Дархан Кыдырали - новый министр информации Казахстана

15:57 02.09.2022

Сегодня указом президента К.Токаева назначен



КЫДЫРАЛИ Дархан Куандыкулы

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[16.04.1974 - ..]

Род. в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанская область; казах



Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· КазНУ (1992);

· Университет Мармара (1996);

· Докуз Эйлюль университет (1997);

· Эгейский университет (1998);

· Стамбульский университет (2001);

· Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013)

Научные звания, степени, деятельность:

· Защита докторских диссертаций на темы: "Жизнь, деятельность и мировоззрение Мустафы Шокая", Эгейский университ (1998); "Движение джадидизма в Туркестане и его взаимосвязь с Турцией", Стамбульский университет (2001); "Идея единого Туркестана", · КазНПУ имени Абая (2010);

· Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Стамбульского университета, университета им. Мимар Синана Турции



Трудовой стаж:

· Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005);

· Ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра "Бауыржантану" (2003-2005);

· Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006);

· Заместитель главного редактора альманаха "Туған тіл" (2005-2006);

· Заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан (2006-2007);

· Ведущий духовно-познавательной программы "Күмбез" телеканала "Қазақстан" (2006-2007);

· Советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2008);

· Эксперт Администрации Президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009);

· Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2009-2012);

· Член Правления Союза писателей Казахстана (2012);

· Заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014);

· Президент Международной организации Тюркская академия (с 2014, переизбран с 09.2018);



Председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" (с 07.2016)



+ пред. Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 09.2021 -



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Победитель республиканской олимпиады школьников по казахскому языку и литературе (1991);

· Премии: Государственная молодежная премия "Дарын", им. "Култегин", "Вклад Тюркскому миру", "За служение Тюркскому миру", Международная премия Тюркского мира "Красное яблоко" (Kızıl Elma), "За служение Тюркскому миру", учрежденный центром стратегических исследований "Ипек йолу" ("Шелковый путь") и одноименным журналом;

· Медали: юбилейная медаль "20 лет Ассамблеи народа Казахстана", золотая медаль Стратегического исследовательского центра "Новая Турция" (Yeni Türkiye) за "Вклад Тюркской истории и культуре";

· Почетная грамота председателя Верховного Суда (07.2017)



Партийная деятельность:

· Член Политического совета партии "Нур Отан" (с 03.2019), Член бюро политсовета партии "Nur Otan" (с 21.08.2019)



заместитель генерального секретаря Тюркского совета.



С 02.2014 - президент Тюркской академии, Астана.



+ с 31.01.2022 - член бюро Политического совета партии "Nur Otan



с 2 сент. 2022 - Министр информации РК



Тюркская академия в Астане была торжественно открыта 25 мая 2010 года с участием президентов Турции и Казахстана.



Научные, литературные труды, публикации:

· Стихи и статьи публикуются в республиканских изданиях с 1988;

· Труды: Мұстафа Шоқай. Анкара (2001), Тараз тарихы. Тараз (2005), Түрік халықтары әдебиеті тарихы (коллективный сборник). Туркестан (2005), Мұстафа Шоқай. Астана (2007), Ұлық Түркістан. Астана (2008), Атымды адам қойған соң... Астана (2008), Жерұйық Астана (2009), Мұстафа. Астана (2012)



женат. 5 детей