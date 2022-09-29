Маска Кабири не помогла, Россия распознать его смогла, - Пулод Гафуров

10:16 30.09.2022

Маска Кабири не помогла, Россия распознать его смогла



14 сентября с.г. Верховный Суд Российской Федерации объявил, "Партию исламского возрождения" (ПИВ, ТЭО ПИВ) террористической организацией, запретив ее деятельность на территории страны. Ровно семь лет назад, в сентябре 2015 года Верховный Суд Республики Таджикистан назвал ПИВ террористическо-экстремистской организацией, деятельность которой была также запрещена. И это рациональное решение - весомый шаг в борьбе с терроризмом. Стратегический партнер - Россия поддержала Таджикистана в противостоянии исламизму, этой преступной организации с радикальной идеологией и фашистскими методами.



И это особо понятно и необходимо, когда против России сегодня выступают неофашисты и националисты.



Фашистское поведение членов ТЭО ПИВ отчетливо проявилось в годы гражданской войны в Таджикистане в 90-е гг., в ходе террора и насилия над мирными жителями и военными, несогласными с их идеологией. Рассказы свидетелей и пострадавших от боевиков ТЭО ПИВ леденят душу и вызывают протест. В те годы Россия также потеряла в РТ немало своих граждан из числа военных и членов их семей, журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.



Горьким примером злодеяний ТЭО ПИВ стало то, что Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, славный сын таджикского народа Хайдар Косимов прошел всю войну, оставшись в живых, но погиб от рук боевиков ТЭО ПИВ много лет спустя. Они зверски расправились с ним за то, что храбрый уважаемый человек и настоящий патриот отказался вести за собой соотечественников, бежать на чужбину с родной земли под натиском этой террористической организации.



В 1993 году на 71-м году жизни Герой Советского Союза и Таджикистана Хайдар Косимов после поджога родного дома в Вахшском района и побега членов его семьи, которые спасались от расправы террористов, в Кумсангирский район был жестоко убит боевиками ТЭО ПИВ. Нахзатовцы казнили пожилого человека за то, что он выступал против их антинациональных целей и чуждой экстремистской идеологии, не поддержал их зверские деяния. Этот и многие другие факты о зверствах ТЭО ПИВ, уподобившихся фашистам, подверг разоблачению журналист С.Мирзорахматов в статье "Таджикистан. Новая концепция пропаганды председателя ПИВ в изгнании и заповеди Йозефа Геббельса". Данная работа отличается серьезным научно-публицистическим подходом к освещаемой теме, субъективностью и актуальностью, разоблачающим раскрытием стратегии, тактики и методов деятельности ТЭО ПИВ в условиях эмиграции, скорее бегства из Таджикистана от заслуженного уголовного наказания. Этот анализ построен на основании достоверных документальных источников, свидетельств, фактов и аргументов.



В связи с этим печальным фактом, в память о Хайдаре Косимове и еще десятках тысячах наших соотечественников, ставших жертвами ТЭО ПИВ, не доживших до наших дней, в назидание будущим поколениям еще раз отметим, что любая экстремистская идеология крайне опасна для окружающих на любом этапе истории. Недопустимо, когда для достижения корыстных целей используются фашистские методы. В деятельности ТЭО ПИВ произошло сращение радикальной идеологии, террористической составляющей с карательными методами в отношении мирного населения, известными со времен нацистов и фашистов.



На телевидении и в печати уже были представлены многочисленные документальные свидетельства очевидцев и участников событий 90-х гг. в Таджикистане, которые рассказали, через что пришлось пройти народу по вине ТЭО ПИВ. Карательные методы боевиков из группировок этой террористической организации ничем не отличаются от методов устрашающего воздействия на население фашистов, а зачастую превосходили их. Так, "неверным", в числе которых были коммунисты, комсомольцы, прогрессивно настроенные и образованные граждане, отрезали уши, отдельные части тела и головы. Над ними безжалостно издевались, подвергая нечеловеческим пыткам, обрекая на медленную, но верную смерть: оставляли на 50-градусной жаре без воды на солнцепеке, замуровывали в бочки и металлические емкости и т.д. Или, как было в случае с Хайдаром Косимовым, уводили в неизвестном направлении, а попрошествии времени родственники находили их брошенные изуродованные тела. И верхушка, главари такой садистской организации - ТЭО ПИВ любыми силами и средствами, не считаясь с людскими жертвами, стремилась прийти к власти, управлять государством.



ТЭО ПИВ с самого начала своего существования была террористической и экстремистской организацией. Цель террора - агрессивно добиваться намеченных целей, накалять атмосферу, дестабилизировать обстановку путем насилия и устрашения. У пивтовцев это получилось. Они вызывали страх и ужас у мирных граждан, были достаточно опытны и хитры, чтобы направлять религиозность и эмоции толпы в нужное для ТЭО ПИВ русло. Они распускали слухи среди мирного населения, что нельзя иметь русских в друзьях - поскольку скоро произойдут какие-то события. С "неверными", среди которых были люди разных национальностей, исламисты поступали очень жестоко. По-фашистски. Разъяренная толпа под руководством пивовцев творила бесчинства, занималась мародерством, жгла транспорт, не выпуская оттуда людей, выкидывала их из очереди за хлебом. В районах они насиловали женщин и девушек, потом подвешивали за грудь на виноградных перекладинах. Один из молодых членов комиссии, которая ездила по кишлакам после отступления исламистов, вернулся совершенно седой. Он рассказал, как в одном из домов они увидели девушек, стоявших по углам. Сначала подумали, что те живые. Но оказалось, что их насадили на железную арматуру живьем.



Нахзатовцы, грубо нарушая нормы Уголовного кодекса и Международного Гуманитарного Права, умышленно совершали деяния, направленные против мирных граждан, которые не принимали участия в военных действиях и не обладали средствами для защиты. Преступная деятельность ТЭО ПИВ выражалась, в том числе, в пытках и бесчеловечном обращении над людьми.



Боевикам, активистам, руководству этой преступной террористической организации, которые разбежались по миру, скрываются от заслуженного уголовного наказания и ищут поддержки в европейских странах, следует твердо усвоить, что "к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности личности и человечества, сроки давности и амнистии не применяются".



Пулод Гафуров,

журналист-международник