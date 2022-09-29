Лишенная семьи и Родины, - Севара Кузиева

09:50 30.09.2022

Весь мир видит, что за последние годы в нашей стране произошло много позитивных изменений. Важно признавать эти изменения. То, что решаются наши извечные проблемы, является признаком того, что Узбекистан развивается.



Однако люди со злыми намерениями из зарубежных стран продолжают злословить о нашей стране. Одной из них является Малохат Эшанкулова, которая испортила себе жизнь из-за своей безнравственности и слабости к страстям. Трудно понять, какое право она имеет в социальных сетях обсуждать ситуацию в Узбекистане, учить нас как жить и что делать. Поскольку я знаю Малохат лично и когда-то работала с ним, смотреть ее выступления в соцсетях неприятно. Давайте посмотрим на ее прошлую жизнь. Женщина, которая была с позором уволена с работы из-за своих интимных приключений в лифте телеведения, застукала своего мужа Аваза в своем доме с "шлюхами" и пыталась его засадить в тюрьму, сегодня всем недовольна. Волею судьбы Малохат встретила своего бывшего коллегу Нарзулло Охуна в Украине и продолжила с ним романтические отношения.



Кроме того, во время наших бесед с Малохат она хвасталась, что получила крупную сумму денег от проживающего в США Баходира Чориева, за то, что мол "раскрутила работу какой-то партии", что выиграла грант, предоставив иностранцам ложные сведения о ходе уборки хлопка, а также о том, что купила дом в квартале 20 А Чиланзарского района. Не говоря уже о том, что она ездила в регионы снимать передачу "Мой ровесник в деревне" и там обманным путем вымогала деньги у фермеров и предпринимателей.



Когда я в последний раз виделась с Малохат в 2017 году, я узнала, что она нашла нового хозяина, Мухаммада Салиха. Благодаря ему улучшила свои жилищные условия. Свою дочь Зарнигор она выдала за одного бедолагу из Ташкента. Малохат также рассказывала, что оплачивает лечение мужа Аваза за счет "критических и ложных" статей об Узбекистане, и чем больше в них лжи и преувеличения, тем больше ей платят.



Я слышала, что сейчас сама Малохат живет в Германии как "военный беженец". Ее муж живет один в Самарканде. Дочери Зархал и Зарнигор вышли замуж за граждан Турции в Стамбуле. Пятилетняя внучка Фарангиз осталась в Ташкенте со своим отцом Кадыром. Узнав об этом, я понял, что из–за раздрая в семье Малохат старается выместить злость на Узбекистане, и что у нее еще есть привычка искать причину своей моральной испорченности в других. Ведь не зря говорят: "Горбатого могилу исправит".



Когда я вижу в социальных сетях, что Малохат всегда недовольна правительством Узбекистана и говорит, что с ней обошлись несправедливо, я вспоминаю, кто она на самом деле. Я думаю, что Малохат прочтет мою статью и перед ее глазами промелькнет вся ее жизнь, но снова повторюсь –– горбатого исправит могила.



Севара Кузиева