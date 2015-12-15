Адвокат матраимовской ОПГ г-н Азиз возглавил Институт стратегических исследований при президенте Кыргызстана

10:12 24.08.2022

Распоряжением президента С.Жапарова назначен директором Национального института стратегических исследований при президенте КР



АЗИЗ Канатбек



доктор политических и юридических наук.



В октября 2020 года баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Мекеним Кыргызстан".



заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии КР,



Был адвокатом экс-заместителя председателя Таможенной службы криминального авторитета Райымбека Матраимова, защищал также лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.



советник председателя Государственной службы миграции КР



и.о. статс-секретаря Государственной службы миграции (15.12.2015 - 17.08.2016);



директор Национального института стратегических исследований при президенте (23.08.2022 -