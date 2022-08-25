Уволен влиятельный советник Узбпрезидента по социалке Абдужабар Абдувахитов

21:26 25.08.2022

Абдужабар Абдувахитов покинул пост советника президента

Советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта Абдужабар Абдувахитов освобожден от должности. Это пятое кадровое изменение в Администрации президента за последний месяц.

Сегодня, 22:25 Политика

Абдужабар Абдусаттарович Абдувахитов освобожден от должности советника президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, сообщил "Газете.uz" источник в правительстве.



По данным Kun.uz, решение было объявлено 25 августа на совещании у главы Администрации президента Сардора Умурзакова, который отметил, что "многие претензии населения связаны с образованием и медициной". Эти сферы курировал Абдужабар Абдувахитов.



Абдужабар Абдувахитов, которому в этом году исполняется 66 лет, работал в должности советника президента с августа 2018 года.



Это пятое кадровое изменение в Администрации президента за последний месяц после того, как Зайнилобиддин Низомиддинов был освобожден от должности главы администрации, а на его место был назначен Сардор Умурзаков.



23 июля стало известно, что Суннатулла Бекенов был назначен помощником главы администрации. Позже заместителем главы администрации был назначен Комил Алламжонов, а бывший советник президента Бахтиер Исламов был переведен на должность председателя Верховного суда.



Накануне бывший заместитель главы Счетной палаты Саидлазиз Саидкаримов был назначен начальником Контрольной инспекции Администрации президента.



https://www.gazeta.uz/ru/2022/08/25/administration/



АБДУВАХИТОВ Абдуджабар

/ABDUVAKHITOV Abdujabar/

[..1956 - ..]

Руководитель Департамента Международных отношений Академии Государственного и Общественного Строительства при Президенте Республики Узбекистан.



ректор Международного Вестминистерского Университета в Ташкенте (2001-07.2011)



С 26 июля 2011 - ректор Университета мировой экономики и дипломатии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан



С 15.04.2012 - ректор Академии государственного управления при Президента Республики Узбекистан



+ В феврале-июле 2018 - зам. Министра иностранных дел РУ



+ С 31 июля 2018 - 27 авг. 2018 - Государственный советник президента Узбекистана - руководитель Службы по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта РУ.



С 27 авг. 2018 - советник президента Узбекистана - руководитель сектора администрации президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта..



+ с 27 авг. 2018 - врио советника президента по делам культуры, печати и творческих организаций



в ? - 17.09.2020 - врид ректора Университета мировой экономики и дипломатии



В ? - 25 авг. 2022 - советник президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта