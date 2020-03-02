 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нету доверия. Из правительства Киргизии уволен последний таджик (Сабиров)
10:36 26.09.2022

Tazabek - Равшанбек Сабиров освобожден от должности главы Национального агентства по инвестициям при президенте. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в пресс-службе Администрации президента.

В пресс-службе добавили, что Р.Сабиров покинул должность главы агентства по собственному желанию.

Р.Сабиров был назначен на эту должность 11 марта 2022 года. Тогда же Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики KADI было преобразовано в Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1807030/?f=cp

САБИРОВ Равшанбек Азатович
/ /
[18.02.1970 - ..]
Родился в селе Жаны-Арык, Карасуйского района Ошской области. Таджик.

Образование высшее. В 1996 году окончил Кыргызский государственный национальный университет, по специальности "Товароведение продовольственных товаров".
В 1997 - 1999 годы Кыргызский государственный национальный университет, факультет подготовки таможенных и юридических кадров по специальности "Юриспруденция" со специализацией "Таможенное право".
В 1997 - 1999 годы Российская таможенная академия квалификация "Организация таможенного дела", специальность "Таможенное дело".

Свою трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим в производственной бригаде № 1 совхоза "Кыргызстан" Карасуйского района. С 1988 года по 1990 год служил в рядах советской армии в гор. Тула Российской Федерации.
С 1990 года работал рабочим в АО "Кыргызстан" Кара-Суйского района Ошской области. С 1996 года частный предприниматель в гор. Бишкек. С 2001 года являлся генеральным директором ОсОО "Наар" Далее по ноябрь месяц 2010 года Директор торгово-рыночного комплекса "Кербен".
С апреля 2010 года по ноябрь 2010 года заместитель председателя Ассамблеи народов Кыргызстана.

С ноября 2010 года избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V-созыва от социалистической партии Ата Мекен.
Награжден "Золотой медалью" международного благотворительного фонда им. Мустафы Кемаля Ата Турка в номинации "Лучший меценат века", "Золотой медалью" международного благотворительного фонда имени Гейдара Алиева за лучшую книгу "Чингиз Айтматов и космическое мышление", Почетной грамотой Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики, Орденом "За заслуги перед Родиной и Отечеством" от имени Российского союза ветеранов войны в Афганистане, юбилейной медалью "80 лет воздушно-десантным войсками" (август 2010год) от командующего воздушно десантными войсками, атакже Награжден медалью "Участник боевых действий" от командующего 40-й армией, генерала армии Ермакова В.Ф.

директор торгового центра "Кербен"

В феврале-марте 2007 года баллотировался в депутаты ЖК КР вместо выбывшего по Отузадырскому избирательному округу №40.

зам. пред. Ассамблеи народа Кыргызстана (=2010=),
председатель ассоциации таджиков Кыргызстана имени Рудаки

В авг. 2010 выдвинут под №18 партийного списка партии "Ата Мекен" на парламентских выборах. С 10.11.2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва от партии "Ата-Мекен".

С 23.12.2011 - 6 сент. 2012 - министр социального развития КР (по квоте "Ата Мекен");

5 июля 2012 г. задержан и водворен в следственный изолятор ГКНБ в качестве подозреваемого по уголовному делу о вымогательстве взятки", - сообщили в АКС. Как поясняется, дело возбуждено генпрокуратурой 30 июня по статье 313 часть 2, пункт 1 (Вымогательство взятки в крупном размере) Уголовного кодекса КР.Напомним, 4 июля 2012 года государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики с поличным при получении взятки в размере $10 тыс. задержан помощник министра социального развития КР.По данным следствия, помощник министра вымогал $20 тыс. за решение вопроса о выдаче одной из иностранных компаний аккредитации на работу в сфере международного усыновления детей на территории КР. С санкции судебных органов проведены обыски по месту работы и жительства министра соцзащиты КР Р. Сабирова. На допросе в ГКНБ помощник министра признался, что требовал взятку по приказу своего руководителя Р. Сабирова. Вскоре освобожден под домашний арест.
Затем вновь арестован.
Осужден Бишкекским горудом на 5 лет лишения свободы. В марте 2014 освобожден по амнистии. В июне 2015 полностью оправдан Верховным судом КР,

В авг. 2015 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии Азаттик (Свобода) генерала И.Исхакова.

С авг. 2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша, как №10 списка партии "Мекенчил"

В 2020-3.02.2021 - вице-премьер-министр КР
(первый и пока единственный таджик - министр в Кыргызстане).

с 5.02.2021 - 12.10.2021 - советник президента КР.

4.05.2021 решением Верховного Суда КР полностью оправдан по всем ранее вынесенным приговорам
В 10.2021 на съезде партии утвержден №3 кандидатов в Жогорку Кенеш по списку партии "Ата Журт - Кыргызстан".

с 29.12.2021 - 03.2022 - депутат Жогорку Кенеша 7-го созыва (избран 28.11.21 как №3 списка "Ата Журт Кыргызстан").

с 11.03.2022 - 26.09.2022 - директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР, уволен "по собственному желанию".

бизнес:
Кыргызско-Саудовско-Аравийское ОсОО "РУШАН ЛТД" ("RUSHAN Ltd") - выращивание, переработка, реализация сельско-хозяйственных продуктов. Директор: Адил .Х.Ж.Н.Хан. Учредители: Равшанбек Сабиров, Адил Х.Ж.Н. Хан, Рахматулла Касымов, Ихтияр Каримбердиев.
ОсОО "Тутлис" - деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Директор: Азат Садиев. Учредители: Азат Садиев, Равшанбек Сабиров. Налоги: 1 тысяча сомов.
ОсОО "RT & Company" (РТ и Компания) - оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой либо конкретизации. Директор: Талантбек Ташиев. Учредители: Талантбек Ташиев, Равшанбек Сабиров.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664177760


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