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|Ералы Тугжанов перемещен из вице-премьеров в акимы Актюбинской области Казахстана
15:56 31.08.2022
КазСМИ сообщают - По поручению главы государства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу прибыли в Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области.
Глава правительства зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Ералы Тугжанова и Асхата Шахарова.
По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовали за кандидатуру Тугжанова, за Шахарова отдали голос 56 депутатов.
ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович
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[13.05.1963 - ..]
Родился в с. Шагатай Чапаевский район Уральская область; Казах
В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.
В 1994 году окончил Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Управление областью сибирских казахов" и его место в восточной политике России (1822-1868)" (1995). Доктор политических наук.
С 1988 по 1991 гг. работал преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова.
С 1991 по 1994 гг. аспирант института государства и права Академии наук РК.
С 1994 по 1996 гг. работал научным сотрудником института государства и права Академии наук РК.
С 1996 по 1997 гг. работал старшим преподавателем, заместителем декана факультета государственной службы и международного права Казахского гуманитарно- юридического университета.
С 1997 по 1999 гг. работал деканом факультета международного права Казахского гуманитарно- юридического университета.
С 1999 по 2001 гг. работал директором филиала, затем директором института права и государственной службы Казахского гуманитарно-юридического университета в г.Астана.
С 2001 по 2006 гг. работал заместителем акима Карагандинской области.
С 2006 по 2008 гг. работал председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.
С 7 февраля 2008 - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан.
С 29 сент. 2008 - март 2017 - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан;
С 14 марта 2017 - 13 июня 2019 - аким Мангистауской области
+ Председатель Мангистауского областного филиала партии "Нұр Отан" (с 04.2017)
В 09.2019-02.2020 - пред. Федерации профсоюзов Казахстана
с 11.02.2020 - вице-премьер-министр РК
с 31.08.2022 - аким Актюбинской области
Семейное положение - женат, воспитывает четырех дочерей.
награды:
орден "Достык" 2 степени;
Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасыныә тэуелсіздігіне 10 жыл", Медаль "Ерен енбегі ушін" (2007)