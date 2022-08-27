Эксперты России и Узбекистана оценят потенциал Оренбургско-Ташкентской железной дороги в меняющемся мире

12:07 29.08.2022

В условиях западных санкций, нарушивших естественные географические маршруты грузоперевозок и устоявшуюся систему международной логистики, Россия успешно развивает новые транспортные коридоры для связи с перспективными, динамично растущими рынками Центральной Азии, Ближнего Востока, Ирана, Индии и Китая. Через Оренбургскую область запущена ускоренная доставка в Россию из Узбекистана скоропортящейся фруктово-овощной продукции с упрощенными таможенными процедурами в рамках проекта "Агроэкспресс", к которому хотели бы также присоединиться заинтересованные Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. С другой стороны, Узбекистан активно продвигает проект продолжения железной дороги до Пакистана, которое обеспечило бы и российским товарам дополнительный выход к портам Индийского океана.



Открывающиеся перспективы использования исторической Оренбургско-Ташкентской железной дороги, ее встраивания в новые маршруты и форматы грузоперевозок 30 августа 2022 г. обсудят в г. Оренбурге участники Международной экспертной площадки "Россия - Узбекистан: новые логистические возможности для развития евразийских транспортных коридоров". Ее организаторами выступают АНО "Содружество народов Евразии" и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета в партнерстве с коллегами из стран Центральной Азии.



В международной экспертной встрече примут участие: начальник Управления внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Оренбургской области Александр Зверев, и. о. Представителя МИД России в г. Оренбурге Андрей Хибаков, руководитель Клуба импортеров и экспортеров Оренбургской области Анна Беркутова, директор Центра исследовательских инициатив "Мa`no" Республики Узбекистан Бахтиер Эргашев, зав. сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Елена Кузьмина, директор НИИ развития экономики ОГУ Игорь Корабейников, доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета Равшан Назаров, председатель АНО "Содружество народов Евразии" Веналий Амелин, руководитель Оренбургской областной узбекской общественной организации Абдулла Камалов, экономисты, политологи, историки из России, Узбекистана и Казахстана.



Место проведения: Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 20, конференц-зал Оренбургской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской (3-й этаж).



Начало: в 11.00 по времени г. Оренбурга (+2 Мск).