Похождения Его Величества смотрящего Кыргызстана в Генеральной Ассамблеи ООН, - Носир Сабиров

19:24 21.09.2022 Похождения Его Величества смотрящего Кыргызстана

в Генеральной Ассамблеи ООН



Начнем наш очерк с того, что "любой здравомыслящий человек не может не осознавать тот факт, что прочный мир на земле должен основываться на признании и уважении политико-территориальных реальностей, которые сложились в регионе". Эти слова принадлежат патриарху внешней политики СССР Громыко А.А.



Вопреки этой истине, в разгар вспышки безумия Жапаров С. выдал свое видение относительно будущего мироустройства в ООН. Средненькое заявление, равное детскому крику. Отчитываясь перед мировыми лидерами, как и ожидалось, обвинил во всем Таджикистан. Его речь сгусток сплошной оголтелой военщины, беспардонности выражений, вызывающей показухой и претенциозности мысли. По своей подаче она кощунственно, глава ханства - предъявляет территориальных претензий к соседу.



В контексте политических событий в Кыргызстане вырисовывается фигура президента Жапарова, как не совсем адекватного типа, рассуждающего на уровне ученика третьего класса, как о внутреннем курсе, так и по внешнеполитическим вопросам.



Суть же поспешных, направленных на разжигание конфликта с соседями мер заключается в том, что сама квинтэссенция нынешней власти КР вне закона и нелегитимна. Она - продукт революции, митинговщины и перманентной анархии. Именно поэтому власть в Бишкеке не имеет авторитета у населения и непредсказуема в своих действиях относительно соседей. В истории останется в качестве ликвидатора всех позитивных начинаний в регионе, и конечно же зачинщика войны на границе.



Верно говорят: "В своем глазу бревна не замечают, а в чужом видят соринку". Это к тому, что кыргызам необходимо вычищать свои "авгиевы конюшни", а не претендовать на чужое хозяйство. Для псевдоэлиты КР факт - не упрямая вещь, а прямая клевета, посредством которой она осуществляет различные политические инсинуации. Ее взгляды отличаются алармистским тоном и сочетаются с неопытностью нынешних властей, которые норовят заварить еще больше каши.



Жапаров мнит себя всезнающим оком чудотворца, приводит исключительно негативные оценки и примеры. Этакое поведение флюгера, на ходу, меняющего направление под контролем и веянием ветра. Куда дует ветер, туда и они путь держат.



Кыргызская антиэлита с рвением политикана средней руки старается не принимать во внимание историческое наследие давней дружбы двух народов, пытается в сомнительном русле выдавать желаемое за действительное, охаивает страну, с которой КР имеет добрососедские и стратегические отношения. Такой подход свидетельствует о том, что она потворствуют лицам, стоящим на позициях политической обособленности и сеющим семена вражды между двумя братскими народами. Братские же народы не склонны кидать друг в друга камни, а принимают соседей такими, какие они есть, с распахнутыми объятиями и со свойственной щедротой народной любви.



Советуем вездесущему Хану прочитать произведения Бернарда Шоу, который говорил: "Вы в воздухе научились летать, как птицы, вы в море научились плавать, как рыбы, а вот теперь ваша задача - научиться жить на земле, как люди". Береги в себя человека Садырхан! Посты и должности уйдут в пропасть, а тебе с этим дальше жить.



Сущность криминалитета в Кыргызстане



Для среднестатистического труженика, коим я являюсь, кыргызы - братский народ, достойный уважения. Однако, оглядываясь на поведение оголтелой элиты, сошедшей с тюремных нар, которые губят и без того несостоявшееся государство, рубят сук на котором сидят, приходишь к общему мнению, что язык не поворачивается сказать о них что-либо позитивное.



Роль личности, какую бы должность в иерархии общества она не занимала, отличает содержание ее характера. Левизна Жапарова сопряжена с различными факторами негативного порядка. Он до сих пор не усвоил, что если в первом акте ружье висит на стене, во втором - оно обязательно выстрелит. Длительное пребывание в местах не столь отдаленных не прошло для него бесследно. Такой контингент людей, выросших в условиях диктата воровского закона, думают другими категориями. Им "по гроб жизни" все обязаны. Они отличаются вздорным, не требующим возражения своенравным и безжалостным поведением. Если называть вещи своими именами, этот разбойник с большой дороги, доросший до такого высокого государственного поста, по-видимому, не удосуживается осознавать, что любые односторонние рвения на деликатном участке госграницы в пользу той или другой стороны чреваты нешуточными опасностями, беспорядками, и, конечно же, человеческими жертвами. Войной.



