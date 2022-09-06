Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин

00:28 08.09.2022

Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман



Павел Густерин



Статистика запросов в Русскоязычной Википедии дает представление о том, какие имена среди российских мусульман являются на сегодняшний день самыми популярными.



Приведены в порядке уменьшения количества запросов первые десятки наиболее распространенных личных имен.



Мужские имена

1. Дамир

2. Тимур

3. Ренат

4. Мухаммед

5. Амир

6. Азамат

7. Алим

8. Алишер

9. Азиз

10. Шамиль



Женские имена

1. Мадина

2. Лейла

3. Амина

4. Фатима

5. Амира

6. Гульнара

7. Айша

8. Алия

9. Хадиджа

10. Ясмин