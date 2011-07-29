Историческая память Востока и санкции США против россии, - Раймали Нуриддинов

12:36 07.09.2022 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВОСТОКА И АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Нуриддинов Раймали Шахбозович

доктор политических наук, профессор



После начало специальной военной операции Российской Федерации по защите и установлению мира в республиках Донбасса - Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мир столкнулся с "новым феноменом" во всей системе международных отношений, мировой политики, геополитики, геоэкономики, геокультуры, геоцивилизации и т.д. Мы становимся свидетелями беспрецедентного явления в международных отношениях и международного права, при которой "коллективный Запад" (В.В. Путин) во главе, а точнее под диктовкой США, игнорирует абсолютно все общемировые принципы и ценности, навязывая в одностороннем порядке свои условии. Об этом уже начали писать и говорить представители различных научных, публицистических и экспертных направлений по всему миру.



На наш взгляд, противостояние Российской Федерации и так называемого "коллективного Запада" (В.В. Путин) во главе с Соединенными Штатами Америки на Украине это продолжение старого геополитического противостояния Суши и Море. В новом противостоянии так называемый "коллективный Запад" сильно рассчитывал и надеялся на поддержку Востока, но регион своим поведением громко заявлял, что больше в слепую не подчиняется воли Вашингтона, не будет инструментом реализации хищнических интересов Запада.



Мы в своей статье хотели взглянут на данную проблему через анализ поведения стран Ближнего Востока в связи с противостоянием Российской Федерации и так называемого "коллективного Запада" во главе с Соединенными Штатами Америки на Украине.



Анализ материалов показывает, что Восток своим отказом еще раз доказал так называемому "коллективному Западу", что продолжает оставаться "тонким делом" и прошли времена, когда Запад в среду не запада "заходил" беспардонно и навязывал свои правила.



Несмотря на все старания Соединенных Штатов Америки, Восток не поддержал ее санкционную политику, направленную против Российской Федерации из-за осуществления специальной военной операции по оказанию помощи республикам Донбасса.



Мы не ставим перед собой задачу анализа самой операции, ее ходом, достижений и упущений, ее итогам и т.д. дело в том, что украинский кризис, многоаспектное явление и в рамках одной статьи охватывать все стороны данного вопроса не реально. Мы попытаемся ставит перед собой задачу анализа некоторых аспектов неподчинении, несогласии, и на мой взгляд своеобразного "бунта Востока" против политики так называемого "коллективного Запада" во главе Соединенных Штатов Америки после начала специальной военной операции Российской Федерации по оказанию помощи республикам Донбасса 24 февраля 2022 года.



Под Востоком мы понимаем того часть мира, который не присоединилась к санкциям Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и их малочисленных восточных приспешников на подобие Японии, Южной Кореи, Тайвань и Филиппины, которые Российской Федерацией включены в список недружественных стран. Отсюда, когда мы говорим о Востоке охватываем весь не западный мир, который несмотря на сильнейшее давление Вашингтона показал самостоятельность позиции. Это свидетельство того, что эра тотального подчинения мира единоличной гегемонии Соединенных Штатов Америки постепенно проходить. Вызов, который был брошен Российской Федерацией монополизму Соединенных Штатов Америки, и не осужденной Китайской Народной Республикой, Республикой Индией, почти всеми членами БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и многих других международных и региональных институтов Востока, привело к тому, что не только так называемый коллективный Запад обнажил свое истинное лицо, но и восточный мир показал всю свою истину.



"Коллективный Восток" также "единодушно", а некоторые из них впервые вышли из "рабского" подчинения "суверена" в лице Соединенных Штатов Америки. Это был своего рода сильнейший, непоправимый удар по престижу Вашингтона, который самоуверенно, наверное, надеялся на то, что после того как он объявить санкции против Российской Федерации, большей части стран мира, и прежде всего Востока слепо будут следовать ее указаниям. Даже "покорные" страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие вчерашние "союзники" не поддержали политику Соединенных Штатов Америки и не осудили Российскую Федерацию открыто и официально.



В чем причины такого фундаментального поворота во внешнеполитическом поведении стран Востока? Их много и многочисленные эксперты различных научных и аналитических школ обращают на них внимание. Мы бы хотели сфокусировать свое рассуждения вокруг такого актуального, но малоизученного вопроса как влияние исторической памяти на позиции стран Востока в связи с украинским кризисом.



