Аблязовщина. Другая эпоха, амбиции те же, - О.Ким

18:54 27.09.2022

Как только президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных выборов, на страну ожидаемо налетели стервятники. Самый громкий - как обычно лидер ДВК Мухтар Аблязов, выступивший на своем Youtube-канале с помпезным заявлением в его духе: дескать, намерен разоблачить весь план действий Токаева. В ходе так называемого "разоблачения", впрочем, ничего нового не прозвучало. Выборы, по мнению Аблязова, - это афера и вообще обман людей, которые не разбираются в экономике. То есть, иными словами, он назвал казахстанцев глупыми. При этом не стыдится под каждым видео отмечать шесть способов для финансовой поддержки канала.



Интересно, в какой статье дохода он отразит деньги за клевету, попытки разжигания розни и подрыва власти. А отразить придется: совсем недавно суд США по Южному округу Нью-Йорка постановил, что Мухтар Аблязов до 30 сентября т.г. обязан предоставить данные обо всех прямо или косвенно контролируемых источниках доходов и активах. Ввиду тенденции или, скорее, привычки Аблязова не принимать во внимание решения судов и не выполнять никаких предписаний, судья Кэтрин Х. Паркер рекомендовала вынести против него приговор о неуважении к суду, включая штраф в размере 1000 долларов в день до тех пор, пока он не выполнит постановление суда.



Создается впечатление, что человеку без разницы, кого поливать грязью - действующего или экс-президента, премьеров или министров. Главное - высказаться, чтобы услышали его, обиженного и униженного. Эксперты вполне обоснованно отмечают, что совсем его речи не похожи на речи человека, который действительно переживает за свою страну. Все упирается в банальную жажду власти и какую-то даже зависть, прослеживаемую между строк.



Судя по комментариям к видео, Аблязов пытается сформировать собственный культ личности, греясь в лучах славы немногочисленных попавших под его влияние граждан Казахстана и других стран. Иронично, ведь именно он активно кричал о том, что в стране слишком сильно почитают президента. Пытался Аблязов и, как сейчас модно говорят, "хайпануть" на ситуации с Украиной - по принципу "что угодно, лишь бы быть на слуху".



Коллега-политолог, впервые познакомившись с деятельностью Аблязова, даже рассмеялся. "Он серьезно думает, что любой бред достоин внимания?" - так прокомментировал он одно из видео с кричащим оскорбительным названием, посвященное Токаеву. Действительно, как можно воспринимать всерьез человека, который считает позволительным выпускать подобные материалы? Как это характеризует автора публикации? Конечно же, совсем не как серьезного человека и политика, которому можно в руки отдать не то что страну, а даже какое-нибудь маленькое управление в министерстве.



Мы, к сожалению, еще не работали в Казахстане в те времена 2000-х годов, когда произошли связанные с Аблязовым громкие события, но казахстанские коллеги-политологи, работавшие в то время и наблюдавшие всю картину лично, поделились интересными фактами. Среди них - связи с организованной преступностью, судебные процессы против неугодных журналистов, информационные кампании против конкурентов, заказные убийства. И это, стоит полагать, только верхушка айсберга, ведь с тех пор прошло много лет, а Аблязов до сих пор имеет все те же нездоровые амбиции, преследует все те же цели разобщить государство и на руинах построить что-то неведомое.



Страшно то, что у такого порой даже психически нестабильного "политика" есть последователи. Поэтому, конечно, важно, чтобы действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев до окончания срока своих полномочий продумал стратегию достоверного информирования граждан и учел все риски, ведь тяжелее разобщить страну, где люди понимают, когда их водят за нос, а не верят на слово мошенникам на Youtube.



Ольга Ким