Матерый южанин и экс-посол в Ташкенте Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Казахстана

10:03 31.08.2022

Сегодня указом Президента К.Токаева назначен



САТЫБАЛДЫ Дархан Амангельдыулы

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[26.03.1974 - ..]

Род. в с. Абай Сарыагашского района Южно-Каз. обл. Казах



окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина (1996), экономист-менеджер; Казахский гуманитарно-юридический университет (2003), юрист

Кандидат экономических наук



· Работал в коммерческих организациях (1996-1999);



· Ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях (07.2000-2002);



· Референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан (2002-07.2006);



· Директор ГКП "Жылу" акимата города Астаны (08.2006-12.2006);



· Работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (2007);



· Заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-02.2010);



· Начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (02.2010-07.2011);



· Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (07.2011-05.2013);



С мая 2013 - авг. 2015 - аким гор. Шымкент.



С авг. 2015 - 1-й зам. акима Южно-Каз. области.



С 18 марта 2019 - посол Казахстана в Узбекистане.



с 31 авг. 2022 - аким Туркестанской области



награды:

Медали: "Ерең еңбегі үшін", "Астананың 10 жылдыгы";

Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан



Жена: Мекембаева Жанар Ахмеджановна (1981)

Дочери: Амангелди Мадина (2004), Сатыбалды Аяулым (2006) и Амангелди Акерке (2007)

Сын: Сатыбалды Асылхан (2014)