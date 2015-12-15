 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 23.08.2022
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Адвокат матраимовской ОПГ г-н Азиз возглавил Институт стратегических исследований при президенте Кыргызстана
10:12 24.08.2022

Распоряжением президента С.Жапарова назначен директором Национального института стратегических исследований при президенте КР

АЗИЗ Канатбек

доктор политических и юридических наук.

В октября 2020 года баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Мекеним Кыргызстан".

заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии КР,

Был адвокатом экс-заместителя председателя Таможенной службы криминального авторитета Райымбека Матраимова, защищал также лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

советник председателя Государственной службы миграции КР

и.о. статс-секретаря Государственной службы миграции (15.12.2015 - 17.08.2016);

директор Национального института стратегических исследований при президенте (23.08.2022 -

Источник - ЦентрАзия
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