В Казахстане этой осенью пройдут досрочные президентские выборы, а в 2023 - досрочные парламентские

09:34 01.09.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эти минуты зачитывает программное послание к населению, в котором предложил провести этой осенью внеочередные президентские выборы. По его словам, также стоит пересмотреть срок полномочий президента до одного срока в семь лет.



"Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Предлагаю осенью 2022 года провести внеочередные президентские выборы... Я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий"