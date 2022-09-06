Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров

22:03 07.09.2022 Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана

(Исторический экскурс в предательство исламистов)



Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У нее особенная стать -

в Россию можно только верить.

Ф. Тютчев



Россия и Таджикистан дышат общими легкими. У них одна проблема - кто усерднее преуспеет в проявлении знаков внимания и чувства уважения друг к другу. Россия во все времена (с 1867 г.) играла позитивную роль в исторической судьбе коренного народа Центральной Азии, в укреплении устоев таджикской государственности, спасении нации от ассимиляции. Прагматично мыслящими лидерами двух стран выстроена эффективно функционирующая система стратегического партнерства и союзничества. Состояние российско-таджикского сотрудничества на современном этапе предполагает более тесное взаимодействие для решения актуальных задач современности, особенно в сфере безопасности. Актуальность данного понятийного аппарата предопределена тем, что русские и таджики, как представители единой индоевропейской расы и единой группы языков, являются родственными народами. Явно общий генетический культурный код и схожая духовность срабатывают в период кризиса, чтобы держаться вместе. Таджикский народ уникален в своем роде. Когда тучи сгущаются над Родиной таджики, как единая глыба и мощная сила, вызволенная из недр народного сознания, объединяются вокруг своих истинных друзей.



По образному выражению таджикского писателя Тимура Зульфикарова, "Таджики не выезжают в Иран, Афганистан, ОАЭ или Индию, а приезжают в Россию". Потому что на ментальном уровне русский для таджика – советчик в трудную минуту, строитель-новатор, ленинградский блокадник, фронтовик, однополчанин, специалист с большой буквой, сослуживец, мастер на все руки, работяга, как и он сам, брат, который никогда и ни при каких условиях не предаст. Вопреки этому, руководители Партии исламского возрождения (ПИВ) по странному стечению обстоятельств нашли приют в Старом Свете и в Афганистане у своих закадычных хозяев. Вдобавок, радикализировав часть мигрантов в РФ, привив чуждую их натуре ненависть к местному населению, подтолкнули некоторых из них примкнуть к ИГИЛ (запрещенная в РФ и РТ). К чему склоняют исламисты? Зачем прут против истории?



Русские ученые-востоковеды (Бертельс, Бартольд, Семенов, Андреев, Розенфельд, Рейснер, Эдельман, Литвинов, Мушкетов, Хаников) и государственные деятели (Калинин, Путовский, Валишев, Томин, Федин и др.) стояли у истоков создания Таджикской ССР, а затем, обуздав экстремистов разных мастей, поощряли внутренние силы на защиту молодой республики. Они не дрогнули в период Великой Отечественной войны. Из 300 тысяч призванных граждан Таджикистана на фронты ВОВ домой вернулись около 200 тысяч. Первооткрыватели – врачи, инженеры, строители, учителя из советской России, приехав в Таджикистан в 30-70-е гг. для обучения новым знаниям, привития полезных навыков населению, оставили неизгладимый след в сознании таджиков. И таджики не остались в долгу. Известно, что вальс танцуют двое. Таджикистан остался верен духу дружбы с Россией. Таджики знают, что "истинная дружба, как медленно растущее дерево, которая должна быть испытана в беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название". В течение 30 лет таджикские мигранты обустраивают территорию от Калининграда до Владивостока, внося лепту в строительство дорог, оборонных и гражданских объектов, в возрождение покинутых сел российской глубинки, работая в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики и нефтегазовой отрасли.



Именно по этой логической конфигурации, таджики считают себя частью общего гуманитарного, культурного, языкового пространства русского мира, согласно которой, как суверенные субъекты международной политики, на паритетных началах намерены достойно развивать наши государства. Поэтому невообразимо, чтобы представители внесистемной и "болотной" оппозиции окопались в Таджикистане. Этот нонсенс.



Существенная лепта, внесенная Россией в восстановление национальной экономики, оборонной структуры, подготовку национальных кадров, укрепление защиты госграницы, создание условий в гидроэнергетическом секторе, научно-культурную и гуманитарную составляющую в период становления в Таджикистане государственной Независимости – тема нашего отдельного исследования.



I.Благодатная осень реального стратегического партнерства (Некоторые тезисы об признании ПИВ в РФ террористической)



14 сентября сего года – новая веха в историческом срезе. В этот день Верховный Суд по ходатайству Генерального Прокурора РФ Игоря Краснова объявит запрещенной на территории России деятельность Партии исламского возрождения. Этому способствует ряд объективных факторов. Оперативное реагирование по этому поводу продиктовано устремлением ПИВ создать в период специальной военной операции "пятую колонну" из числа радикально настроенных мигрантов с целью препятствовать решению военно-стратегических задач на востоке Украины.



Партия исламского возрождения, аффилированная с украинскими националистами, оказывает им полномасштабную информационную поддержку. Проживая на Украине и в странах Евросоюза, посредством СМИ ее члены дискредитируют действия Правительства и Вооруженных сил РФ, распространяют заведомо ложную информацию, противоречащую российским интересам с призывами вступать в ряды ВСУ.



Русофобия коллективного Запада, продвигаемая ангажированными агентами влияния, подчас на постсоветском пространстве подается как проявление "благородного рыцарства". Однако детальный анализ деятельности некоторых из них показывает, что за ширмой благоденствия и антирусской позиции стоят бесчеловечные устремления, основанные на устрашении населения и терроре против властей. В этот нелегкий для России период очевидно, что истинные союзники и партнеры должны быть рядом, бок о бок, нейтрализуя все новые вызовы и угрозы, во благо безопасности государств от насаждения мутирующей коричневой чумы - неофашизма радикального типа. А применительно к Центральной Азии – исламского фундаментализма. Одна из аксиом стратегии гласит: "Имеющие преимущество обязаны атаковать под угрозой потери этого преимущества".



В этом ракурсе разрушительна деятельность одного из явных, доказанных врагов России и Таджикистана – Партии исламского возрождения, дочерней организации т.н. "Исламского государства", действующего с позиции Запада. Важность проблематики заключается в том, что на южных рубежах функционирует боевое крыло ПИВ - "Джамоат "Ансорулло", переименованное в "Движение талибан Таджикистана" (обе организации запрещены в РТ и РФ), не отличающееся симпатией к России.



Военная спецоперация на юге Украины обнажила многие пробелы, как в поведении отдельных персон, так и в организациях, расплодившихся на просторах СНГ. Она стала лакмусовой бумажкой, барометром по определению друзей и противников России, как страны, борющейся с насаждением гегемонии и порядков оси мирового зла. Яростная вооруженная борьба бандеровщины против интересов России сравнима со злодеяниями ПИВ. В апреле 1995 г. обольщенный действиями боевиков против российских пограничников в Таджикистане бывший руководитель чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев вручил золотые мечи полевым командирам этой партии.



II.Доказательно-правовая база преступлений ПИВ против российских граждан



Деятельность данной террористической организации переполнена доказанными фактами преступлений против российской государственности и граждан. Образованная по указанию зарубежных спецслужб в рамках программы "М" (исламизации) и в обновленном варианте при содействии афериста всемирного масштаба Джорджа Сороса, ПИВ была и остается сателлитом враждебно настроенных сил - детищем террористического интернационала.



История не подвластна времени и пространству, способна повторятся в различных ипостасях. По выражению философа Ницше, она однако нечему не учит. Но история объективна по своей сущностной ориентации, независимо от воли людей, подчиняется своим законам. История не воспитательница, а истинная надзирательница, наказывает тех, кто "стреляет в ее сторону".



Воспользовавшись параличом конституционного строя, в мае 1990 года в г. Астрахань состоялся съезд Исламской партии возрождения СССР, в котором приняли участие активисты ПИВ Таджикистана. Это изначально предопределило своей стратегической целью - создание исламского государства на территории отдельной страны с последующим экспортом в мусульманские регионы РФ.



Рвение в целях исламизации таджикского общества и введение практики управления шариатом достигли апогея в 90-е годы. Когда другие постсоветские страны уже переходили к созданию госструктур, Таджикистан был вынужден защищать обретенную Независимость от угроз исламских террористических группировок, контролируемых из-за рубежа.



Партия исламского возрождения как была инородным телом в ЦА и России, так и осталась по сей день. Причиной тому, что партия никогда не имела социально-политической базы среди населения, а была иностранного происхождения.



Эта организация в сознании каждого таджика воспринимается как субъект военной машины извне, развязавший братоубийственную войну. Отличается она непримиримым отношением ко всей русскости и уничтожению русскоязычного населения.



В мае 1992 года член команды воинствующих исламистов – мулло Абдулгаффор по указке демагога от оппозиции Шодмона Юсуфа взял в заложники русских учителей и учеников средней школы №8 города Душанбе. Угрожая им смертью и предъявляя свои условия, этот палач намеревался повлиять на большую политику.



В подтверждение указанного тезиса говорит и тот факт, что на таджикско-афганской границе в отношении российских пограничников с 1992 по 1997 гг. было осуществлено 231 вооруженное нападение, приведшее к гибели людей.



Находясь в Афганистане, ПИВ забрасывала на территорию РТ эмиссаров террористического подполья, убивая русских специалистов, в которых остро нуждалась республика. Основной удар пришелся на российских офицеров, солдат и членов их семей, выполнявших миротворческие функции.



Наряду со 150 тысячами граждан Таджикистана, жертвами террористических групп ПИВ стали сотни солдат и офицеров 201-й мотострелковой дивизии и погранвойск России, сводного батальона Республики Казахстан, мирные граждане, предки которых приехали в Таджикистан в 30-е годы, чтобы обустраивать республику. Приведем юридически доказанные факты только некоторых преступных деяний членов ПИВ, опираясь на материалы следствия.



С целью проявления террористической активности, а также разжигания межнационального конфликта, члены ПИВ совершали серии устрашающих убийств, чтобы вынудить русских в массовом порядке покинуть Таджикистан:

- боевики ТЭО ПИВ Тошов Н.М., Ниезбокиев Е., Файзиев Г.А. и Кобилов Дж.Ш. 27 октября 1994 года в городе Чкаловск Согдийской области подвергли обстрелу военнослужащих в/ч 28095 РФ капитан Бобохонов И.и старший лейтенант Садриддинов А., в результате чего они скончались на месте происшествия. Вышеназванная группа - 17 мая 1995 года под покровом ночи ворвались в дом заместителя начальника гражданской обороны Согдийской области Пивнева А.М. (русского по национальности) в г.Худжанде, застрелив его, жену Архипову В.Н. и тещу Сергеенко М.Г. в упор. В эту же ночь, был убит с особой жестокостью офицер Военного комиссариата Согдийской области русскоязычный Исаев К.А. и его супруга.

- 13 июля 1993 года были жестоко убиты солдаты и офицеры 12-й пограничной заставы Московского погранотряда ГПВ РФ в РТ. Эта была совместная операция ПИВ и "Аль-Кайиды". Вынашивался план принуждения к переговорам с исламистами. В этом нападении приняли участие не только члены Союза объединенных сил Таджикистана под эгидой ПИВ, арабы-афганцы но и никто иной, как Омар Хаттаб, ярый фундаменталист иорданец по происхождению, командир чеченских сепаратистов. 12-я застава потеряла в этом бою 25 военнослужащих: М.Майборода, А. Мухин, Д.Никонов, С.Колотыгин, А.Веревкин, Л.Улыбин, А.Чащин, С. Сыч, А.Петроченко, М.Куликов, Ю.Кологреев, Р.Магомаев, Т. Сайдуллоев, Н.Умаров, Н.Пухов, М.Джумаев, А.Хайрутдинов, А.Каримов, С.Урманов, А.Кусюкбаев, Н.Николашкин, Р.Халитов.

