморализации и психической деградации. Это хорошо известно историкам. В нашей ситуации много факторов: алкоголизм, наркомания, отсутствие цензуры и контроля над информационными источниками, никудышная система образования и воспитания. Но помимо этого, подозрительно-чудовищный рост числа суицидов среди казахской молодежи обусловлен и глубинными этнически-специфическими проблемами народной психологии, в том числе тотальной демусульманизацией сознания.



Самое главное: методология, методы и способы борьбы с ростом самоубийств в Казахстане у нас - ОШИБОЧНЫЕ и ПРЕСТУПНЫЕ (т.к. зря уходят миллиарды денег, что называется в песок или на ветер). Потому что у "идеологов" и "знатоков", несмотря на то, что они хапают миллиардные государственные проекты, не хватает ума разобраться, во-первых, в глубинных причинах данного явления, во-вторых, прежде всего -разработать СИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ подход, по-настоящему эффективные методы Оздоровления Национального Сознания.



Вместо этого государство прибегает к пресловутым поверхностным западным методикам и моделям, которые на казахской почве не дают эффекта. Тому много причин, это долго объяснять, да и незачем…К примеру, то, что реально работает во французском, немецком или японском обществе, в Америке или Грузии, у нас, среди казахов, может буксовать, или работать слабо. Это касается именно сферы Сознания. Потому что сознание этноса - дело тонкое. А в отношении казахов вообще - "тоньше тонкого"….



Но главное должно быть не столько копание в причинах, этиологии (кому-то выгодно вести долгие "научные" исследования и разглагольствовать на тему казахского суицида), а именно срочное оздоровление ментальности, меры и реальные усилия к возрождению национального и мусульманского кода, в хорошем смысле - психоментальное, идейно-нравственное перекодирование нации. Есть изречение Будды, он сказал однажды ученикам примерно так: если в тебя вонзилась отравленная стрела, ты не будешь тратить время на рассуждения типа "откуда эта стрела, кто ее послал, из какого материала изготовлена стрела, какой это яд" и пр., вместо этого если ты в здравом уме, то должен попытаться просто скорее вытащить из своего тела стрелу. Так Гаутама Будда образно объяснил насущный приоритет практики (в данном случае: психотренинга для спасения души) над теорией.



Так и казахи должны от слов перейти к делу, суть которого: УСИЛИТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ЯСАВИЗМА, НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЛОСОФИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПСИХО-ДУХОВНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ. Наша традиционная мусульманско-суфийская традиция, глубоко и исчерпывающе объясняющая устройство мира и человека, основанная на преобразующей силе Священного Корана, сакральных формулах, ритуалах и табу, проверенных тысячелетним опытом методов суггестии и психокоррекции, как раз удачно смыкается сегодня с новейшей психологией Карла Густава Юнга, С.Грофа и др. мэтров новейшей, четвертой или трансперсональной психологии.



У нас же в Казахстане, не говоря о наплевательском отношении к исламо-суфийской традиции, горе-психологи до сих пор изучают, пропагандируют, обучают и работают по устаревшей методологии фрейдизма, т.е. психоанализа - абсолютно вредной, ограниченной вербальной методике давно отвергнутого мыслящими психологами и психотерапевтами Запада полоумного старика-Фрейда (против которого смело выступил его ученик Юнг). Миллиарды народных денег присваивают и продолжают отмывать в государстве бездарные и самонадеянные, новоиспеченные, наспех обученные "знатоки души", не знающие и не признающие ни Бога, ни истинных тайн бытия, ни истинной всеобъемлющей картографии человеческой психики, ни феномена "коллективного бессознательного" этноса…



Также помимо этого появились в Казахстане пропагандисты бог весть какой-то "логотерапии", которые пытаются заболтать нас теперь по-казахски, а именно: смесью все той же неэффективной, вербально-рациональной западной психологии с… учением Ясави (Это Санжар Керимбай и другие ребята, бывшие когда-то в рядах суфистов-тарикатистов. На самом деле они - хорошие, талантливые ребята, но я скажу: они должны вовремя опомниться и как следует разобраться в современных школах психологии). Логотерапия для казахов - это просто недоразумение, это никому не нужное заурядное материалистическое учение, которое осталось все еще в границах старой, третьей психологии Запада (см. книги Стэна Грофа "Психология будущего", "За пределами мозга" и др. на английском, русском языках. Следовало бы срочно переводить их на казахский язык).



Если сказать вкратце, суть Трансперсональной Психологии С. Грофа и других современных психологов Америки и Запада (есть сторонники и в России) заключается в научном, экспериментальном открытии и признании добиографических уровней индивидуальной психики (этническая память, эмбриональное состояние); также эти направления психологи и психиатрии практические (как наш мусульманский суфизм); методы работы над сознанием здесь основаны на интегральном подходе, когда используются не только и не столько методы вербально-рационального анализа, беседы, внушения и прочая "болтология", а сколько и главным образом - физическая работа с телом, техники дыхания, различные традиционные способы самораскрытия и исцеления, как аскеза, сенсорная изоляция, ритуальные танцы, медитации, мантры и т.д.



В целом, трансперсональная психология сделала подлинный прорыв в плане интеграции Науки и Религии. Новая, четвертая психология Запада давно относится с огромным уважением к традиционным мистическим школам Востока - шаманским, суфийским, буддийским учениям о Человеке и Космосе и соответствующим способам/техникам духовной самореализации. Профессор С.Гроф в своих книгах ставит древние, в том числе суфийские методики исцеления и самопознания в один ряд с разработанной им более современной "лабораторной" системой, как рибефинг, холотропное дыхание и пр. Конечно, можно разработать и внедрять более современные интегральные методики психоментального оздоровления, именно синтезирующие научные и традиционные элементы.



Надо во весь голос говорить и доносить духовно погибающему на глазах всего мира казахскому народу великую истину о том, что именно у мусульманских народов, у людей Общины Мухаммада (мир ему и благословение!) не было и не бывает такого зла, как суициды. Самоубийства - это типичная черта ментальной истории Запада, России (после того, как у них резко ослабел христианский код с наступлением эпохи Просвещения, Промышленных революций и пр.), а также народов и стран дальневосточной культуры и различных языческих восточных традиций (Япония, Корея и др.).



Наш народ, казахи, даже в ужасные периоды своей истории, в пик Голодомора, на войне или в беспросветной нищете, ни мужчины, ни женщины, ни молодые, ни старые, никогда не шли на такой шаг, как суицид. Почему?! Потому что тогда еще в казахском коллективном сознании работал мусульманский код. Рост самоубийств среди казахов - это ярчайший, визуальный пример, доказательство насильственной культурно-цивилизационной перекодировки нашего народа, которая была осуществлена за века колониализма, особенно за Советский период и в разных косвенных формах продолжается до сих пор.



Суициды - это сигнал от аруахов (духов предков), что нация окончательно зашла, уперлась в духовный тупик. Надо понимать еще одну важную вещь: отказ от Ислама и Священного Корана прежде добровольно принявших эту веру народов/сообществ/родов всегда чреват проклятьем и лишением Небесного покровительства, гневом тех же предков, которые расценивают отход от мусульманства как измену и клятвопреступничество (по казахски "антты аттау", "сертті бұзу", "діннен безу"). Если нужна аналогия, пример : есть такой хорошо известный прецедент, как "проклятье рода Юсуповых" в Российской империи. Некогда, боясь лишиться земли, привилегий и власти, их предок, происходящий из мусульманского рода правителей Золотой Орды, принял крещение; в ту же ночь ему был явлен вещий сон, что он и его потомки будут богаты, но несчастны и прокляты, и в истории действительно было так, к Юсуповым лилось потоком проклятое богатство, но по мужской линии сыновья всегда загадочно умирали в юном возрасте и т.д.



Именно многовековая и системная деисламизация Казахстана является глубинной причиной происходящего сейчас превращения казахов в страшную, деградирующую "нацию самоубийств". Это - настоящая трагедия, перед которой блекнут иные "проблемы". И поверьте: эту грозную тенденцию не остановит ничто, никакие суперпсихологи, тем более малограмотные, цепляющиеся за устаревший психоанализ Фрейда казахские психологи РК. Не остановит ничто, кроме - "старого и доброго", вечного и благословенного Ислама и нашей Духовной Традиции, основанной на мистическом опыте великого Ходжи Ахмеда Ясауи…



Назира Нуртазина,

историк, религиовед Источник - ЦентрАзия

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