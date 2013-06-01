Скончался аким Сарканского района Жетысуйской области Казахстана Талгат Кайнарбеков

13:45 04.09.2022

Местные источники сообщают о кончине



КАЙНАРБЕКОВ Талгат Канатович

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[17.10.1969 - 04.09.2022]

Род. в с. Новопокровка Сарканского района Талды-Курганской обл. казах



Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1996)

Преподаватель истории; Жетысуйский государственный университет имени И. Джансугурова, Талдыкорган (2004), "экономист";

Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2011). Магистр государственного и местного управления



Учитель Кокозекской средней школы Сарканского района;

·Менеджер ТОО "Эльдорадо", город Алматы;

·Начальник отдела аппарата акима города Талдыкорган;

·Заместитель акима Коксуского района;

·Первый заместитель акима города Талдыкорган (12.2004-06.2013);

·Аким города Текели (06.2013-11.2016);

·Аким города Капшагай (11.2016-05.2020)



с 25 мая 2020 - аким Сарканского района Алматинской (с 2022 - Жетысуйской) обл.