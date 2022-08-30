|11:28 Москве предписано стать "азиатским тигром" по рецепту Сунь Цзы
11:25 Иногда "традиционный ислам" (ханафитский мазхаб) больше унижает женщину, чем салафизм, - Н.Нуртазина
11:15 Как выбрать платежную систему для интернет-магазина в Казахстане
10:49 Энергетический кризис в эту зиму будет похуже, чем нефтяные и газовые "шоки" 1970-х, - Atlantico
10:36 Узбекистан – ШОС: мегаперспективы за мегавозможности, - Мухаммаджон Кодиров
10:14 Что ждет экономику Казахстана. Не все так плохо? - Расул Рысмамбетов
10:08 Талибы вновь требуют от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганскую авиацию
10:03 Матерый южанин и экс-посол в Ташкенте Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Казахстана
09:58 Реальность или миф: как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно
09:51 В Ираке запахло новой горячей точкой: десятки убитых, - МК
09:03 Тайвань сжимают в кулак. США превращают остров в стратегический укрепрайон, противостоящий Китаю, - Къ
08:58 Уже не Запад, еще не Восток. Тайну Азиатской модели экономики в России пока не постигли, - НГ
08:40 Контора пишет... В Кыргызстане при содействии ООН разработают новый "Страновой стратегический план"
08:32 Живой труп. Байден будет переизбираться в Амерпрезы в 2024-м
08:28 КазПравительство пытается навести порядок с дизтопливом
07:47 России надо навести порядок в своем прошлом, - Герман Садулаев
07:29 На деньги главного кыргызского коррупционера Матраимова построят новое здание КырМуфтията
01:28 Киргизия упростила условия переезда и работы "Цифровых кочевников" (digital nomad) из СНГ
00:14 Раскрыта тайна плато Гиза, которое египтяне выбрали для строительство пирамид
00:08 Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины
00:06 Китайские шпионы стали для Европы опаснее российских
00:04 Эрдоган ударил по России: проход через турецкие проливы пятикратно подорожает
00:02 Геополитические расклады соединили Баку с Москвой, а Ереван с Вашингтоном
|23:27 Умер Михаил Горбачев
22:06 В политических кругах Киева царят настроения триумфализма. Не рановато ли? - М.Ростовский
22:01 Газпром приостановил поставки газа французской Engie
21:31 Иракцам удалось избежать гражданской войны, но политический кризис остался, - М.Беленькая
21:17 УTAPIческий проект. Россия может выйти на рынки Южной Азии с помощью Туркменистана, - В.Панфилова
21:11 Прогнозы о "неизбежности" войны Пекина с Тайбэем не имеют экономического обоснования, - Д.Нефедов
21:04 Такер Карлсон: Запад самоуничтожается в пользу китайского глобального господства
20:58 Хуже не будет? Сбылась газовая мечта Европы, - Ольга Самофалова
19:40 Ирак вплотную подошел к шиитско-шиитской гражданской войне, - Равиль Мустафин
15:15 24 задержанных в Каракалпакстане отпущены под поручительство общественности
15:06 Президент Узбекистана открыл новый памятник султану Джалаладдину в Ургенче
14:49 Поставки энергии из России в КНР продолжают расти из-за жары
14:29 Таджикистан критикуют за многовекторную политику и ставят перед выбором
14:26 Al-Quds Al-Arabi: Стратегия оккупации Ирака: успех или провал?
14:25 Госбюджет Таджикистана перевыполнен на 40 миллионов долларов. Ура!
13:39 Не время для гламурных балаганов, - Иван Охлобыстин
12:45 Горе луковое. Сможет ли Казахстан обеспечить себя доступными овощами? - А.Бектенова
12:15 "Трудно представить Пекин и Дели в одном альянсе", - Павел Фельгенгауэр
11:07 В Бишкеке митинг: просят отпустить арестованных блогеров
10:18 Ректора Таласского госуниверситета Айбека Упенова задержали за коррупцию - 24.kg
09:10 Washington Post: Россия получила первые боевые беспилотники из Ирана
07:12 РосВласть анонсирует изменения в миграционной политике, - Екатерина Трифонова
07:10 В Казахстане могут досрочно переизбрать парламент, - Виктория Панфилова
06:56 Англосаксам придется заплатить за одурманивание Китая, - Дм.Бавырин
06:53 Зачем Западу нужна "Великая Албания", - Вадим Трухачев
06:50 Еще раз о положении русских в прибалтийских лимитрофах. Мы на крутом переломе, - А.Кренгель
06:49 Макрон в Алжире выпрашивал газ, - В.Прохватилов
00:53 Пекин опять грозит Пентагону железным кулаком
|Матерый южанин и экс-посол в Ташкенте Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Казахстана
10:03 31.08.2022
Сегодня указом Президента К.Токаева назначен
САТЫБАЛДЫ Дархан Амангельдыулы
/ /
[26.03.1974 - ..]
Род. в с. Абай Сарыагашского района Южно-Каз. обл. Казах
окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина (1996), экономист-менеджер; Казахский гуманитарно-юридический университет (2003), юрист
Кандидат экономических наук
· Работал в коммерческих организациях (1996-1999);
· Ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях (07.2000-2002);
· Референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан (2002-07.2006);
· Директор ГКП "Жылу" акимата города Астаны (08.2006-12.2006);
· Работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (2007);
· Заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-02.2010);
· Начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (02.2010-07.2011);
· Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (07.2011-05.2013);
С мая 2013 - авг. 2015 - аким гор. Шымкент.
С авг. 2015 - 1-й зам. акима Южно-Каз. области.
С 18 марта 2019 - посол Казахстана в Узбекистане.
с 31 авг. 2022 - аким Туркестанской области
награды:
Медали: "Ерең еңбегі үшін", "Астананың 10 жылдыгы";
Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан
Жена: Мекембаева Жанар Ахмеджановна (1981)
Дочери: Амангелди Мадина (2004), Сатыбалды Аяулым (2006) и Амангелди Акерке (2007)
Сын: Сатыбалды Асылхан (2014)