- 7 апреля 1995 года, боевики ПИВ, дислоцированные в горном ущелье Пшихарв обстреляли сводную роту казахского батальона миротворческих сил. В результате этого коварного плана, погибли 17 и ранены около 30 русскоязычных и казахских военнослужащих, которые приехали в РТ для претворения в жизнь - установления мира. В Таджикистане, где к русским и казахам во все времена относились с уважением, такое отношение казалось невыносимым. Тогда среди общества прокрались беспощадные бандиты, нацеленные инструкторами от Партии исламского возрождения на убийства гостей. Они явным и зловещим образом нарушили закон гостеприимства таджиков, который, гласит "Гость – это божественный дар, к которому стоит обращаться с уважением и щедростью". Возвращаясь к теме пограничников, необходимо подчеркнуть, что причастные к убийству братьев-казахов боевики были ликвидированы. Ишан Джунайд основной зачинщик события нашел свою смерть в горах Ромита, где он укрывался в период государственного переворота в 2015г.

– 15 января 1995 года на почве национальной и религиозной неприязни в г. Душанбе застрелен военнослужащий в/ч 2421 Пограничных войск РФ в РТ подполковник Борисов В.Н.

– 23 февраля 1995 года в г. Душанбе из гранатомета обстрелян автобус марки "ПАЗ" с военнослужащими МО РФ. В результате этого террористическо акта военнослужащая Ли Н.А. погибла, Кострихина Н.Н., Рахимова М., Савелева Н.А., Пак Р.Н., Скорихина Т., Адеева С. и Якубова В. получили ранения различной степени тяжести.

– 1 июля 1995 года убит командир транспортной роты в/ч 2445 МО РФ в г.Душанбе майор Гордеев Д.З.

– 28 сентября 1995 года совершено вооруженное нападение на военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии РФ в РТ, в результате чего военнослужащие Шапова А.Е. и Белицкий А.М. погибли на месте происшествия.

– 10 октября 1995 года в местечке "Гирвиндж" Горно-Бадахшанской автономной области РТ боевики ТЭО ПИВ с сопредельной территории Афганистана обстреляли автоколонну МО РФ, в результате чего 8 военнослужащих: Русманкин В.Г., Мирзоджонов Н.А., Невзоров В., Мосунов Д.Е., Василеевих С.А., Антошин С.В., Кулибоев Б.В. и Норов А. погибли и пятеро (Туроншоев Т.М., Логинов С.В., Суворов Б., Лещенко А.П. и Шоабдуллоев Х.Ч.) получили ранения.

– 22 ноября 1996 года в результате обстрела автобуса с военнослужащими МО РФ, водитель Снежков В.П. погиб и двое военнослужащих получили огнестрельные ранения.

– 22 октября 1996 года убиты военнослужащие в/ч 62855 МО РФ в г.Душанбе капитан Усиков Е.Н. и ст.лейтенант Куряев С.Р.

– 16 октября 1996 года застрелен военнослужащий в/ч 92752 МО РФ в г.Душанбе рядовой Хасанов С.К.

– 19 ноября 1996 года в столице РТ был совершен террористический акт в отношении офицера Пограничных войск РФ в РТ Пучка Н.В.;

– 20 ноября 1996 года в г.Душанбе с применением огнестрельного оружия убиты военнослужащие в/ч 63620 МО РФ Жигулев Е.Ф. и Минбаев А.

– 10 декабря 1996 года застрелен военнослужащий в/ч 92752 МО РФ рядовой Лисовский В.А.

– 27 декабря 1996 года убит рядовой в/ч 36692 МО РФ Папп О.Е.

– 28 декабря 1996 года совершено вооруженное нападение на автомашину 201-й МСД РФ в РТ марки "Урал", с госномерами 67-62 МЭ, в результате чего военнослужащие Никористнов А.В., Уфимцев Д.В., Гусев М.Г., Шаибов Ф.Н. и Нахлубин О.С. получили огнестрельные ранения.

– 3 января 1997 года застрелены майор медицинской службы в/ч 63620 МО РФ Майстеренко А.А. и старшая медсестра этой части Азизова Ф.

– 4 января 1997 года была взорвана автомашина военнослужащих в/ч 22590 МО РФ марки "ВАЗ-21011", от полученных ранений на месте происшествия погибли прапорщики Сарычев А.И. и Шабоедов П.

