Территориальные потери Украины в 2014–2022 годах, - П.Густерин

21:04 24.09.2022

П.В. Густерин

Территориальные потери Украины в 2014–2022 годах



Уточнение: 1) на карте территории Бессарабии соответствует территория Молдавской ССР; 2) Буджак – южная Бессарабия.



Постоянно слышу, что Украина в результате Специальной военной операции России потеряла 20% своей территории. Попытаюсь уточнить и детализировать эту цифру.



Площадь УССР, на которой территории которой была провозглашена нынешняя Украина, составляла 603562 кв. км. В 2014 г. в состав России вернулись Республика Крым, площадь которой составляла 26081 кв. км, и город Севастополь, площадь которого составляла 864 кв. км, а их общая площадь – 26945 кв. км – составляла 4,47% площади УССР.



Теперь в состав России входят еще и Донецкая (26517 кв. км), Запорожская (27183 кв. км), Луганская (26683 кв. км) и Херсонская (28461 кв. км) области, общая площадь которых составляет 108874 кв. км, т.е. 18,03% площади УССР.



Значит, общие территориальные потери Украины после бандеровского государственного переворота 2014 года УЖЕ составили 22,5% площади УССР.



В перспективе в состав России войдут и другие территории Новороссии, т.е. Днепропетровская (31923 кв. км), Николаевская (24585 кв. км) и Одесская (33314 кв. км) области, а также Слободская Украина, т.е. территории России, являвшиеся таковыми еще до Переяславской рады 1654 года, а именно, Сумская (23832 кв. км) и Харьковская (31418 кв. км) области. Общая территория названных пяти областей составляет 145072 кв. км, т.е. 24,04% площади УССР.



Значит, в конечном итоге в состав России войдут ее исторические территории, составляющие более 46,5% площади УССР.



О том, какие украинские территории и когда войдут в состав Венгрии, Польши и Румынии, речь пойдет в следующей заметке.



Источники: 1) Атлас СССР. М., 1983. 2) Справочный атлас государств, входивших в состав СССР. М., 2005.