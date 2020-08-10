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|После "добровольной отставки" Шукеева акимствовать в Туркестанской области Казахстана остался Жетписбай
22:53 27.08.2022
ЖЕТПИСБАЙ (ЖЕТПИСБАЕВ) Арман Шарипбаевич
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[24.04.1971 - ..]
Родился в селе Куйбышево Жамбылского района Жамбылской области. Казах.
В 1993 году окончил Казахский химико-технологический институт, в 2002 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. По специальности - инженер-строитель, экономист.
Трудовую деятельность начал в 1992 году в коммерческих структурах города Шымкента. С 1998 по 1999 год - директор ТОО "ЮК ПГХ Алатаутрансгаз", ТОО "ЮКГХ Шымкентгаз". С 1999 по 2003 год работал заместителем директора Шымкентского филиала ОАО "Казкоммерцбанк", директором Кызылординского филиала АО "Казкоммерцбанк", первым заместителем председателя правления АО "Казкоммерцбанк Кыргызстан". С 2003 по 2005 гг. - председатель правления АО "Корпорация ARNA".
В августе 2005-октябре 2006 - директор Государственного учреждения "Дирекция специальной экономической зоны "Онтустик"",
18 октября 2006 - 19 февраля 2008 - заместитель акима Южно-Казахстанской области.
С 19 февраля 2008 - 24 апр. 2012 - аким г. Шымкент.
В 2015-2017 - управляющий директор АО "НАК "Казатомпром".
С 27.02.2017 - пред. правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына"
с 10.08.2020 - 1-й зам. акима Туркестанской обл.
В 26.08.2022 - ? - врио акима Туркестанской обл. /после отставки У.Шукеева/
Женат. 5 дочерей. Старшая дочь живет и учится в ОАЭ в одной из элитных школ города Дубая.
Братья - Джетписбаев Айдар Шарипбаевич (бывший директор ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз", ТОО "Вторнефтепродукты" дочка АО "ПетроКазахстан"), Джетписбаев Данияр Шарипбаевич - директор ТОО "СтройИнвест", Джетписбаев Мадьяр Шарипбаевич, сестра Джетписбаева Тогжан Шарипбаевна - выпускница КИМЭПа.
По утверждению самого Жетписбаева Армана он является родственником Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.