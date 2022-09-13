|Врио Минэнерго Киргизии назначен Таалайбек Ибраев
19:32 14.09.2022
ИБРАЕВ Таалайбек
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[28.09.1961 - ..]
родился 28 сентября 1961 года в селе Кок-Джар Кочкорского района Нарынской области.
Образование получил в ПТУ № 1, а также во Фрунзенском политехническом институте по специальности "электроснабжение", занимал разные должности в ОАО "Северэлектро", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".
1979-1980 - учеба в ПТУ № 1.
1980-1980 - электрослесарь 4 р. ОГМ Фрунзенской швейной фабрики "50 лет Октября".
1980-1982 - служба в рядах Советской Армии.
1982-1983 - электрослесарь 3 р., электрик 4 р. СМУ Министерства строительства Киргизской ССР.
полгода числился безработным после ухода с поста заместителя гендиректора ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана".
С 01.2015 - депутат Жогорку Кенеша (вместо выбывшего) от партии "Ата-Журт",
с 14 сентября 2022 - заместитель Министра энергетики и временно исполняющим обязанности главы Минэнерго КР.