– 18 января 1997 года в результате вооруженного нападения убит военнослужащий в/ч 9809 Пограничных войск РФ в РТ Белонский А.Г.

– 23 января 1997 года на спортивной площадке средней школы по ул. Маяковского г.Душанбе застрелены граждане РФ Мотуз С.А., Мотуз О.А. и Емельянова И.А.

– 29 января 1997 года застрелены военнослужащие в/ч 01162 МО РФ майор Маркин А.И. и Танасейчук А.

– 18 февраля 1997 убиты офицеры Пограничных войск РФ в РТ Назаров С.Ю. и Джавов А., а также граждане РФ Тихонова О.С. и Филиппов А.В.

– 19 февраля 1997 года выстрелом из автоматического оружия убит офицер в/ч 9998 МО РФ подполковник Назаров С.Г.

– 14 марта 1997 года совершен террористический акт в отношении старшего помощника командира 201-й мотострелковой дивизии РФ в РТ подполковника Бачина В.И., который скончался в больнице от полученных ранений.

¬– 13 мая 1997 года от рук боевиков ТЭО ПИВ погиб офицер в/ч 21015 МО РФ майор Торлин В.С.

– 17 июня 1997 года совершено вооруженное нападение на военнослужащих в/ч 10883 МО РФ майора Федорова Г.А. и прапорщика Мороза В.С.

– 25 ноября 1999 года застрелен офицер в/ч 9998 МО РФ майор Корнеев В.А.

- в 1993 году зверски убит Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Хайдар Косимов, о чем в эксклюзивном интервью местной газете рассказали очевидцы.

- 28 марта 1996 года было совершено убийство специального корреспондента ОРТ Никулина Виктора Михайловича в ул.И.Сомони г.Душанбе.



Из очередных акций последнего времени против россиян стоит назвать случаи, которые потрясли таджикское общество. В середине 2018 года ПИВ по договоренности с ИГИЛ (запрещена в РФ) подготовила под руководством Абуусама Нораки группу из 7 человек во главе с Хамидовым С. для осуществления теракта в отношении командира 201-й РВБ, дислоцированной в РТ. Усилиями силовых структур эта акция была предотвращена. В этом же году член ПИВ Давлатов М. планировал осуществить теракт в отношении российских военнослужащих на территории РФ. Был задержан ФСБ, этапирован в РТ, где отбывает тюремное заключение.



III.Необасмачество в новых реалиях



Басмаческое движение, как проигрышный вариант реабилитации исламских экстремистов, рассматривается нами в данной публикации через призму его антироссийского контента. В последнее время в СМИ представители и сторонники Партии исламского возрождения, окопавшиеся в странах западной Европы, идентифицируют себя с басмаческим движением. Установки этого движения, по мнению ведущих экспертов, ничего общего с истинной историей таджиков не имеют, т.к. объединяло в своих рядах исключительно представителей незнатных племен, проживающих в Междуречье. Таджики же, как оседлый народ с устоявшимся мировоззрением, с воодушевлением восприняли близких по духу русских. До прихода русских в Бухаре находились в рабском положении 14 тысяч таджиков. Именно такое угнетенное положение объясняет слабость сопротивления таджиков при установлении советской власти. С другой стороны, коренное население не имело реальной власти в системе эмирского двора и позитивно приветствовало коренные изменения ситуации. К тому же, как пишут историки, отец и дед эмира Алимхана - Насрулла и Музаффар, за чью власть объединились басмачи, были причастны к подавлению восстания героя таджикского народа Восе в конце 19 века. Зверства и публичные казни тогда распространились по территории южного Таджикистана, охватывая зрелых и устоявшихся дехкан среднего класса, которые были недовольны дискриминационным управлением, налоговой и внутренней политикой чужеземцев.



Однако все эти трактовки не воспринимаются адекватно бежавшими членами ПИВ, известными своими оторванными от действительности деструктивными экспериментами. Их агитационные центры, действующие за заграницей, публично объявляют участников басмаческого движения героями, боровшимися против "захватчиков". Пропагандисты ПИВ приступили к переводу на кириллицу книг идеологов, отцов-основателей панисламизма.