Между тем, об отношениях с Ташиевым, Жапаров высказывает двусмысленные оценки, не скрывающие его опасения. Он на 90% уверен, что Ташиев не совершит государственный переворот. Но 90 - это все-таки не 100. Ташиев, вопреки Конституции, сконцентрировал в своих руках чрезмерную, практически полную, власть. Он, и жнец, и швец, и на дуде игрец. Эдакий мальчик-терминатор, без которого не обойтись инфантильному Жапарову. Нарушение соглашений - это еще полбеды. Но попрание Конституции КР и назначение одного человека, каким бы умным и продвинутым он не показал себя в тюрьме, в качестве вице-премьера, главы ГКНБ, вершителя судеб кыргызов, борца против коррупции - это реальное двоевластие и анархия в Бишкеке. Наверняка, в копилке борца-собирателя кыргызских земель не осталось других тюремных друзей, которых могли бы назначить вице-премьером.



Правовые основы проблемы или приступы безумия в Бишкеке



Таджикская сторона с самого начало предлагает использовать в качестве правовых основ материалы национально-территориального размежевания республик средней Азии 1924-1927 и 1932 гг. Кыргызская сторона, в свою очередь, сначала предложила использовать материалы Паритетной комиссии 1989 и 1959 годов, которые с юридической точки зрения являются нелегитимными. Так как эти материалы не прошли необходимые внутригосударственные процедуры, и не могут быть признаны правовыми актами.



Однако Жапаров не только игнорирует соглашения прошлых кыргызских руководителей, которые, работая долгими бессонными ночами в течение порядка 50 лет, заложили договорно-правовую основу пограничного сотрудничества, но, как явствует из заявления главы КР, подводит идеологическую черту (базу) под новый виток вооруженной борьбы на границе, под видом реванша за апрельское поражение.



Соглашения 1924- 1927 гг. по делимитации и демаркации госграницы Жапаровым трактуются избирательно, выборочно, в угоду одной (своей) стороне. Но факты - вещь упрямая и говорят об обратном.



Известно, что в ходе работы по демаркации и делимитации границы кыргызская сторона выступает против использования в качестве правовой основы утвержденных в 1924-1927 гг. высшими органами СССР нормативно-правовых актов по вопросу национально-территориального размежевания границ союзных республик Средней Азии. Вместо этого, КР при определении линии госграницы предлагает опираться на последующие решения различных паритетных комиссий и договоры между руководителями хозяйствующих субъектов об обмене земельными участками. Аргументацию, что указанные решения комиссий и договоры между руководителями хозяйствующих субъектов не легитимны, поскольку не прошли необходимой государственной процедуры утверждения, и приняты органами, не полномочными решать вопросы административных границ, кыргызская сторона демонстративно игнорирует.



Именно по материалам национально-территориального размежевания 1924-1927 и 1932 гг. кыргызской стороне были переданы Бакса-Исфанейская и Чапкулукская волости (всего 180 тыс. га), угольные копи Сулюкта (14 тыс. га), кишлаки с/с Замбуруч (15 тыс. га), Джар-кишлак, Джизган и Чуянчи, которыми Кыргызстан владеет по сей день.



Говоря об этих территориях, КР отрицает решение тех нормативно-правовых актов, на которые изначально ссылалась в 1989 году, взяв за основу решение паритетной комиссии 1958-1959 гг., регулировавшей вопросы использования земель и орошения, отвечая интересам КР. Во времена Союза границы были практически прозрачными, земли передавались в чужое пользование по-дружески, по-соседски.



Неопровержимым доказательством легитимности материалов национально-территориального размежевания 1924-1927 гг. служит то, что в соответствии со статьей 29 Конституции Союза Советских Социалистических Республик от 31 января 1924 года, Президиум ЦИК СССР в период между сессиями ЦИК являлся высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти СССР.



