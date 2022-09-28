Правозащитный промоушн от Надежды Атаевой, - С.Агафонов

11:11 29.09.2022

В шоу-бизнесе есть понятие промоушн – продвижение артиста. Для того, чтобы певец или актер стал еще популярнее или ускорить его успех, продюсеры водят его по всяким мероприятиям, светить лицом, так сказать. Каково же было мое удивление, когда узнал, что подобное возможно и в правозащитной среде. В основном в промоушне нуждаются артисты, которые не способны достичь успеха своими талантами и способностями. Это в основном совершенно случайные люди с деньгами –– бесполезные папенькины сынки или красивые, но пустые любовницы с амбициями. Надежда Атаева, которая занимается продвижением в "правозащитке", подбирает себе клиентов по такому же принципу.



Фамилии людей, которые поехали и хотят поехать на ежегодную конференцию ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, совершенно никому не известны. Это люди, которым нужен правозащитный имидж для эмиграции в Европу или США, получения грантов или просто пособия и так далее. Кстати, Надежда Атаева собрала кучку "себе подобных" - Татьяна Давлятова, Фируза Хашимханова, Клара Сахарова, Аброр Жураев, Шавкат Эргашев, Азиз Юсупова, Фарида Шариф, Азам Тугрунов и другие (имена ничего не значащие и не имеющие известность к среде правозащиты).



Эти люди до того заурядны, что и всплыли-то только потому, что один из них, Азиз Юсупов, на днях был задержан в Фергане с партией наркотиков. Получается, Надежда Атаева делает "правозащитников" так же и из уголовников, чтобы в случае интереса со стороны правоохранительных органов преподнести это как давление на активиста.



Атаева наладила свою деятельность как по часам. По всей видимости, у нее все схвачено и в посольствах. Для того чтобы не пускать других, настоящих участников на конференцию, она при поддержке Стива Свердлова и Алишера Ильхамова получила визы для своих подопечных буквально за один день. А настоящие правозащитники, обращения которых у меня имеются, не смогли. Им обещали выдать визы 7 октября, когда конференция уже подойдет к концу. Вот такой умелый способ не допустить на конференцию "чужих". Но не стоит упускать самый важный факт об этих участниках конференции ОБСЕ из Узбекистана – они абсолютные ноунеймы! Прикидываясь правозащитниками, они буквально занимаются мошенничеством, более того, заполняя анкеты с такими лживыми данными, подопечные Атаевой вводят в заблуждение правительство другой страны. Чего стоит тот факт, что они называются политзаключенными, когда как истинные отбывшие срок за политические статьи активисты не могут попасть на конференцию!



Вот вам наглядный пример. Среди участников из Узбекистана (считай – от Надежды Атаевой) как политзаключенный числится Аброр Джураев, который ни дня не сидел в тюрьме. Когда как Дилмурод Саидов, отсидевший 18 лет, тоже заполнил заявку на участие в конференции ОБСЕ и даже не удостоился ответа от организаторов. Подобный подход к отбору участников конференции попросту удручает. Хотелось бы обратить внимание ОБСЕ, и других международных организаций, что таким образом их конференции и саммиты дискредитируют сами себя.



Сергей Агафонов