Историческая память - это память народа, нации. Почитание истории - это элемент культуры народа, нации, это ее право. Народ живет и развивается посредством своей исторической памяти. Без исторической памяти нация и государства обречены на большие неудачи. Поэтому любая уважающая себя нация должна стараться сохранить свою историческую память.



Историческая память - это память о матери, отце, Родине. Историческая память не должно превращаться в историческую ненависть. Историческую память надо сохранит путем исторической полемики. Для сохранения исторической памяти необходимо вести диалог с оппонентами. Диалог надо вести только на языке фактов.



Против исторической памяти используется огромные возможности информационных технологий. Важный момент в исторической памяти - это публикация секретных материалов. Что можно рассекречивать, а что пока нельзя. В данном вопросе надо соблюдать соотношение морали и принципа политической целесообразности.



Очень важно, чтобы народ верил в свою историю, культуру, ценности, традиции, цивилизации, и самое главное в свое будущее. С другой стороны, радикализации исторической памяти надо избегать. Это может спровоцировать сепаратистские настроения у национально-этнических меньшинств.



История - это народная память. Потеря исторической памяти стало причиной крушения государств, наций, культур, цивилизаций. Терять свои корни - это признак ослабление и утери исторической памяти. Свою историю нельзя покупать или продавать. Только предатели на это способны.



Беда так называемого "коллективного Запада" во главе с ее сувереном - Соединенными Штатами Америки, наряду с ее другими бедами состоит в том, что они не понимали Восток, не хотели и не старались ее понимать. Исторически Запад никогда не любил Восток, но сильно хотел там побывать, командовать, разбогатеть. Нет, правильнее сказать Запад хотел разграбить, ставить всякие препоны на пути их развития и рассвета, и потом во всех своих книгах и наставлениях обвинить народов Востока в том, что якобы они "лентяи", "не способные развиваться". Западные "ученные" придумали различные "теории", на подобие влияние "географии, религии и многое другое в отставание Востока", чтобы в мировом общественном сознание сложилось "единственно правильное" мнение об "истинных" причинах отставание Востока в соревнование с Западом. Тем самым Запад имея колоссальные возможности оказания влияние на мировое общественное мнение, сознательно заставили миру верить в эти сказки. Но оказалось, что и эта "истина", как и все остальное в мире не вечно.



На наш взгляд не надо упрекать Восток в злопамятства. То, что натворила Запад по отношению к Востоку и через миллион лет не должно забываться. Восток из поколения в поколение не забудет западных колониалистов. Запад очень долго превратили Восток в регион для воровства их истории, их памяти. Сегодня многие исследователи истории большинства стран Востока, как ни парадоксально ездят в Лондон и другие западные столицы, вернее в их библиотеки и музеи, платят деньги, как ни парадоксально, чтобы изучить первоисточники о своей прошлой.



Например, как справедливо отмечает директор Института археологии Российской Академии наук Н. Макаров, "Вывозили ценности из Египта многие. Например, в Лувре нет практически ни одной вещи из Франции. То же самое и в Британском музее. Дело в том, что на протяжении долгих лет, особенно в колониальные времена, мировые державы не были связаны запретами на вывоз археологических находок…" .



"Англия в XIX веке вывезла из Египта столько, что в Британском музее оказалось более 66 тысяч египетских экспонатов. Доходы от посетителей музея, ежегодно желающих взглянуть на сокровища, исчисляются многими миллионами фунтов" .



Особо следует сказать об Ираке. В 2003 году британские войска вместе с американскими вторглись в эту страну. Итог не исчерпывается свержением Саддама Хусейна. В штаб-квартире Интерпола во французском Лионе прошла конференция, где подсчитали то, чем обернулось для мировой культуры эта операция. Из музеев и библиотек Ирака пропали 200 тысяч экспонатов, в том числе 80 тысяч уникальных шумерских глиняных табличек, возраст которых составляет почти пять тысяч лет. Стерт с лица земли музей в городе Мосуле, где хранилась богатейшая ассирийская коллекция из соседних Ниневии и Нимруда. Ирак имеет полное право потребовать от англичан возместить потери. А заодно поставить вопрос о принадлежности сокровищ Древней Месопотамии, хранящиеся в том же Британском музее.



