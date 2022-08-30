Иногда "традиционный ислам" (ханафитский мазхаб) больше унижает женщину, чем салафизм, - Н.Нуртазина

11:25 31.08.2022 Иногда "традиционный ислам" (ханафитский мазхаб) больше унижает женщину, чем салафизм



Часть 1. Любопытный кейс из жизни современных казахстанских мусульман. Может ли женщина читать Коран вслух прилюдно?



В последнее время мне пришлось приложить немало усилий для того, чтобы уяснить для себя один важный вопрос: имеет ли право женщина в исламе в редких случаях (причины излагаются ниже) прочесть суры Корана вслух – за дастарханом, в кругу своих родственников и семьи, на могиле родителей и предков? Хотя бы когда она находится в компании родственников, где мужчины приходятся ей "махрам"*? То, что подобное скорее запрещено в случае присутствия чужих мужчин, на публике мне было уже известно и понятно, хотя и тут возникают вопросы, сомнения и контраргументы… Религии – учения консервативные, авторитарные, мужецентрические, мы это в целом понимаем и принимаем. И все же….



Вопрос о легитимности громкого чтения (вслух) Корана женщиной-мусульманкой в присутствии мужчин-родственников рождается среди казахов, конечно, неспроста и вовсе не от хорошей жизни. Главным образом это связано с нашей драматической постсоветской реальностью, когда не все мужчины-казахи знают и обучены правильному чтению сур Корана, а также, что немаловажно, совершению такого ритуала искренне, с душой. Многие мужья под давлением общественного мнения выучили наспех короткие суры, написанные кириллическими буквами, и читают их автоматически, вяло, бездумно. Такая же ситуация у нас с произношением за дастарханом традиционных благопожеланий-"бата", которые сегодня превращены просто в дежурные слова, скороговорки.



Как правило, из-за слабости религиозных знаний и навыков высока зависимость нашего народа от мулл: сами не зная ни одну арабскую букву и будучи не способны правильно прочесть аяты и суры Корана, современные казахи вынуждены постоянно прибегать к услугам "духовных посредников". Они постоянно ищут священнослужителей, которые бы согласились посетить их дом, ресторан или мазар (кладбище), чтобы прочесть необходимые молитвы, за это их одаривают деньгами и подарками. При этом люди еще не задумываются над таким вопросом, т.е. чисто психологической, духовной стороне дела: насколько искренне будет прочтена и услышана, и принята Богом молитва за упокой души дорогого для тебя родного человека – через уста этого незнакомого, совершенно далекого от тебя и твоей семьи случайно приглашенного человека, т.е. духовного служителя, имама? Дело в том, что в отличие от христианства, в исламе каждый человек – сам себе священник, сам себе жрец и мулла, он не нуждается по большому счету в посредниках. В исламе каждый верующий обязан сам учить нужные молитвы, освоить азы религии, и всегда жить с Кораном в сердце и на устах. Если не во всех, то по крайней мере в большинстве случаев жизни мусульманин/мусульманка вполне могут обходиться без муллы-посредника, духовно обслуживая себя сами…Повторяем, это право и даже обязанность искать знания и учить Коран касаются как мужчины, так и женщины.



Конечно, все это не значит, что мы отрицаем возникший исторически статус исламского духовенства. Вернее, в нашей религии официальных священников не бывает, есть всего лишь выбранные общиной за их глубокие знания, а также благочестие "старшие" или уважаемые мусульмане, которых мы называем имам, муфтий, алим и т.д. Имамы и профессиональные чтецы Корана "кари", безусловно, достойны уважения, и кстати, кадров духовенства у нас по-прежнему не хватает в стране.



