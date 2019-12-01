Русофоб Умаров теперь глава Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте Казахстана

21:14 02.09.2022

УМАРОВ Аскар Куанышевич

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[30.06.1976 - ..]

Род. в г. Алма-Ата. Казах.



Окончил Университет "Туран" по специальности "Международные экономические отношения".

Проходил стажировку в Израиле и Польше



Специалист по экономике в Республиканском центре проблем культуры (1997);

Специалист по маркетингу издательского дома "БИКО" (1998-1999);

Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО "Новости Недели" (2001-2004);

Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО "РТРК "Казахстан" (2004-2006);

Главный менеджер АО "КазМунайГаз" (02.2007-10.2007);

Креативный директор ТОО "Infinity Communication" (10.2007-10.2008);

Первый заместитель генерального директора ТОО "Нур Media" (10.2008-01.2010);

Вице-президент НАО "Тюркская академия" (10.2011-01.2013);

Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (04.2014-09.2014);

Президент "Общественного фонда "КазБизнесМедиа" (09.2014-04.2017);



Генеральный директор МИА "Казинформ" (с 04.2017-01.2020)

с января 2020 - авг. 2021 - председатель правления АО "МИА "Казинформ",



+ Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 01.2021)



с 19.08.2021 - вице-министр информации и общественного развития Казахстана.



с 11.01.2022 - 2.09.2022 - Министр информации и общественного развития Казахстана



с 2.09.2022 - директор Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте РК



+ с 04.2022 - член советов директоров акционерных обществ "Агентство "Хабар" и "Международное информационное агентство "Казинформ",



награды: медаль "Ерен еңбегі үшін" (12.2019)



Жена: Умарова (Турсынбай) Индира Есалыкызы

Дети: сыновья - Еламан Кымыран (2007 г.р.), Малик-Ислам Куаныш - (2009 г.р.)



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В последние годы Умаров выступает за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка и вообще всего русского. "Мы обогнали русню опять! Прощай немытая рассия!", - это только одна из его цитат. А вот так он обратился к казахам, которые вместе с русскоязычными жителями праздновали День Победы: "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"