Еще в конце XIX века американский историк Б. Адамс подсчитал, что только в середине XVIII века и только из Бенгалии англичане вывезли ценностей на сумму в миллиард фунтов. А в 1857 году британцы три дня "зачищали" Дели - в их руках оказались ювелирные украшения, золото, жемчуг. Сейчас в Британском музее хранятся индийские скульптуры, рельефные плиты, храмовые статуи. Им не одна тысяча лет.



Есть свои счета к англичанам и у Китая. В 1860 году англо-французские войска в ходе одной из войн по превращению Поднебесной в полуколонию разграбили сокровища знаменитого Летнего дворца императоров в Пекине и сожгли его. На что откликнулся классик русской литературы И. А. Гончаров, который во "Фрегате Паллада" писал, что англичане "за их же (китайцев. - Ред.) счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы!" .



Вопрос о сокровищах древности превратился в политический. Трудно даже себе представить, какова сумма ущерба, возмещения которого могут потребовать от Британии Египет, Ирак, Индия и Китай. Сегодня необходимо объединение усилий этих стран в борьбе за свои ценности, оказавшиеся в руках англичан.



Противостоять такой группе государств, среди которых гиганты с миллиардным населением, даже Великобритании будет крайне трудно. И уже в скором времени англичане могут оказаться перед неприятной перспективой: либо возвращать ценности, либо оплатить нанесенный ущерб.



Другой пример, Амударьинский клад (сокровища Окса) - коллекция из 170 золотых и серебряных артефактов времен Ахеменидов, найденная в 1877 г. в древнем городище Тахти Сангин на берегу реки Амударья (древний Окс), в Бухарском эмирате (современный Таджикистан). Экспонируется в Британском музее (ряд экспонатов в музее Виктории и Альберта). Содержит 1300 монет, сосуды, статуэтки, браслеты, медальоны, плакетки, великолепные геммы .



Запад разграбил и уничтожил богатейшую культуру народов Востока. Сегодня многие книги, созданные мыслителями Востока, хранятся в научных центрах Запада. Запад воровал и увозил богатство этих стран. Сегодняшнее поколение Востока смотрит на Запад как к неоколониалистов, которые под модными современными прикрытиями - демократии, права человека, борьба с международным терроризмом, уничтожении оружия массового поражения - стараются продолжат держат этих стран под своим контролем.



Наркобизнес так называемого "коллективного Запада" является следующим фактором исторической памяти и недоверия к ним государств Востока. Китайский народ не забыл две опиумные войны против Англии и Франции.



Очень много пишут не только афганские, но и представители других экспертных сообществ о наркобизнесе военнослужащих Соединенных Штатов Америки и так называемого "коллективного Запада" в Афганистане. Западное направление движение наркотиков из Афганистана в течение двадцать лет их нахождение в этой стране контролировалось именно американским командованием. Никто, даже союзники Вашингтона на расстояние пушечного выстрела не могли приблизиться к самолетам ВВС Соединенных Штатов Америки, которые летали из военного аэродрома Баграм, что в окраине города Кабула - столицы Афганистана груженными "неизвестным грузом" в Косово. Отсюда возникает вопрос, если Соединенные Штаты Америки, которые заявляют о том, что за двадцать лет на афганскую операцию потратили от двух до трех триллионов, тогда сколько они заработали на наркобизнес в этой стране и вывоз драгоценных камней из Афганистана? Или нам стоит задуматься над вопросом почему именно в период нахождения Соединенных Штатов Америки в Афганистане так актуализировалась проблема Косово и именно по американской модели она регулировалась? Может быт американской военщиной нужна было перевалочный пункт для отправки наркотиков из Афганистана в Европу? Не случайно в результате "регулирования" проблемы Косово, косовские преступные группировки "задавили" сицилийскую мафию и брали "бразды" управления в преступном мире этого континента в собственные руки. Американская военщина передали, вернее продавали наркотики афганского происхождения косовским преступным группам, а те в свою очередь распространяли ее по всей Европе вплоть до Англии.



В исторической памяти народов Востока навсегда останется и разрушение их государств - Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Йемен, под лозунгами демократии, борьба с международным терроризмом или ликвидации оружия массового уничтожения, которая приводила к вынужденной миграции миллионов женщин, детей, стариков, больных и бездомных. Народы Востока с криком души сегодня говорят о том, что в их исторической памяти отсутствует агрессия со стороны Китая, Индии и России в период их новой и новейшей истории. Народы Востока эти государства не считают виновниками во вторжении в их страны, разрушении своих домов.