Особенно в поздней мусульманской традиции муллы, хазреты, ишаны играли очень важную роль, т.к. они лучше простого народа и светских деятелей знали Священный Коран, виртуозно декламировали его, разъясняли и т.д.. Помимо этого, во всех религиях, и ислам в этом не является исключением, высоко ценилась молитва и благопожелание благочестивого священника или "человека на пути Бога" ("Құдай жолындағы адам", "божий человек"). Служители культа отправляли похоронный и другие обряды, брали на себя обязанности просвещения и воспитания прихожан (общины, жамагат), духовной агитации. Профессиональным чтецам Корана обычно заказывали и до сих пор заказывают (поручают) специальные поминальные молитвы "Коран хатым", которое представляет полное прочитывание священной Книги, от начала до конца, сауап (вознаграждение) от которого полностью посвящается умершему человеку или предкам.



Итак, имамов и чтецов Корана, хафизов, кари и т.д., мы, безусловно, уважаем, ценим и так или иначе прибегаем к их помощи в нашей жизни, особенно в наиболее важные, судьбоносные моменты, по случаю торжественных событий, как освящение брака, похороны и т.д (хотя опять таки даже "неке кияр", т.е. обряд, похожий на христианское венчание, в исламе может выполнить вместо муллы любой уважаемый аксакал, даже отец невесты). Но проблема в том, не все могут себе позволить личного или семейного имама, своего "приватизированного" чтеца Корана и пр., чтобы иметь его, так сказать, всегда под рукой, рядом. Тем более наши имамы обычно сильно загружены и вечно заняты, служба в мечети включает в себя много различных функций, вплоть до хозяйственно-бытовых. В целом, как уже отмечалось, мусульманин по возможности не должен зависеть от мулл, от другого мусульманина в делах веры и ритуалов; а между тем нам надо постоянно и усердно помимо намаза, читать Коран - и для себя, и в честь предков и усопших родных, близких и друзей, учителей соседей, близких и дальних предков, национальных героев и святых (а не изредка лишь устраивать эффектные шоу в ресторанах под названием "ас беру", "хатым түсіру"), по крайней мере это делать каждую пятницу, по возможности посещать их могилы, и там тоже читать Коран.



Уже сказано было и о деликатной проблеме благочестия и искренности тех или иных представителей духовенства, действенности молитв из уст чужих людей, пусть даже священников и профессионалов в области религии, учитывая, что молитва, чтение Корана – это не только вербальный ритуал, но и требует духовной сосредоточенности, душевного настроя. Даже с этой точки зрения нам желательно по крайней мере сочетать "заказные" молитвы муллам с индивидуальными молитвами с личным вкладом и усилиями, не превращать в привычку в духовной сфере (святая святых!) все время откупаться перед Богом деньгами, перепоручив свои обязанности перед Всевышним, перед духами предков другим людям.



Возвращаемся к вопросу, который я задала многим казахстанским имамам в последнее время и встретила странную реакцию, всякие недомолвки и невежество: "может ли женщина при отсутствии рядом муллы или грамотного по-мусульмански мужчины (мужа, брата, родственника, сына, дяди), взять на себя право чтения вслух фрагментов (аятов, сур) священной Книги в кругу семьи, родичей, во время семейных мероприятий?". При этом было добавлено мной еще: "испросив у этих мужчин разрешения (руксат)", чтобы быть вежливым и соблюдать религиозный и национальный адаб (әдеп).



Обычно в религиозной традиции отвечают так: в одиночестве, во время индивидуальных молитв и ритуалов женщина может читать Священный Коран как про себя, так и вслух, это касается как намаза, так и рецитации сур. Также снисходительно относится религия и наше духовенство к тому, если громкое чтение Корана какой-то ученой женщиной либо коллективные зикры и пр. происходит в чисто женском обществе, в узком кругу сестер по вере, без мужчин.



Но как только встает вопрос о чтении мусульманской женщиной-активисткой Священного Корана в присутствии других людей, включая мужчин (родственников, супруга, а тем более – чужих мужчин), т.е. прилюдно, за дастарханом, на публике, на сцене и т.д., то наше духовенство и невежественное народное сознание, оказывается, сразу приходят в нездоровое волнение; имамы и муфтии начинают ерзать и нервничать, в целом воспринимая все это в штыки.



