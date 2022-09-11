Скончался киноклассик (в юности - маоист и левый радикал) Жан-Люк Годар

10:19 13.09.2022

(фр. Jean-Luc Godard, 3 декабря 1930, Париж, Франция - 13 сентября 2022) - франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер, сценарист, монтажер и кинопродюсер, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.



В начале своей карьеры кинокритика Годар критиковал "традицию качества" основного французского кинематографа. Позже он и его единомышленники, объединенные под названием "Французская новая волна", стали снимать собственные фильмы. Многие из фильмов Годара бросают вызов традиционному Голливуду и французскому кино. В 1964 году Годар описал влияние себя и коллег: "Мы ворвались в кино, как пещерные люди в Версаль Людовика XV". Его часто считают самым радикальным французским режиссером 1960-х и 1970-х годов; его подход к фильмам, политике и философии сделал его, пожалуй, самым влиятельным режиссером французской новой волны. Наряду с демонстрацией знания истории кино через аллюзии и отсылки, некоторые из его фильмов выражали его политические взгляды; он был заядлым читателем экзистенциалистской и марксистской философии. После Новой волны его политика была гораздо менее радикальной, и его последние фильмы о репрезентации и человеческих конфликтах с гуманистической и марксистской точки зрения.



Самый знаменитый период Годара в качестве режиссера охватывает примерно от его первого фильма "На последнем дыхании" (1960) до фильма "Уик-энд" (1967). Хотя работа Годара в это время считается новаторской сама по себе, этот период контрастирует с тем периодом, что последовал за ним, во время которого Годар идеологически осуждает большую часть истории кино как "буржуазную" и, следовательно, бесполезную.



В 1959 выходит дебютный фильм Годара "На последнем дыхании", в котором Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг в главных ролях отчетливо выражали стиль французской Новой волны.



В 1961 Годар снял фильм "Маленький солдат", посвященный алжирской войне за независимость. Фильм, из-за его политического характера, был запрещен французским правительством до января 1963 года.



Следующие фильмы Годара "Жить своей жизнью", "Карабинеры", "Презрение" исследуют сложные социально-психологические проблемы, переживаемые обществом.



В 1964 году Годар и Карина создали производственную компанию Anouchka Films. В том же году он снял фильм "Банда аутсайдеров", который Годар описал как "Алиса в стране чудес встречает Франца Кафку".



Фильм "Замужняя женщина" (1964) последовала за "Бандой аутсайдеров". Это была медленная, обдуманная, смягченная черно-белая картинка без реальной истории, которая продемонстрировала участие Годара в самом передовом мышлении того времени, которое выражалось в работах Клода Леви-Стросса и Ролана Барта".



В 1965 году Годар снял "Альфавилль", фантастическую смесь научной фантастики, нуара и сатиры, обличавшую технократию и тоталитаризм. "Безумный Пьеро" (1965) отличался сложной сюжетной линией, яркими личностями и жестоким финалом. Жиль Жакоб, писатель, критик и президент Каннского кинофестиваля, назвал его "ретроспективой" и перепросмотром в том смысле, в каком он играл на многих из более ранних персонажей и тем Годара.



"Мужское - женское" (1966), основанный на двух историях Ги де Мопассана, был исследованием современной французской молодежи и ее участия в культурной политике. Интертитр именовал персонажей как "Дети Маркса и Кока-Колы".



Затем Годар снял фильм "Сделано в США" (1966), исходным материалом которого был "Джаггер" Ричарда Старка; и "Две или три вещи, которые я знаю о ней" (1967), в которой Марина Влади изображает женщину, ведущую двойную жизнь, в качестве домохозяйки и проститутки.



Фильм "Китаянка" (1967) в наиболее прямой выразил политические взгляды Годара в то время. Фильм сфокусирован на группе студентов-маоистов и знакомит с идеями студенческих групп активистов в современной Франции. Фильм, выпущенный незадолго до майских событий 1968 года, предвещает студенческие восстания.



Годар активно участвует в майских событиях 1968 года, является одним из идейных вдохновителей "нового левого движения", снимает ряд пропагандистских фильмов.



В том же году Годар сделал еще более красочный и политический фильм "Уик-энд". Это фильм рассказывает о парижской паре, когда они уезжают на выходные по французской сельской местности, чтобы забрать наследство. В результате возникает конфронтация с трагическими недостатками переизбыточной буржуазии.[28]



На фоне потрясений конца 1960-х годов Годар увлекся "политическими фильмами". Хотя многие из его фильмов с 1968 по 1972 годы являются полнометражными, они малобюджетны и бросают вызов представлению о том, каким может быть фильм. В дополнение к отказу от массового кинопроизводства, Годар также пытался избежать культа личности, который сформировался вокруг него. Он работал анонимно в сотрудничестве с другими режиссерами, в частности с Жаном-Пьером Гореном, с которым он создал кинематографический коллектив "Группа Дзига Вертов". В этот период Годар снимал фильмы в Англии, Италии, Чехословакии, Палестине и Америке, а также во Франции. Он и Горен гастролировали со своими работами, пытаясь создать дискуссию, в основном в студенческих городках. Этот период достиг своего апогея с большим бюджетом производства "Все в порядке", в котором снимались Ив Монтан и Джейн Фонда. Из-за аварии на мотоцикле, которая вывела из строя Годара, Горен в одиночку руководил этой самой знаменитой из своих работ. В качестве дополнения к "Все в порядке", Годар и Горен сняли "Письмо Джейн", 50-минутный "осмотр неподвижного", фото на котором Джейн Фонда посетила Вьетнам во время войны. Фильм является деконструкцией западной империалистической идеологии. Это был последний фильм, который Годар и Горен сняли вместе.



Позднее Годар возвращается к "большому кино" и создает несколько значимых лент: "Спасай, кто может (свою жизнь)", "Страсть", "Имя: Кармен".



В 1990-х годах Годар создает масштабную киноантологию "История кино". Фильм "Моцарт - навсегда" (1996) затрагивает близкую Годару тему взаимоотношений искусства и художника.



В 2011 году был награжден премией "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.



В 2014 году поставил экспериментальный 3D-фильм "Прощай, речь", удостоенный приза жюри Каннского кинофестиваля.



В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году они развелись.



В 1967 году во время съемок Китаянки Жан-Люк Годар встретил свою вторую жену, актрису, внучку французского писателя Франсуа Мориака - Анн Вяземски. В 1979 году они тоже расстались.