Врио Минэнерго Киргизии назначен Таалайбек Ибраев

19:32 14.09.2022

ИБРАЕВ Таалайбек

/ /

[28.09.1961 - ..]

родился 28 сентября 1961 года в селе Кок-Джар Кочкорского района Нарынской области.



Образование получил в ПТУ № 1, а также во Фрунзенском политехническом институте по специальности "электроснабжение", занимал разные должности в ОАО "Северэлектро", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".



1979-1980 - учеба в ПТУ № 1.

1980-1980 - электрослесарь 4 р. ОГМ Фрунзенской швейной фабрики "50 лет Октября".

1980-1982 - служба в рядах Советской Армии.

1982-1983 - электрослесарь 3 р., электрик 4 р. СМУ Министерства строительства Киргизской ССР.



полгода числился безработным после ухода с поста заместителя гендиректора ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана".



С 01.2015 - депутат Жогорку Кенеша (вместо выбывшего) от партии "Ата-Журт",



с 14 сентября 2022 - заместитель Министра энергетики и временно исполняющим обязанности главы Минэнерго КР.