Сразу дадим окончательный ответ, скажем прямо и открыто: столетиями и до сих пор вопрос о громкой рецитации Корана женщиной на мусульманском Востоке искусственно обставили множеством оговорок, чаще нелепых запретов в духе унижения женского пола, хотя как раз в самом Священном Коране и Сунне Пророка, хадисах, как оказалось, нет ни единого прямого запрета такого рода (известен лишь один, слабый, недостоверный хадис). Наша религия на самом деле намного демократичная, нежели, например, буддизм, индуизм, иудаизм, христианство, т.к. женщине дают намного больше прав в самой сакральной сфере – собственно религиозной, в вопросах обучения религии, чтения священного текста, самостоятельного исполнения молитвы-намаза, хаджа, жертвоприношения (курбан) и др.



Все запреты возникли позже. И что еще интересно, оказалось, что ханафитский мазхаб в этом вопросе всегда был более консервативен и изощренно манипулировал аргументами против женщины, чем, например, ханбалитский мазхаб (из которого позже вырос салафизм). Возможно, виноваты не сам Абу Ханифа, а другие его ученики, ученые. (т.к. известно, что Имам Абу Ханифа один раз разрешил образованной женщине занять должность войскового судьи-казия).Надо понимать все эти нюансы, а не только видеть отношения ханафизма и салафизма в черно-белом цвете. Ибн Ханбал, например, не запрещал женщине громкие рецитации Корана. Сам Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) одной благочестивой женщине, хорошо выучившей Коран, разрешил быть муэдзином и имамом для своей семьи, включая мужа и других мужчин-родичей. А супруга Пророка, госпожа Аиша (пусть будет доволен ею Аллах) была, как известно, и полководцем, и имамом, и громко декламировала Коран…



Наш традиционный ханафитский ислам во многом живет средневековыми (именно возникшими после Пророка, и в то же время законсервировавшимися - несмотря на попытки реформации XIX –нач.XX вв.) догматами наших мулл и ишанов Центральной Азии о том, что якобы голос женщины, читающий Коран или азан запретен для чужих мужчин (смех да и только: это в век интернета и глобальных коммуникаций?! Когда со смартфонов доступны и слышны любые голоса чужих женщин и видны их тела?!). А вот в Дубае не так давно проходил Всемирный конкурс чтецов Корана среди девушек, когда в жюри сидели и слушали эти рецитации сур Корана красивыми женскими голосами такие же красивые и чужие им (!) мужчины-имамы. А еще этот конкурс девушек-мусульманок, чтецов Корана транслировался по телевидению и доступен в интернете. Вот тебе на! Потому что арабы-ханбалиты и салафиты Ближнего Востока в ряде случаев мыслят и поступают реформаторски!



И вот, опять вернемся к нашим казахским "баранам". Подумайте: справедливо ли, с точки зрения Бога и заветов нашего благословенного Пророка, да и здравого смысла, когда, допустим, некая верующая женщина в деградированном постсоветском обществе, которая все же лучше и больше знает суры Корана, чем рядом сидящие мужчины-"совки" (бывшие коммунисты, атеисты, алкоголики), имея навыки правильной артикуляции звуков арабского алфавита, помимо этого имея то преимущество, что искренне, горячо, всем сердцем желая посвятить аяты Священной книги памяти своей дорогой мамы (к примеру), однако, буквально вынуждена закрыть рот и молчать – на том лишь основании, что среди ее окружения, за дастарханом с горем пополам нашелся мужик, который нехотя согласился пробубнить и "прокряхтеть" эти аяты, лишь бы от него побыстрее отстали и дали бы скорее наесться жирного бешбармака. Хотя как раз он бы с радостью сам добровольно отдал право чтения этих сур той женщине-родственнице – возможно, из уважения; возможно, из-за собственной слабой веры и равнодушия….Так где же правда? Где справедливость (адалят) и мудрость (хикмет)?



