Кыргызстан. Двое из ларца, одинаковы с лица, - Юрий Макеев

14:40 18.09.2022

Кыргызстан. Двое из ларца, одинаковы с лица



В глаза хвала, а за глаза хула. Самым показательным примером лицемерия С.Жапарова стало то, что в то время когда он, заседая на саммите ШОС, расточал улыбки показного дружелюбия в адрес всех своих коллег, заверяя их в миролюбии и готовности довести до конца делимитацию и демаркацию госграницы, его закадычный криминальный друг К.Ташиев начал массированный прицельный огонь по приграничным таджикским территориям. Убивая и калеча пограничников и мирных жителей, бомбя их посредством боевых беспилотников, полученных из одной из стран НАТО.



Спрашивается, на каких основаниях, если уровень ответственности в решении этого наиважнейшего для обеих сторон вопроса призывает Кыргызскую Республику признать легитимность принадлежности таджикских территорий и продуктивно договариваться, а не предъявлять голословные претензии и выражать вооруженную агрессию, присущие кыргызской стороне? Но ни Жапаров, ни Ташиев по сути не владеют предметом переговоров. Сами не знают и вводят в заблуждение общественность. Рассчитывают на обывателя: малограмотного и наивного. Разве кто-нибудь из читателей знает о том, что 210 га исконной таджикской земли было отдано во временное пользование кыргызским племенным кочевникам советской властью? В конце 80-х гг. документом за подписью бывшего председателя Совмина Таджикской ССР И.Хаеева на территории между джамоатами Ходжаи Аъло и Ворух кыргызам во временное пользование было выделено 350 га земли. Эти земли Таджикистану до сих пор не возвращены. А в качестве доказательства своей "правоты" и единственного аргумента кыргызская сторона приводит сфальсифицированную географическую карту с нечеткими обозначениями и надписями. У таджикской стороны на этот счет имеются веские доказательства правомерности и незыблемости собственных границ, подтвержденные реальными историческими изысканиями, географическими выкладками и топографическими картами.



Жапаров провел заседание Совета безопасности по ситуации на границе в Баткенской области. Однако есть ли в Кыргызстане хоть какой-нибудь трезвомыслящий, адекватный депутат, кто может вразумить своих руководителей с криминальным прошлым? Который знает законы, пришел и спросил: "Кто развязал эту войну?". Чтобы потом наказать виновных. Или все погрязли в коррупции и расхищении народных ресурсов - золота?



Но нет. За всем этим стоит клика двойняшек - Жапаров-Ташиев, которые непременно приведут два народа к трагедии. Этих провокаторов не научил прежний боевой урок защитников Таджикистана и древняя мудрость: "Кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет".



А действительность такова, что население Воруха, насчитывающее 45 тысяч человек, компактно проживает здесь на протяжении многих веков, что подтверждается историко-культурными памятниками, отражено в научных, географических и картографических документах. Ворух всегда был территорией города Исфара Республики Таджикистан, что отражено в государственных актах на право землепользования. Более того, это задокументировано в материалах национально-территориального размежевания 1920-1930 годов. Кыргызстан необоснованно претендует на территории джамоатов Сурх (32 тыс. таджиков), Чоркух (43 тыс. таджиков) и Ворух (45 тыс.) РТ, где в общей сложности проживают 120 тысяч коренного населения - таджиков и вдвое меньше кыргызов - 60 тысяч. Естественно, что местное население такими притязаниями крайне обеспокоено и недовольно. Населенные пункты Раватковут, Карабак, Самаркандек, Ок-Татыр, Говсувор, Таш-Тумшук, Кок-Таш, Танги, Ак-Сай (Оксой) и близлежащие территории также являются исконной территорией Исфаринского района (Исфаринской волости). В результате работы паритетной комиссии 1958-1959 гг. по определению водо-землепользования, эти территории были оторваны от основной территории Исфаринского района и включены в территорию землепользования Баткенского района Ошской области. Здесь появились отдельные землепользования в виде чересполосиц. Однако материалы паритетной комиссии 1958-1959 гг. не прошли обязательной процедуры утверждения, установленной Конституцией СССР 1936 года, соответственно, остались конституционно незавершенными. Исходя из этого, до сегодняшнего дня не принято ни одного документа относительно принадлежности названных территорий Кыргызской Республике, ввиду чего, они являются спорными для обеих республик. Поэтому "распоряжаться" ими Жапаров с Ташиевым не имеет ни юридического, ни морального права. Поэтому уклоняются от решения данных вопросов в правовом русле, поскольку в этом случае проигрывают при распределении территорий. А когда нет веских аргументов прибегают к силе оружия.



Или используют ангажированных анонимных авторов, как, например, на сайтах stanradar, 24 Кg и пр. Видящий соринку в чужом глазу, в своем бревна не замечает. Кыргызстан с головой погряз в собственных проблемах, экономических, социальных, внешнеполитических. Вместо того чтобы с ними разбираться, Жапаров-Ташиев лезут в чужой огород. Ведь государство строить - не тюремную баланду хлебать.



Как говорится, не учи ученого. Если в Таджикистане на протяжении более 30-ти лет наблюдается твердая стабильность, перспективы и уверенность в завтрашнем дне. То в Кыргызстане - семь пятниц на неделе. Ежегодные кровавые революции и новые нелегитимные президенты. Причем кыргызам похоже без разницы, кто ими руководит - бывший уголовник, психопатическая личность или деградант, безответственные и неадекватные индивиды, для которых человеческая жизнь киргизов и таджиков - выеденного яйца не стоит. Некоторые совмещают все эти отрицательные качества. Люди для них - пушечное мясо. У народа нет достойной работы, он нищает день ото дня. Поэтому, развлекаются тем, что время от времени свергают неугодную власть. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Вот в этом они хорошо преуспели. Криминалитет на страже народа и правопорядка. Смешно и грустно одновременно. Ведь настоящее время Кыргызстан не рассматриваться в качестве полноценного независимого субъекта политической структуры. Его руководители даже не успевают завоевать хоть мало-мальский авторитет, как их сметают с президентской должности. А кыргызы, как сейчас, находятся в заложниках, во власти болезненно амбициозных персон.



К сожалению, в силу своего географического расположения, соседний Таджикистан попал под такой замес. Сегодня в руках кочевников оказалось современное оружие, и у них очень чешутся руки из него пострелять. По живым мишеням из мирных жителей, женщин и детей. Для этих преступных целей они выбрали соседний народ, волею судьбы проживающий в приграничье, на расстоянии выстрела. Сумасшедшие из резиденции "Арка", вопреки исторической правде, претендуют ни много, ни мало на половину территории соседей. Хотя, по логике, не может потомок кипчаков, предки которого жили на побережье Енисея, претендовать на исконные земли оседлых аборигенов Центральной Азии. Когда предки таджиков - арийцы уже проживали здесь, имели высокую цивилизацию и благоустраивали города, киргизкие племена ездили на ишаках по пустыне Гоби. Но это - долгий разговор. Чтобы досконально изучить историю своего народа и "своих" территорий не мешало бы Жапарову-Ташиеву обратиться к научным источникам.



Юрий Макеев. ИА "Параллель