Злоупотребление российской угрозы в форме "советской коммунистической угрозы", которая была умело использована так называемым "коллективным Западом" в годы холодной войны с целью сдерживания СССР не сработало в новых геополитических реалиях. Сегодня на Востоке уже больше людей понимают, что все современные террористические организации были созданы на деньги спецслужб Соединенных Штатов Америки в их противостоянии с Советским Союзом.



На Востоке хорошо понимают, что так называемый "коллективный Запад" в своей внешнеполитической деятельности осуществляет политику двойных стандартов. Это наглядно отражается в их политике по отношению к беженцам из восточных государств. Недовольство арабов возросло после украинских событий, когда на так называемом "коллективном Западе" в рамках политики двойных стандартов организовали очень теплый прием украинских беженцев. Таких же беженцев из Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии принимали холодно.



Историческая память персов стоит особняком в этом контексте. После украинских событий иранское руководство открыто заявлял о своем намерении укрепит отношения с Российской Федерацией и предложил себя в качестве транзитного хаба в покупке и продаже российских товаров. Такую смелость иранцев действительно заслуживает уважения. Российская Федерация также заявляла о продолжении сотрудничества с Исламской Республикой Иран в области ядерной энергетики. На наш взгляд Исламская Республика Иран имеет и моральное право на обладание ядерного оружия.



Таким образом, можно утверждать, что тень колониализма так называемого "коллективного Запада" по-прежнему весить над Востоком. Так называемый "коллективный Запад" не отказывается от дальнейшего покорения Востока, создает новые стратегии, блоки и союзы с целю формализации укрепления своих позиций здесь. Восток всегда было своего рода инструментом в руках так называемого "коллективного Запада" для борьбы, сдерживании, и теперь уничтожении Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Но еще раз повторяем, что времена кардинально меняются и Восток уже не является востоком вчерашним в плане подчиненности Запада.



Цивилизационно Восток считает себя древнее, богаче в широком смысле. Изучение истории в целом, всеобщей истории, истории государства и право зарубежных стран, философии, культурологии и много другое по большинству учебникам ошибочно на наш взгляд начинается с периода Древней Греции и Рима. Причиной тому является монополия западных авторов на "историческую правду". Не умаляя истории периода Древней Греции и Рима, справедливости ради надо отметит, что много столетий история, политика, право, искусство, хозяйство и много другое имело место на Востоке.



Сегодня ученный мир Востока ставит перед собой очень много вопросов в этом направлении. Их историческая память свидетельствует о том, что изучение более объективной истории человечества хронологически следует начинать с истории Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Персии, Древней Индии и Древнего Китая. А, древнегреческая и древнеримская рабовладельческая история должно изучаться после начало древнекитайской феодальной формации. Другими словами, надо ради исторической справедливости признать, что народы Востока на целую формацию в своем развитии опередила сегодняшнего так называемого "коллективного Запада".



После начало украинского кризиса, на Востоке также обратили внимание на такой казус в международных отношениях как деление со стороны так называемого "коллективного Запада" людей на первые, вторые и другие сорта. Стали говорит о том, что почему за аналогичную ситуацию - агрессию против Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Судана и многих других государств Востока не были введены санкции против Соединенных Штатов Америки. Потому, что в отличие от бандеровцев и нацистов Украины граждан этих стран считали людьми второго сорта. Якобы их можно унижать, оскорблять и убивать.



На наш взгляд - вот почему Афганистан, Индия, Иран, Китай, Пакистан, Сирия и многие другие государства Востока в отличие от Европейского Союза на колени перед "властелином мира" - Вашингтоном не встали. Сегодня Саудовская Аравия, Катар, Кувейт также не хотят поддат перед ногами Соединенных Штатов Америки. Эти народы также помнят, что "Арабская весна" - это проект Запада, а не Российской Федерации или Китайской Народной Республики.



Политика двойных стандартов так называемого "коллективного Запада" также сильно влияет на историческую память народов Востока. Например, част государств региона припоминают НАТО о том, что Турецкая Республика оккупирует значительные территории Кипра, Сирии, наносить авиаудары по территории Сирии и Ирака против курдов. Они правильно предъявляют претензии о том, что значит НАТО в лице Турции может заходит в другие государства региона как себе домой. И при этом так называемый "коллективный Запад" санкции против Турции не вводить, оружие, которое предоставляется украинским нацистам, курдским повстанческим организациям не поставляет, теплый прием курдским беженцам не оказывает.