Женщина, мусульманка, возможно и ученая, и благочестивая, и намазханка**, притом не молодая, чтобы соблазнять голосом и внешностью, если даже оказались рядом чужие мужчины (еще наши имамы-ханафиты всячески замалчивают то, что в нашей религии женщинам в возрасте, примерно 45-50 лет, уже многое разрешалось, наравне с мужчинами они могли давать за столом "бата", читать Коран, а современная Саудовская Аравия разрешает женщинам постбальзаковского возраста уже путешествовать в Мекку без "махрама", т.е. сопровождения мужчины)…



Однако, парадокс, что такая примерная мусульманка в РК, по ханафитскому мазхабу, оказывается, обязана вот так, с тяжелым сердцем, уступить право голоса религиозно неграмотному, первому попавшемуся представителю мужского сообщества, повинуясь глупейшему казахско-мусульманскому адату о том, что якобы, будто бы "в присутствии хотя бы 5-летнего ребенка мужского пола, пусть даже убеленная сединой благочестивая женщина, старуха обязана молча уступить мальчику право чтения/декламации Корана". Если, конечно, этот несмышленый ребенок знает наизусть какие-то аяты (Впрочем, такие дети были и бывают у мусульманских народов). Помимо всего другого, сразу возникает первый вопрос: будет ли искренность, осмысленность и духовная сосредоточенность в молитве и "бата" 5-летнего малосознательного ребенка? Это странно и нелепо.



Во-вторых, поражает и возмущает то, что по логике нашего духовенства и казахских мужецентристов получается, что 5-летний "боқмұрын"***, т.е. что ни на есть полный сопляк, духовно выше и ценнее, чем умудренная жизнью, благословенная, прошедшая через страдания, лишения, труды и заботы, к примеру, 90-летняя, почтенная старая женщина-"кейуана"****??!!!. Можно ли больше и лучше оскорбить род женский, чем это сделали когда-то наши муллы ханафитского мазхаба и казахские аксакалы?! Интересно, за что этот крохотный мальчик лучше святой седовласой матери? Только за то, что он имеет между ног пенис, а святая кейуана, видите ли, не имеет пениса, а лишь особые женские гениталии?? Хотя из этого "нечистого" женского органа как раз и вылуплялись на белый свет и все еще вылупляются все будущие надменные имамы, ишаны, президенты и падишахи…



Как я поняла, данный постулат о якобы превосходстве 5-летнего мальчика над всякой почтенной женщиной, как и другие казахские поговорки и пословицы, как-то: циничный афоризм о превосходстве "медноголового", т.е. глупого и никчемного мужчины над драгоценной, "златоглавой", т.е. мудрой женщиной ("алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық") – все они обязаны своему возникновению в нашей традиции беспредельному и безосновательному казахскому аксакализму и мужскому шовинизму, которые охотно поддерживались и теоретически оправдывались муллами-ханафитами в истории Казахстана. Иными словами все это – бред сивой казахской кобылы, плод национальной фантазии, когда степной адат кочевников и мусульманский шариат "спелись" в своем совместном усилии по возвеличиванию мужчины-"будды" и безусловному и полному вытеснению женщины-рабыни из всех сфер общества, в том числе и прежде всего из сферы религии.



(продолжение следует)

Автор: Назира Нуртазина,

религиовед



*Ма́храм - в шариате: близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж по причине их родства, но с которым она имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие, в хадж и т.д.

**Намазхан – человек, соблюдающий ритуал намаза, практикующий мусульманин.

***Боқмұрын- каз. сопляк.

****Кейуана – каз. почтенная старая мудрая женщина. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661934300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев рассказал о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

- Снятие барьеров в торговле, свобода транзита и сдерживание цен на продукты

- Рост ВВП и снижение инфляции

- Центризбирком установил итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, состоявшихся 24 августа 2022 года

- У политиков "назарбаевского периода" много недоброжелателей в Казахстане

- О ситуации на финансовом рынке в июле 2022 года

- К 2026 году в Казахстане планируют сократить долю импорта сахара до 17%

- Кадровые перестановки

- "В демократическом обществе партия власти рано или поздно проигрывает выборы и уступает власть"

