Узбекистан – ШОС: мегаперспективы за мегавозможности, - Мухаммаджон Кодиров

10:36 31.08.2022

Очередной саммит ШОС под председательством Узбекистана пройдет в историческом городе Самарканде - 15-16 сентября. Узбекистан в очередной раз привлечет взгляды всего мира. На сегодняшний день все лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие в работе саммита.



Востоковед, политолог Мухаммаджон Кодиров рассуждает о значимости и возможностях ШОС для Узбекистана.



Почему Самарканд



Саммит ШОС в Самарканде станет уже четвертым, который пройдет в Узбекистане. Ранее такое значимое международное мероприятие проходило только в Ташкенте в 2004, 2010 и 2016 годах. По мнению политолога Кодирова Самарканд – вполне логичное место для проведения саммита. "Ведь столица могучей средневековой империи, созданной Тимуром, Самарканд, более двух тысяч лет являлся ключевым пунктом на Великом шелковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока", - отмечает эксперт.



Чтобы принять значительное число участников этого масштабного форума, в городе подготовили всю необходимую инфраструктуру, возвели специальные объекты, в частности на площади 135 га "вырос" международный туристический центр. Тут же будут проходить основные мероприятия форума и разместятся гостиницы для приема делегаций: для каждой страны-участницы саммита - отдельный отель. Специально для исторической встречи также построили Конгресс центр - это здание площадью 18 тыс. квадратных метров. Высокотехнологичная площадка располагает тринадцатью конференц-залами вместимостью до 3,5 тыс. участников.



ШОС – альтернатива НАТО?



Как утверждает эксперт Мухаммаджон Кодиров, Шанхайская организация сотрудничества, история которой начиналась в 1996 году с "шанхайской пятерки" - Китая, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана – на сегодняшний день на самом деле превратилась в серьезную силу.



"Если принятие в 2001 году официального Ташкента в организацию положила начало переформатированию "пятерки" в более крупное международное объединение, то сегодня ШОС - наиболее мощное объединение по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. Страны организации, вместе с наблюдателями, перекрывают практически всю территорию Азии, от Индии до Китая и Европы. В них проживает половина населения планеты - 3,4 млрд человек. Но считать ШОС - альтернативой НАТО или ЕС нельзя, это не военный альянс", - говорит политолог. Как утверждает Кодиров, сегодня, когда некоторые государства преследуя геополитические цели мечтают обзавестись ядерным оружием, в то время когда мир устал от войн и военно-политических союзов, ШОС предлагает альтернативу посредством налаживания экономических связей.



Стратегия Ташкента



Развитие отношений с Шанхайской организацией сотрудничества останется важным направлением внешней политики Узбекистана. По мнению эксперта, для Узбекистана ШОС и впредь должна оставаться важной многосторонней площадкой, прежде всего в обеспечении стабильности и широкого сотрудничества в Центральной Азии. "Узбекистан заинтересован в развитии продвигаемого Китаем проекта "Один пояс – один путь", маршрут которого пролегает в том числе по ее территории. За прошедшие пять лет она стала неотъемлемой частью повестки современного глобального развития. Великий шелковый путь связывает более 60 стран Азии, Европы и Африки с населением 4,4 миллиарда человек. А для стран Центральной Азии, в том числе для Узбекистана - это в основном китайские инвестиции, транспортные проекты и увеличение объемов транзита через свою территорию, что должно стать локомотивом экономики региона", утверждает эксперт.



По мнению Кодирова, вовлечение страны в мегапроект важно с точки зрения достижения приоритетных задач по обеспечению устойчивого экономического развития, реализации важнейших транспортно-инфраструктурных проектов, способных оказать всестороннее положительное воздействие на всю Центральную Азию. А Вступление в ШОС Индии и Пакистана, усилило вес и возможности организации, увеличило число стран ШОС, имеющих морские порты, создало возможности в перспективе расширить торгово-экономическое сотрудничество и кооперацию уже между восьмью странами.



В организации регулярно происходит прием новых членов. Сейчас постоянных участников восемь: это - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Беларусь и Монголия. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Сегодня также можем наблюдать, как из желающих присоединиться к ШОС выстроилась очередь. К примеру, на саммите в Самарканде планируется подписание меморандумов о предоставлении диалогового партнерства Египту, Катару, Саудовской Аравии, а также принятие решений о начале процедуры приема в ШОС Беларуси и предоставлении Бахрейну (и Мальдивам) статуса партнера по диалогу.



Ожидается, что в скором времени полноправным членом Организации станет Исламская Республика Иран. Другими словами, ШОС открывает двери на Ближний Восток, который является стратегически важным регионом. По мнению Мухаммаджона Кодирова, подключение новых стран к механизмам сотрудничества означает расширение влияния организации как в торгово-экономической сфере, так и на арене мировой политики. "Это и есть мощный геополитический прорыв", заключил политолог.