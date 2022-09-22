Приступ безумия в Кыргызстане. Колюще-рубящее оружие депутата - кочевника Улана Бакасова, - Расул Ахмедов

20:00 23.09.2022

Приступ безумия в Кыргызстане. Колюще-рубящее оружие депутата - кочевника Улана Бакасова



"Промах мгновенен, длинно раскаяние"

Фридрих Шиллер



По информации СМИ, Кыргызстан в одностороннем порядке вопреки духу достигнутых договоренностей межгосударственной комиссии от 18 сентября с.г. вооружает население кыргызского приграничья. В частности, по сообщению сайта "24 kg", депутат Хурала Золотой Орды Каракыргызского ханства Улан Бакасов предлагает выдавать оружие гражданским лицам в Баткене (24.kg от 23.09.2022).



По его мнению, численность населения на приграничных территориях Баткенской области составляет 132 тысячи человек, количество дворов - 26,4 тысячи. Местные жители подвергаются постоянным угрозам нападения из-за неделимитированной госграницы.



Он считает, что "состояние безопасности Кыргызстана определяется его геополитическим положением, глобальной, региональной и внутренней ситуацией. Граждане, проживающие на приграничных территориях, у которых особый статус, должны иметь право применять оружие против мирного таджикского населения".



Бакасов предлагает выдавать оружие всем без разбору, гражданам, достигшим 15-летного возраста, вплоть до 80-летних стариков. При этом они не должны получить разрешение от местного УВД, и одновременно на хранение и ношение оружия. Подготовку и обучение они должны пройти по применению арсенала и проверку знаний у бывших заключенных, членов "Джамаат-ут-таблиг", "ИГИЛ"(запрещенных террорганизации) - граждан Кыргызстана, имеющих боевой опыт в Сирии и Ираке.



Напомним, ранее с аналогичной инициативой выступал Жогорку Кенеше, поддержавший закон "О пограничных уполномоченных" в Баткене.



Представляется, что кыргызские чиновники встали на путь объявления войны Таджикистану, о чем свидетельствует тотальная милитаризация пограничной полосы, неминуемо обостряющей обстановку в регионе.



Ну что же, таджикская сторона вынуждена, держат ухо в остро, а порох сухим!



Ахмедов Расул, журналист издания "Спитамен"