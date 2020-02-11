Ералы Тугжанов перемещен из вице-премьеров в акимы Актюбинской области Казахстана

15:56 31.08.2022

КазСМИ сообщают - По поручению главы государства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу прибыли в Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области.



Глава правительства зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Ералы Тугжанова и Асхата Шахарова.



По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовали за кандидатуру Тугжанова, за Шахарова отдали голос 56 депутатов.



ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович

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[13.05.1963 - ..]

Родился в с. Шагатай Чапаевский район Уральская область; Казах



В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

В 1994 году окончил Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Управление областью сибирских казахов" и его место в восточной политике России (1822-1868)" (1995). Доктор политических наук.



С 1988 по 1991 гг. работал преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова.

С 1991 по 1994 гг. аспирант института государства и права Академии наук РК.

С 1994 по 1996 гг. работал научным сотрудником института государства и права Академии наук РК.

С 1996 по 1997 гг. работал старшим преподавателем, заместителем декана факультета государственной службы и международного права Казахского гуманитарно- юридического университета.

С 1997 по 1999 гг. работал деканом факультета международного права Казахского гуманитарно- юридического университета.

С 1999 по 2001 гг. работал директором филиала, затем директором института права и государственной службы Казахского гуманитарно-юридического университета в г.Астана.

С 2001 по 2006 гг. работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 гг. работал председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 7 февраля 2008 - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан.

С 29 сент. 2008 - март 2017 - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан;

С 14 марта 2017 - 13 июня 2019 - аким Мангистауской области

+ Председатель Мангистауского областного филиала партии "Нұр Отан" (с 04.2017)

В 09.2019-02.2020 - пред. Федерации профсоюзов Казахстана



с 11.02.2020 - вице-премьер-министр РК



с 31.08.2022 - аким Актюбинской области



Семейное положение - женат, воспитывает четырех дочерей.



награды:

орден "Достык" 2 степени;

Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасыныә тэуелсіздігіне 10 жыл", Медаль "Ерен енбегі ушін" (2007)