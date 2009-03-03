 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 25.08.2022
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Уволен живой символ казахского трайбализма аким Туркестанской области Шукеев (племя дулат)
17:38 26.08.2022

Сегодня, распоряжением президента, на основании личного заявления отправлен в отставку некогда любимчик и фаворит Н.Назарбаева

ШУКЕЕВ Умирзак Естаевич
/ /
[12.03.1964 - ..]
Родился в г. Туркестан Чимкентской (ныне - Южно-Казахстанской) области. Казах рода сикым племени дулат Старшего жуза.

Окончил Московский экономико-статистический институт (1986) и его очную аспирантуру (1988-91). Кандидат экономических наук.

В 1986-92 - м.н.с., ведущий научный сотрудник НИИ автоматизированных систем управления.
В 1992-93 - консультант Высшего экономического совета при Президенте РК, зам. зав. отделом финансов и труда Аппарата Президента.
В 1993-95 - зам. (по экономике) акима Южно-Казахстанской области.
В 1995-97 - министр экономики, министр экономики и торговли РК.
В 1997- заместитель премьер-министра (курировал экономический блок).
В 1997-98 - пред. правления банка "Туран-Алем".
В 1998 - зам. руководителя Администрации Президента.
В 1998-марте 2004 - аким Костанайской области.
20 марта 2004-20 cент. 2006 - аким г. Астана.
С 20 сент. 2006 - аким Южно-Казахстанской обл.
В ? - 3.03.2009 - вице-премьер Правительства.
С 3 марта 2009 - дек. 2011 - 1-й вице-премьер Правительства.
С 26 дек. 2011 - председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына",
С 15.12.2017 - 25.02.2019 - заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Республики Казахстан
C 26.02.2019 - 26.08.2022 - аким Туркестанской области РК

В ? - 28.01.2022 - член политсовета партии Нур Отан

Женат. Две дочери и сын.

"Занимаюсь спортом. Зимой играю в хоккей, летом - в теннис. Люблю слушать джаз и читать" ("Литер", 10.06.2005).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661524680


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