Исходя из этого, не имеется ни одного документа относительно принадлежности названных территорий Кыргызской Республике. Эти территории для таджикской стороны никогда не являлись и не являются спорными. Спорными считает их только кыргызская сторона, не представив ни одного документа принадлежности. Поэтому Кыргызстан не имеет на них ни юридического, ни морального права пользования.



Рассуждения бывалого "авторитета"



В пике враждебного настроя президент КР Жапаров выступил в ООН, грубо нарушив дух двусторонних соглашений, оставаясь в своем амплуа.



Как и ожидалось, объектом необоснованных нападок в очередной раз стал Таджикистан и возникшие пограничные вопросы. Прелюдия невиновности Жапарова ухудшает вошедшие в нормальное русло двусторонние связи. О том, что для переговоров нужны холодные головы и чистые руки, не запачканные в кровавой бойни, разжигатели апрельской войны умалчивают. Граница неприкасаемая и переговоры по урегулированию пограничных вопросов должны пройти тайно. А Жапаров для поднятия своего имиджа и в угоду политической демагогии выхлестывает их вовне. Когда-то мальчиком для битья Жапарова был выбран Адахан Мадумаров, бывший секретарь Совета безопасности, который в 2009 подписал соглашение с Таджикистаном о выделении 275 метров на спорном участке госграницы. Выставлять других в роли нарушителей кыргызской государственности, а себя любимого в качестве основателя государства кыргызского - это апробированный бренд Жапарова. А сейчас в этой роли оказался Таджикистан.



Кыргызами грубо нарушены принципы международных соглашений, в частности принцип преемственности международных договоров. Схема модулирования и выполнения соглашений, подписанных прежними кыргызскими режимами, для Жапарова просто пустой звук. Жапаров не ведает, что только в силу взаимных уступок можно решить пограничный вопрос, оставленный в наследство от бывшего СССР.



Зековский способ "куй железо, пока горячо"



Эксперты инкриминируют Жапарову нарушение принципа секретности переговоров с Таджикистаном, не подлежащих разглашению в силу тонкости момента. Переговоры должны быть тайными и разглашение третьей стороне, согласно международным нормам, карается строго. Это - азбука переговорной логики. Обязательно по дипломатическим каналам письменно уведомляется заинтересованная сторона. В данном случае, Таджикистан. Но невежество, перекрывшее разум Жапарова не позволяет трезво смотреть на проблему. Он опять поступает на старые грабли. Тугодумие свойственно лицам с сомнительной репутацией, порождает не только безответственность власть держащих, но и вызывает повсеместное попирание добрососедских устоев. Формируют неверное общественное мнение у приграничного населения о таджиках. Выстраивание образа внешнего врага в лице таджиков может иметь далеко идущие негативные последствия, о чем Жапаров не задумывается.



Бряцание оружием



Не может быть свободной страна, жизненное восприятие которой сужено пеленой самобичевания о необоснованном национальном превосходстве и радением о захвате чужих земель бряцанием посредством "Байракторов" - иностранного оружия.



Высшим проявлением безрассудства можно считать, демонстрацию покупки БЛП и других летательных аппаратов, военной техники, разработку стратегии военной безопасности, которые зондируют почву для новой войны на границе. Юридическое обоснование высказываний главы государства не выдерживает никакой критики. По его логике, принимая закон об оружии, власти защищают свое население. Но, как должен поступать Таджикистан, имеющий 240 тысяч человек, в противовес 14-ти тысячам кыргызов на исфаринском участке границы. Не надо быть аналитиком высшего разряда, чтобы предвидеть исход конфликта. Пропорции ни те.



Лягушка тоже выставляла ногу для подковы, видя коня, однако из этого ничего хорошего не получилось. И в случае форс-мажора опять же проигравшей будет сторона Жапарова, затеявшего конфликт.



К сведению заметим, что с 2010 года по н.в. на приграничных территориях КР и РТ произошло 225 вооруженных конфликтов с применением тяжелой военной техники кыргызской стороной. В результате чего, были убиты 34 и получили ранение 137 граждан РТ, а также нанесен значительный моральный и материальный ущерб жителям приграничных районов Таджикистана.



Кыргызской лживой Фемидой в духе военной хунты сфабрикованы уголовные дела в отношении таджикских граждан, которым вынесены несправедливые приговоры о "пожизненном заключении".



