Баткенская война. Эпизод 326. В ролях - все те же..., - В.Хлюпин

11:24 16.09.2022

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия кандидата политических наук Виталию Хлюпина по последним событиям в регионе.



Вопрос - Опять стрельба в Баткене? Кто прав и виноват, кому верить?



Ответ - Верить - никому. Найти там виноватого и правого - пустое дело. Причины бесконечной войны известны - жуткое перенаселение и нехватка земли и, отчасти, воды... Обе стороны и правы и виноваты, одновременно. У каждой - своя правда, свои аргументы и свои карты.



Вопрос - Ряд специалистов указывают, что источник проблем - советские карты и неправильное (произвольное) проведение границ при коммунистах...



Ответ - Ерунда. Там смешанное население - чрезполосица такая, что на одной стороне хребта - кыргызы, на другой - таджики. Соввласть, наоборот, попыталась, хоть как-то развести три народа по принципу этнического доминирования, отсюда и такая анклавная , причудливая граница Баткена. До советской власти в тех краях вообще и государственности-то не было - Матчинское бекство -

ввиду дикости обитателей и трудопроходимости дорог, его даже Бухарский эмир не особо беспокоил, данью откупались. Кстати, после прихода Русских в ЦентрАзию бекство было аккуратно выкроено из Бухары и напрямую подчинено военному губернатору Самаркандской области Русского Туркестана. Баткенщина (северная граница Матчи) и окрестности - это вообще "медвежий угол" ЦентрАзии, порядка и уважения к власти там отродясь не знали, басмачили друг дружку село на село (кишлак на аил), били морды камнями и камчой. Сейчас, как в старые добрые времена, только теперь - камчой и ... минометом.



Вопрос - Чем закончится конфликт?



Ответ - Постреляют еще из чего-нибудь и успокоятся на некоторое время. До получения нового "транша" на бузу, приуроченного к очередному Самаркандскому саммиту...



Вопрос. То есть, кто-то, "третья сила", проплатила конфликт, кому?



Ответ. Да, напрямую, местным авторитетам, там много не надо - несколько десятков тысяч баков и получите-распишитесь: отряды отважных камнеметчиков выдвигаются на лежки и позиции. А Беков и башибузуков в Горной Матче и Баткене - каждый второй, край - третий...



Вопрос. Перспективы окончания конфликта. Они, вообще, есть?



Ответ. Закончится это может только одним - силовой победой одной из сторон и депортацией противника, по типу Карабахского решения. Кто силен - тот и прав... Но там силы сторон вполне сопоставимы - у таджиков в плюс более выгодная логистика и конфигурация границы удобнее, но киргизы - чуть более боевиты. Хотя...



Вопрос. Значит, по вашей версии есть синхронизация Баткенских событий с саммитом в Самарканде, а цель?



Ответ. Показать и доказать, что ШОСы не хозяева у себя дома и не могут держать порядок даже у себя под носом. Регион - сейсмичен и легко погружаем в хаос. А если еще чуть проспонсировать милых заречных друзей - талибов... гарантированная смута и резня. Так что, можете, дорогие товарищи подписывать любые самые звонкие Декларации, цена им - баткенский булыжник.



Вопрос. Да, саммит как-то смазывается этой "мини-войной". Россия теряет влияние в регионе?



Ответ. Есть такое. Азия - место символов, важны нюансы и фишки, если на встречу к Путину начал опаздывать Жапаров - это говорит о многом... Если параллельно гостит Римский Папа, "союзник" Токаев торгует оружием с Украиной... какие уж тут надежные союзники.



Вопрос. Авторитет рос-власти подвис в связи с последними поражениями на Украине?



Ответ. Безусловно. Азия ценит силу и ничего кроме силы там политику не определяет. РосВласти весь этот год демонстрируют, что-то непонятное, агрессивное, но вялое... суходрищенское и тут же - Путину остается только глуповато улыбаться ожидаючи...



Вопрос. Но ведь все может измениться?



Ответ. Да, может. Но пока команду Путина на ЦА-направлении олицетворяют нынешние деятели (Козак и К) - позитивных новостей я не ожидаю. Не про-"изюмили" бы еще чего-нибудь... Символом последних неудач - два гроба из Кабула. Как я и предсказывал год тому, за безответственную глупость и непрофессионализм одних "кабуловцев", расплачиваться жизнью пришлось другим...



Валерия Андреева