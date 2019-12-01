 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.09.2022
22:38  Золотой "Кыргызалтын" возглавил Эльдияр Калдарбеков
22:27  Группа депутатов Мажилиса Казахстана предложила вернуть столице республики прежнее название
22:23  Северный поток-1 не возобновит работу. Труба протек
21:23  К Анатолию Чубайсу подбирается следствие. Арестован бывший инвестиционный директор "Роснано"
21:14  Русофоб Умаров теперь глава Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте Казахстана
16:33  Пентагон создает сверхчеловека. "Интернет тел" в будущем превратит землян в настоящих суперменов.
16:31  Замерзнут из принципа: эстонских импортеров российской нефти обвиняют в "предательстве"

16:29  Как Россия переживает угольное эмбарго
15:57  Дархан Кыдырали - новый министр информации Казахстана
15:42  Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
15:28  Обновление через обнуление. Зачем президент Казахстана идет на досрочные выборы, - Kъ]
14:20  Казахстанский фармзавод – год спустя воз и ныне там! - А.Темирева
13:30  Токаев опять всех перехитрил? - Данияр Ашимбаев
12:23  Автор книги "Путь Путина" пообещал деликатно рассказать о личной жизни президента
11:38  Bloomberg сообщил, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от "исторического энергокризиса"
11:37  Токаев складывает полномочия. Кто станет новым президентом Казахстана
11:24  Торговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки, - В.Катасонов
11:21  Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб во время СВО на Украине
10:14  Россия готова поставить в Ирак "изотопную продукцию". Пусть шииты что-нибудь схиросимят?
10:00  Революционные трансформации в мире набирают силу, - Св.Князев
09:51  Индия как боевой топор в руках Вашингтона? "Пороховые бочки" Восточной и Южной Азии - Е.Пустовойтова
09:28  Эммет Суини: конфликт между Россией и Западом - религиозный
09:24  Кыргызстан ведет переговоры о смягчении законов РФ в отношении мигрантов
07:56  Токаев идет на досрочные выборы. На кой? - Виктория Панфилова
07:52  Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер пытались застрелить на улице
06:39  Токаев продолжает маневрировать Казахстаном, - А.Курманов
00:53  Китаю не нужны подсказки Вашингтона о том, с кем проводить военные учения
00:50  Иран планирует создать ключевой газовый узел в борьбе за господство на мировом рынке, - Саймон Уоткинс
00:39  Гастарбайтеры защищаются от интеграции. Адаптационные центры в РФ будут заполнены лишь после ужесточения миграционного закона
00:03  Путин и Рахмон открыли в Таджикистане 5 русскоязычных школ. В Донбассе было б актуальнее
Четверг, 01.09.2022
22:44  В России признали экстремистской литературой сборник хадисов Аль-Бухари
21:34  "В Казахстане начнется новая политическая эпоха"? - Къ
20:35  ООН опять подвергла критике Китай за уйгуров. КНР возмущена докладом Мишель Бачелет о правах человека в Синьцзяне
20:27  Срок президенту: Казахстан удумал что-то новое, - М.Синельников-Оришак
20:20  В мире просыпаются региональные конфликты, - Тимофей Бордачев
17:37  Саакашвили могут отпустить на лечение за рубеж
14:37  En Son Haber: "Европа замерзнет и завоняет". Турки пришли в восторг от решения "Газпрома"
14:35  Запад. Куда подевались все лидеры?.. - Фрэнк Фуреди
14:34  "Пятой колонне" прижимают хвост в России. Иноагенты затосковали, - Павел Анохин
14:33  Глава совета директоров "Лукойла Равиль Маганов выпал(!?) из окна ЦКБ в Москве. Исход - летальный
14:32  Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома
14:30  Собственная нефть в Таджикистане подорожала за год почти наполовину
14:13  Региональная крепость: готова ли ЦентрАзия стать самостоятельной? - Расул Рысмамбетов
13:34  Дефицит ума, великая сушь и слепые ведут слепых в пропасть хроники смуты: август 2022 года, - И.Нагаев
12:16  Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана (текст)
11:03  Токаев объявил амнистию "январистам"
10:57  Инвесторы выводят деньги из китайских облигаций
09:34  В Казахстане этой осенью пройдут досрочные президентские выборы, а в 2023 - досрочные парламентские
08:25  Последние китайские привлечения. РосБанки стараются удержать клиентов вкладами в юанях, - Къ
08:20  Обыдно. У поддержавшего Украину рос-олигарха Кантора конфисковали все 11 сардинских вилл
08:15  Третья мировая пропагандистская. Под лозунгом защиты международного порядка, - В.Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Русофоб Умаров теперь глава Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте Казахстана
21:14 02.09.2022

УМАРОВ Аскар Куанышевич
/ /
[30.06.1976 - ..]
Род. в г. Алма-Ата. Казах.

Окончил Университет "Туран" по специальности "Международные экономические отношения".
Проходил стажировку в Израиле и Польше

Специалист по экономике в Республиканском центре проблем культуры (1997);
Специалист по маркетингу издательского дома "БИКО" (1998-1999);
Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО "Новости Недели" (2001-2004);
Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО "РТРК "Казахстан" (2004-2006);
Главный менеджер АО "КазМунайГаз" (02.2007-10.2007);
Креативный директор ТОО "Infinity Communication" (10.2007-10.2008);
Первый заместитель генерального директора ТОО "Нур Media" (10.2008-01.2010);
Вице-президент НАО "Тюркская академия" (10.2011-01.2013);
Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (04.2014-09.2014);
Президент "Общественного фонда "КазБизнесМедиа" (09.2014-04.2017);

Генеральный директор МИА "Казинформ" (с 04.2017-01.2020)
с января 2020 - авг. 2021 - председатель правления АО "МИА "Казинформ",

+ Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 01.2021)

с 19.08.2021 - вице-министр информации и общественного развития Казахстана.

с 11.01.2022 - 2.09.2022 - Министр информации и общественного развития Казахстана

с 2.09.2022 - директор Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте РК

+ с 04.2022 - член советов директоров акционерных обществ "Агентство "Хабар" и "Международное информационное агентство "Казинформ",

награды: медаль "Ерен еңбегі үшін" (12.2019)

Жена: Умарова (Турсынбай) Индира Есалыкызы
Дети: сыновья - Еламан Кымыран (2007 г.р.), Малик-Ислам Куаныш - (2009 г.р.)

----------------------

В последние годы Умаров выступает за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка и вообще всего русского. "Мы обогнали русню опять! Прощай немытая рассия!", - это только одна из его цитат. А вот так он обратился к казахам, которые вместе с русскоязычными жителями праздновали День Победы: "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662142440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество
- Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената
- Депутаты Мажилиса приступили к реализации Президентских инициатив
- Обновление через обнуление
- Президент Токаев играет на опережение
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2022 года №597
- Инфляция в Республике Казахстан
- Партия "AMANAT" вступила с заявлением в поддержку Послания Президента
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  