Неадекватная реакция властей КР



Позиция Жапарова грешит своей тенденциозностью и гроша ломаного не стоит. Жапаров в силу безаппеляционности не знает, что известные историки, такие как Бертельс, Гумилев, Бартольд, Семенов, Андреев и другие утверждали, что кыргызы, а точнее кара-кыргызы, как кочевой народ прибыли в Центральную Азию в 7 веке из низовья рек Енисей и Обь. Если поступать по логике Жапарова, то территориальные претензии, должны предъявляться России, так как предки кыргызов прибыли из Якутии.



Похоже, истинная история региона автором этих опусов (?) специально, в угоду пришлых племен упускается. Этот исход из районов Енисея был вызван как явными природными условиями, так и враждой родственных монголоидных племен. Именно тогда на территории Мовароуннахра образовались вынужденные резервации, состоящие из кочевых племен, среди которых кыргызы отличались малочисленностью и, как скотоводы, мобильностью. Расположившись на пастбищах и в местах пригодных для ведения скотоводческого хозяйства, они со временем приобрели здесь земли во врменное использование. Если вникнуть глубже в историю, на территории нынешнего Кыргызстана невозможно найти хотя бы один исторический памятник средних веков. Лица, посещающие Бишкек, знают, что искусственная экспозиция о Манасе - явная подтасовка исторических фактов. Кроме груды наваленных камней там больше ничего нет. Таких валунов в горах Таджикистана пруд пруди, но мы не заявляем, что наши предки вышли из палеолитного периода!



Как кочевой народ, кыргызы никогда не имели родины в буквальном смысле слова, потому что законы скотоводства диктовали им передвигаться с места на место в поисках корма, ставя свои юрты, где заблагорассудится. Их жизнь, напрочь лишена цивилизованного стержня, и ограничивается исключительно примитивными атрибутами кочевого общежития.



В научных исследованиях приводятся интересные факты, свидетельствующие, что никаких доводов в подтверждение тому, что кыргызы - оседлый народ в исторических рукописях не имеется. Следовательно, любые попытки, основанные на современной кыргызской логике, присоединить сегодня ту или иную территорию, не имеют не только основу, но и антинаучны по своей природе.



Таджикистан



Таджикистан не молчит и не сердится, а сосредотачивается. Ибо, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.



Таджикистан выступает за скорейшее решение и юридическое оформление таджикско-кыргызской государственной границы путем ее справедливого взаимоприемлемого формирования и закрепления, исходя из интересов обеих стран, основываясь на документах, прошедших установленные конституционными нормами процедуры согласования и утверждения, соблюдая нормы международного права.



В школе мы зачитывались произведениями Чингиза Айтматова. Произведения искусства - так называл книги Айтматов, облагораживали нас, молодых перед лицом жизненных неурядиц. Творчество настоящего мастера, который во времена застоя и идеологического прессинга говорил о манкуртизме, достойно к воздаянию и уважению. Особенно запомнились слова из книги "И дольше века длится день": "В условиях сегодняшнего дня, когда не просто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека". И далее, осознавая пагубность человеческой вражды, весьма уместно писатель добавляет, что "Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет. Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества". Резюмируя слова Жапарова, подстрекающего к межнациональной розни и войне, стоит особо отметить, что для него такое назидание великого соотечественника - простое пустословие и ничего не значащая писанина.



Таким соседям не надо петь дифирамбы, процитировать поэтов и писателей, а следует дать жесткий и адекватный отпор, чтобы мало не показалось. Ведь деструктивный подход кыргызской стороны к приграничным проблемам говорит о том, что они потворствуют лицам, стоящим на позициях воинствующей племенной обособленности, сеющих семена вражды между двумя братскими народами. Народами, которые не склонны собирать камни, чтобы разбить головы друг другу, а желают встречать гостей букетами цветов.



Считаем, что обуздание действий лиц с нездоровой психикой и суицидальными наклонностями и, тем более, занимающих высокие государственные посты, является первоочередной прерогативой специальных клиник по работе с умственно отсталыми пациентами.



Не существует отдельно взятого кыргызского пути развития. Мы все взаимосвязаны. Если нагрянет война - сгорит все на ее пути.



Так что, давайте жить дружно!



Носир Сабиров, эксперт по странам Центральной Азии. Источник - ЦентрАзия

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