С учетом этого на Востоке осознают, что вся система международных отношений, основанный на американоцентризм пришел в упадок, она нуждается в обновлении за счет других игроков, в том числе Российской Федерации. И пока не будет создаваться международные механизмы, которые были способны урегулировать конфликты, или не появляются новые центры принятия решений - более мощные государства или государственные союзы, которые "заставят" другим подчиняться "общим правилам поведения", ситуация в этом регионе будет продолжаться хаотично.



Вопреки заявления и обвинения России со стороны так называемого "коллективного Запада" в геноциде на Украине, историческая память народов Востока свидетельствует о том, что Советский Союз и современная Россия на Востоке геноцидом не занимались. Для подтверждения данного факта необходимо поговорить с простыми афганцами, сирийцами, иракцами и другими гражданами этого региона. Афганцы после вывода советских войск в 1988 году, столкнувшись с бесчинством моджахедов, а потом и американцев говорили, что "если мы знали истинное лицо так называемого "коллективного Запада", никогда не стреляли бы в солдата "шурави" (советского солдата - Р. Ш.). Советский Союз в Афганистане и Российская Федерация в Сирии находились по просьбе законных властей этих стран.



А, наоборот, так называемый "коллективный Запад" во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и другие страны региона занимались геноцидом. Чем отличается цвет крови, смерть, боль и страдания вьетнамца, афганца, иракца, сирийца, ливийца, русских Донбасса от цвета крови, смерти, боли и страдания других, о чем в так называемом "коллективном Западе" сегодня кричать на всю горло. В интернете полно объективных и реальных роликов о геноциде так называемого "коллективного Запада" в странах Востока. Американские солдаты убивали афганского новорожденного в колыбели с криком "это будущий террорист". Или, когда стреляли в маленькую сирийскую девочку, а она перед смертью говорила, что "я буду жаловаться Богу на Вас". Вот в чем сила исторической памяти.



Но историческая память также сохранилась и реанимировалась и у нацистов, бендеровцев и басмачей в виде возрождения неофашизма, неонацизма и басмачества.



Как показали последние европейские процессы, и особенно украинский кризис, Европа и конкретно Германия оказывается не денацифицирована. Дело в том, что в Европе, и особенно в Германии, Польше и ряда других государств континента возрождается идеи нацизма и фашизма, к власти пришли внуки бывших нацистов и фашистов.



Канцлер Германии Шолц - внук группенфюрера СС Фринц фон Шольца, бывшего германского нациста. А, дед президента Польши Анджей Дуда - Михал Иваныч Дуда - украинский националист и близкий друг Степана Бандера, особо отличавшийся в карательных операциях на территории Белоруссии. Или идея возрождение басмачества в Средней Азии в 90-е годы и спор интеллигенции об оправдании данного движения в среде экспертных групп региона также очень опасное явление. Это можно констатировать как своего рода форма оправдание фундаментализма.



Соединенные Штаты Америки в плане поддержки своих антироссийских санкций со стороны стран Востока также надеялись на всесильное влияние своей финансовой опоры - доллар при оказании давлении на эти страны. Но они не учли такого важного момента, что положение доллара, евро и любой другой валюты зависит от внешнеторгового ориентира конкретного государства. Поэтому Российской Федерации, Китайской Народной Республики и многим другим странам Востока, заинтересованным в ослаблении доллара как финансового монополиста, государствам ждет серьезная реструктуризация внешней и внутренней политики. Более того им надо кардинально изменить вектор развития государства. Ибо сегодня многие страны Востока понимают, что международные финансовые и экономические институты защищают интересы так называемого "коллективного Запада" во главе с Соединенными Штатами Америки и их валют.



Народы Востока не согласны с идеей о том, что Вторая мировая война начиналась в Европе и тем более в 1939 году в Польше. Они считают, что она начиналась на Дальнем Востоке, но не была названа Мировой войной потому, что к войне там еще не подключились мировые державы - Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция. Дело в том, что на военные действия Японии на Дальнем Востоке они не были заинтересованы, поэтому и не объявили эти войны - войны Японии в Манчжурии мировой, хотя территория охвата была намного шире чем Европы.