При этом на всех информационных площадках, любезно представленных спецслужбой известной страны, они занимаются реабилитацией басмачества, оперируют мнениями, не нашедшими поддержки в прошлом. Эта новоявленная трактовка, созревшая на умозаключениях отсталого радикального духовенства, стремится кардинально изменить религиозную картину в стране их рождения и России (слово "Родина" для этих проходимцев специально опускается).



Заключение



Осуждение военной спецоперации на Украине со стороны иностранного агента – ПИВ и тотальное охаивание всего позитивного советского наследия – целенаправленная стратегия этой террористической организации. Несмотря на предпринимаемые меры по нейтрализации современных вызовов и угроз, исходящих со стороны Партии исламского возрождения, ее нынешняя деятельность при поддержке иностранных государств перешла на новый уровень агрессии против Таджикистана и России.



Этому свидетельствует заявление ПИВ, озвученное 10 мая 2022 г. в интервью "Радио Свобода", в котором население призывается к антиправительственному вооруженному выступлению с целью захвата власти в РТ. ПИВ поддерживает политику и действия коллективного Запада в отношении военной спецоперации на Украине. Кроме того, ее руководство планирует создать новые очаги напряженности на территории северных провинций Афганистана, в сфере естественного географического влияния РФ. В частности, 7 мая с.г. ПИВ во взаимодействии с боевым крылом "Джамаат Ансарулло" и ИГИЛ (запрещенные в РФ и РТ) организовала ракетный обстрел 12-й заставы погранотряда "Пяндж" Хатлонской области.



На заре Независимости, когда страны создавали государственные структуры, армию, службы правопорядка и безопасности, опираясь на национальные кадры, исламисты в Таджикистане встали в авангарде разрушительных начинаний, массовых убийств, подстрекательств региональных и межклановых противоречий. Партия исламистов скомпрометировала интеллигенцию, признанного духовного скрепа народа.



На таджикско-афганской границе гибнут пограничники, защищая, в том числе рубежи России. Граница Таджикистана - это не только пределы суверенного государства на окраине Азии, это рубеж современного цивилизационного порядка, с которого начинается устойчивое созидательное построение государства. Это территория, на которой сочетается умеренная традиционная религиозность со светским мировоззрением.



Таким образом, нельзя положится на "русский авось", пустить все на самотек, в извечной надежде, что пронесет и беда обойдет стороной. Только совместными усилиями можно переломить ситуацию и выйти из сложившегося положения. Сделать все возможное по окончательной нейтрализации ПИВ, как ячейки террористического интернационала. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага - так что, официальное признание ПИВ террористической организацией в РФ - настоятельное требование времени.



И напоследок. Все исламское, фундаменталистское отребье, в симпатии к которым упражняются наивные политики нашего времени, сильно игнорируя "коллективное сумасшествие" в форме политического бандитизма - басмаческого движения и в лице античеловеческого режима в Афганистане, создают предпосылки культивирования вечной вражды между народами, исходя из религиозного, социального и расового различия. Ориентируясь при этом на субсидии по принципу "кто больше?".



Факты в совокупности не только упрямая, но и доказательная вещь. Так называемая Партия исламского возрождения, в сущности это ваххабитско-салафитское явление в силу своей активности и геополитического телодвижения, полностью совпадает и идентично с теорией и террористической практикой "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Иначе, чем объяснить природу ее смертоносной противоправной объективной стороны деятельности, всего несколько примеров, из которой приведены выше. Думается, что историческая справедливость должна восторжествовать в качестве выражения государственной воли. Люди, еще не потерявшие надежду на лучшее будущее, грядущее без терроризма и насилия, с нетерпением ждут такого волеизъявления!



Это будет еще одной из форм объединения наших народов против осознанного геноцида народов под флагом исламско- фундаменталистских порядков, как метод активности геополитических игроков в Центральной Азии.



Михаил Сафаров,

ведущий эксперт ИАЦ "Сармат" Источник - ЦентрАзия

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