 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 16.09.2022
14:13  Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня
13:02  Валютный пир во время чумы, - В.Катасонов
13:00  ШОС утверждает в Самарканде основания многополярного мира, - П.Дмитриев
11:24  Баткенская война. Эпизод 326. В ролях - все те же..., - В.Хлюпин
11:22  Бригады коммунистической войны. Состав китайских сухопутных войск отличается чрезвычайной пестротой, - А.Храмчихин
11:20  Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой, - Виктория Панфилова
11:08  Таджикские военнослужащие используют мирных граждан в качестве "живого щита", - Погранслужба ГКНБ КР

10:40  Президент Польши Дуда решил требовать от России репараций за Вторую мировую...
10:05  Кыргызы бросили в бой спецназ и дважды сорвали договоренности, - Погранвойска ГКНБ Таджикистана
10:03  Баткен. Киргизия срочно эвакуирует мирных жителей из зоны конфликта
09:51  Таджикистан использует против Кыргызстана тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, - ГКНБ КР
09:37  Срочно! Таджикская сторона нарушила все договоренности и атаковала пограничные и гражданские объекты, - Погранслужба ГКНБ Киргизии
09:27  С юга на север. Почему не работает казахстанская переселенческая программа? - Г.Илеуова
09:19  Перестрелки на границе. Бесконечная история кыргызо-таджикских конфликтов, - Аида Джумашова
09:17  Самые боевито-духовитые кыргызы осадили КырПарламент и "требуют реакции на ситуацию в Баткене"
08:29  Пол Робертс: Осознал ли Кремль, что конфликт на Украине больше не "Ограниченная военная операция"?
08:21  В преддверии саммита ШОС Токаев решил поиграть в "многовекторность". Ну-ну…, - В.Павленко
08:17  Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь. В который раз...
00:28  Друзья и товарищ. Отчет о 1-м дне Самаркандского саммита ШОС, - Къ
00:27  "Уронил речь на ковер": у собеседников Путина по ШОС возникли проблемы
00:23  "Коридор" для Средней Азии. Зачем США раскидывают свои разведывательные сети в ЦА, - Е.Пустовойтова
00:20  Мир и порядок: что Путин и Си обсудили на саммите ШОС
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00:01  "Мисс Алматы 2022" стала Томирис Заир (фото)
Четверг, 15.09.2022
23:24  Президент Казахстана наградил Председателя КНР орденом "Алтын Кыран"
22:37  Чей колесо? Казахстан будет строить АЭС по принципу винегрета - от каждой страны по запчасти
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Баткенская война. Эпизод 326. В ролях - все те же..., - В.Хлюпин
11:24 16.09.2022

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия кандидата политических наук Виталию Хлюпина по последним событиям в регионе.

Вопрос - Опять стрельба в Баткене? Кто прав и виноват, кому верить?

Ответ - Верить - никому. Найти там виноватого и правого - пустое дело. Причины бесконечной войны известны - жуткое перенаселение и нехватка земли и, отчасти, воды... Обе стороны и правы и виноваты, одновременно. У каждой - своя правда, свои аргументы и свои карты.

Вопрос - Ряд специалистов указывают, что источник проблем - советские карты и неправильное (произвольное) проведение границ при коммунистах...

Ответ - Ерунда. Там смешанное население - чрезполосица такая, что на одной стороне хребта - кыргызы, на другой - таджики. Соввласть, наоборот, попыталась, хоть как-то развести три народа по принципу этнического доминирования, отсюда и такая анклавная , причудливая граница Баткена. До советской власти в тех краях вообще и государственности-то не было - Матчинское бекство -
ввиду дикости обитателей и трудопроходимости дорог, его даже Бухарский эмир не особо беспокоил, данью откупались. Кстати, после прихода Русских в ЦентрАзию бекство было аккуратно выкроено из Бухары и напрямую подчинено военному губернатору Самаркандской области Русского Туркестана. Баткенщина (северная граница Матчи) и окрестности - это вообще "медвежий угол" ЦентрАзии, порядка и уважения к власти там отродясь не знали, басмачили друг дружку село на село (кишлак на аил), били морды камнями и камчой. Сейчас, как в старые добрые времена, только теперь - камчой и ... минометом.

Вопрос - Чем закончится конфликт?

Ответ - Постреляют еще из чего-нибудь и успокоятся на некоторое время. До получения нового "транша" на бузу, приуроченного к очередному Самаркандскому саммиту...

Вопрос. То есть, кто-то, "третья сила", проплатила конфликт, кому?

Ответ. Да, напрямую, местным авторитетам, там много не надо - несколько десятков тысяч баков и получите-распишитесь: отряды отважных камнеметчиков выдвигаются на лежки и позиции. А Беков и башибузуков в Горной Матче и Баткене - каждый второй, край - третий...

Вопрос. Перспективы окончания конфликта. Они, вообще, есть?

Ответ. Закончится это может только одним - силовой победой одной из сторон и депортацией противника, по типу Карабахского решения. Кто силен - тот и прав... Но там силы сторон вполне сопоставимы - у таджиков в плюс более выгодная логистика и конфигурация границы удобнее, но киргизы - чуть более боевиты. Хотя...

Вопрос. Значит, по вашей версии есть синхронизация Баткенских событий с саммитом в Самарканде, а цель?

Ответ. Показать и доказать, что ШОСы не хозяева у себя дома и не могут держать порядок даже у себя под носом. Регион - сейсмичен и легко погружаем в хаос. А если еще чуть проспонсировать милых заречных друзей - талибов... гарантированная смута и резня. Так что, можете, дорогие товарищи подписывать любые самые звонкие Декларации, цена им - баткенский булыжник.

Вопрос. Да, саммит как-то смазывается этой "мини-войной". Россия теряет влияние в регионе?

Ответ. Есть такое. Азия - место символов, важны нюансы и фишки, если на встречу к Путину начал опаздывать Жапаров - это говорит о многом... Если параллельно гостит Римский Папа, "союзник" Токаев торгует оружием с Украиной... какие уж тут надежные союзники.

Вопрос. Авторитет рос-власти подвис в связи с последними поражениями на Украине?

Ответ. Безусловно. Азия ценит силу и ничего кроме силы там политику не определяет. РосВласти весь этот год демонстрируют, что-то непонятное, агрессивное, но вялое... суходрищенское и тут же - Путину остается только глуповато улыбаться ожидаючи...

Вопрос. Но ведь все может измениться?

Ответ. Да, может. Но пока команду Путина на ЦА-направлении олицетворяют нынешние деятели (Козак и К) - позитивных новостей я не ожидаю. Не про-"изюмили" бы еще чего-нибудь... Символом последних неудач - два гроба из Кабула. Как я и предсказывал год тому, за безответственную глупость и непрофессионализм одних "кабуловцев", расплачиваться жизнью пришлось другим...

Валерия Андреева

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663316640


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