Или сегодня, когда Соединенные Штаты Америка создает разного рода коалиций и союзы против Китайской Народной Республики и Российской Федерации, народы Востока в силу своей психологии и менталитета, ставят перед собой вопросы, а, что Соединенные Штаты Америки уже не мировая держава и в одиночку не может сдерживать Китай или Россию? Они говорят о том, что Соединенные Штаты Америки своими действиями признает свою слабость.



Тогда как можно оценить действия Соединенные Штаты Америки в составе так называемого "коллективного Запада"? С позиции психологии Востока - это не солидно, не мужское поведение. Соединенные Штаты Америки в Афганистане, Иране, Ираке, Сирии, Ливии, одним словом везде вели себя не великодержавно, везде "прятались" за спиной так называемого "коллективного Запада". Отсюда в глазах народов Востока Российская Федерация предстает как настоящая военно-политическая великая держава, если в одиночку противостоит так называемому "коллективному Западу".



Восток не осуждает Москву и потому, что Украина - это инструмент для разрушения Российской Федерации. Они здесь преследуют свои интересы, когда увидят, что так называемый "коллективный Запад" готов воевать до последнего украинца, а Зеленский до последнего доллара. Поэтому страны Востока считают, что украинская война - это не их война, это западная война.



Еще можно порассуждать об одной проблеме - провал американской модели либерализма и ее влияние на традиционные и консервативные восточные общества. Либерализм как идеология и управленческая практика чужда для многих государств Востока. Поэтому в научном и публицистическом языке научного сообщества Востока в оборот был введен категория антигосударственный либерализм, имея ввиду американский либерализм.



Государства Востока следили как либералы в Восточной Европе и постсоветском пространстве захватывают такие жизненно важные сферы - СМИ, образование, культуру, медицину - те отрасли через которых навязывали обществу свое "правильное" мышление. После начало украинского кризиса часть актеров, представители шоу бизнеса, компрадорской интеллигенции в Российской Федерации, постсоветском пространстве выступали за Украину, объявили себя "гражданами мира". Это многим на традиционном и консервативном Востоке не понятно. Для них государство должно определиться с кем оно - с патриотами, которые не бросали и защищая ее погибают или с так называемыми "гражданами мира"?



Украинский кризис кардинально изменило привычные линии анализа международных отношений. Создавшейся новая международная ситуация показала ошибочность многих теоретических воззрений западных экспертов о сплоченности так называемого "коллективного Запада". Запад никак не ожидал, что, изолируя Российскую Федерацию, сама окажется изолированным от большей части мира, которая либо поддержала Российскую Федерацию, либо не осуждая ее, занимала нейтральную позицию, которая отвечает интересами Москвы.



Да, Запад занимал "коллективную" позицию, но в итоге оказалась в меньшинстве. Дело в том, что, если под Западом понимать США, Канаду, Европу и буквально узкий круг государств Азии и Океании - Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, остров Тайвань и Филиппин, то получается явное меньшинство.



Необходимо обратит внимание на еще одного деликатного момента. Это консерватизм, божественности Востока. В христианстве по мнению ряда восточных экспертов русские, белорусские и другие православные в большинстве своем придерживаются истинным ценностям религии. Народы Востока веруют в Аллаха. Китайская Народная Республика, Республика Индии, почти все мусульманские страны возвышаются на этой основе. Либералы со своими ценностями однополых браков, отказ от категории мамы и папы, в глазах восточных людей скорее всего выглядят безбожниками. Поэтому эти ценностные стены отдаляют Запад от Востока. Запад уже заявляет, что не может отказаться от чуждых Востоку ценности. На наш взгляд безбожие приведет к краху мирового доминирования Запада.



Таким образом, большая част Востока соблюдая нейтралитет в конфликте Москвы и так называемого "коллективного Запада", действуют в рамках собственных национальных интересов, извлекают из данной ситуации нужные выводы и выгоды. Как показали многочисленные политико-дипломатические переговоры представителей Российской Федерации в столицах восточных государств, "коллективный Восток" согласен с мнением Москвы о том, что прошли времена, когда так называемый "коллективный Запад" решает все.



Более того, многие восточные страны считают украинский кризис европейской проблемой и указывают на то, что рецепты ее урегулирования необходимо искать там. В отличие от "новых европейцев", на Востоке не обвиняют Российскую Федерацию в данном конфликте и не занимаются игрой в "обвинении кого-то". Вместе этого они заинтересованы в углублении торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.



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