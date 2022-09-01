Русский Сергей Прокопьев возглавил АО "Казхром"

08:27 09.09.2022

KASE сообщает:

АО "Транснациональная компания "Казхром" (Актобе), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением Совета директоров от 01 сентября 2022 года внесены следующие изменения в состав Правления компании:

- исключен Есенжулов А.Б. – президент, член Правления;

- избран Прокопьев С.Л. – президент, член Правления.

С учетом внесенных изменений Правление АО "Транснациональная компания "Казхром" состоит из четырех человек: Бектыбаев А.А., Кудеков М., Прокопьев С.Л., Кенжигарин Д.К.



ПРОКОПЬЕВ Сергей Леонидович

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[20.01.1984 - ..]

Окончил Инновационный Евразийский Университет по специальности "Металлургия черных и цветных металлов" (2006 г.), РАНХиГС - Executive MBA (2012 г.).



2002-2006 - Горновой плавильного цеха №1 Аксуского завода ферросплавов

2007-2010 - Старший мастер плавильного цеха №1 Аксуского завода ферросплавов

2010-2013 - Начальник плавильного цеха №1 Аксуского завода ферросплавов

2013-2014 - Начальник ПТУ – заместитель технического директора Аксуского завода ферросплавов

2014 - Заместитель технического директора по производству Аксуского завода ферросплавов

2014-2021 - директор Аксуского завода ферросплавов

С апреля 2021 вице-президент по производству АО "ТНК "Казхром"



с 1.09.2022 - пред. правления (президент) АО "Транснациональная компания "Казхром" (Актобе),