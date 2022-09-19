 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По той же скользкой дорожке... Бывший казахстанский политик Галымжан Жакиянов вновь попал на страницы СМИ в Монголии, - Е.Сарсенбин
18:41 20.09.2022

По той же скользкой дорожке...

Бывший казахстанский политик Галымжан Жакиянов вновь попал на страницы СМИ в Монголии. Сообщается, что в отношении Жакиянова возбуждено уголовное дело о мошенничестве и незаконном присвоении крупной суммы - по последним данным речь идет о 755 000 долларах США.

Кроме того, есть информация, свидетельствующая и о другом деле, открытом органами полиции Улан-Батора: экс-политик, а ныне директор компании по добыче полезных ископаемых ALGT подозревается в неуплате налогов в монгольский государственный бюджет и даче взятки госслужащим. Обвиняется он и в мошенничестве уже в отношении китайской компании, с которой некогда сотрудничал.

По сообщениям монгольских СМИ, в настоящее время в связи с поступившим в правоохранительные органы заявлением Галымжан Жакиянов находится под домашним арестом, на него также наложен запрет на выезд за пределы Монголии. На волне огласки неоднократных правонарушений бизнесмена монгольская общественность также выражает недовольство горнодобывающей деятельностью Жакиянова. Экспорт добытого его компанией сырья вызывает все больше вопросов у народа: посыпались обвинения в сторону Жакиянова в эксплуатации полезных ископаемых и растрате богатств Монголии, активно обсуждаемые и поддерживаемые в сети.

Неудивительно, что бывший мэр Павлодарской области Казахстана, отсидевший в свое время четыре года в тюрьме за превышение должностных полномочий, успешно наладил бизнес в своей преступной манере. О налогах и речи идти не может, ведь Жакиянов приехал в
Монголию, чтобы "делать деньги", качая из недр чужой страны железную руду. Имея за плечами неплохой опыт в части лоббирования интересов, дачи взяток, "крышевания" производственных организаций, бизнесмен и в Монголии демонстрирует способность ввязываться в ситуации, интересующие теперь правоохранительные органы.

Кажется, человек просто не умеет зарабатывать честным трудом, никого при этом не обманывая и не подставляя в угоду своим корыстным интересам. Вспомнить даже тот же 2006 год, когда Жакиянов вышел по условно-досрочному освобождению и занял пост председателя попечительского совета общественного фонда "Гражданское общество". В итоге он просто занял у соратников 1 млн долларов и пропал. После, конечно, имел место судебный процесс, ставший еще одним громким инфоповодом о Жакиянове на слуху у СМИ.

Коллеги-журналисты отмечают: какие бы новости ни появлялись об этом человеке, информация всегда носит лишь негативный характер. К примеру, позже, в 2015 году Гульжан Ергалиева, известный казахстанский журналист, причем позиционирующий себя как оппозиционный, имела неосторожность одолжить Жакиянову деньги. Долг пришлось возвращать, что называется, с боем - через несколько судебных заседаний, при непосредственном решении суда и
наложенных в связи с этим на Жакиянова ограничений. Череда таких неприятных новостей и ситуаций тянется за этим человеком на протяжении всей его, увы, довольно прибыльной карьеры.

Неудивительно, отмечают политологи, ведь Галымжан Жакиянов стоял вместе с экс-министром энергетики, а ныне беглым оппозиционером Мухтаром Аблязовым у истоков партии "Демократический выбор Казахстана" - запрещенной в Казахстане экстремисткой организации. Такие люди не боятся запачкать свои руки и очернить целую страну в угоду личным интересам. Боятся они лишь ответственности за свои дела и потери накопленных капиталов.

Ержан Сарсенбин

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663688460


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