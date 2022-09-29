Камчыбек Ташиев городит чушь, - "Дайджест-Press"

10:19 30.09.2022

Камчыбек Ташиев городит чушь.



Напомним, что председатель ГКНБ Республики Кыргызстан Камчыбек Ташиев еще будучи депутатом, в интервью газете "Де-Факто" заявил, что должность премьера Кыргызстана должен занимать "чистокровный кыргыз".



"Пусть никто не обижается, я скажу открыто: я считаю, что главой правительства должен стать чистокровный кыргыз, который болеет всей душой за государство. Мы всегда шли за другими: за евреями, за татарами, за русскими. Бабанов пришел к власти, теперь мы якшаемся с курдами. Человек, который болеет за свой народ должен быть чистокровным кыргызом. Так и в Российской Федерации, и в Казахстане говорят. Почему мы должны стесняться открыто заявлять об этом", - привел "Де-Факто" слова депутата Камчыбека Ташиева.



Такое националистическое высказывание депутата Камчыбека Ташиева не оставило общественность Кыргызстана без ответной реакции.



"Это высказывание, на мой взгляд, является утверждением, разжигающим межнациональную рознь, дискриминирующим с этнической точки зрения. Вообще, такого рода заявления являются очень безответственными и неприемлемыми в современном обществе, где Кыргызстан декларирует равноправие всех своих граждан в независимости от пола, расы, национальности, возраста", - заявил Завотделом информационной политики аппарата правительства Султан Каназаров.



"Этим он обостряет межнациональные отношения в стране. В результате таких необдуманных заявлений всегда появляется различная провокация межнациональной розни, тем более, он - лидер оппозиционной фракции", - заявил бывший Омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун.



Турсунбек Акун также сообщил, что намерен обратиться с заявлением в генпрокуратуру с прошением о привлечении Ташиева к ответственности.



Согласно статье 299 Уголовного кодекса Кыргызстана, действия, направленные на возбуждение национальной вражды или пропаганды исключительности граждан по их национальной принадлежности, могут наказываться денежным штрафом или лишением свободы от трех до пяти лет.



С тех пор, как нынешний председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев открыто озвучил свои националистические взгляды и остался безнаказанным прошло несколько лет, и он за этим годы "вырос" как националист. Видать он несколько раз перечитал "MeinKampf" Адольфа Гитлера, которую считают Библией всех националистов мира. Просто, каждый политик, возомнивший себя Гитлером, вместо немецкой нации, во главу угла ставит национальность страны, в которой он проживает.



Так происходит и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, ему то не нравиться узбекский народ, то таджикский. И, по его мнению, он, будучи полноправным хозяином Кыргызстана, должен управлять огромными территориями, нежели сейчас имеет страна. Возможно, к мечтам Гитлера Камчыбек Ташиев добавил и успехи татаро-монгольского правления времен Чингисхана. Получилась некая помесь из хана и фюрера.



Выбрав такой путь, председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев роет себе яму. Ибо, никогда человек, по натуре свободолюбивый, не будет находится под гнетом националистически настроенного политика. И не один народ не позволит его поработить, захватив его территорию.



Националистическая политика председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева губительна для Кыргызстана, так как если он будет продолжать в том же духе, духе агрессии, народы других стран мира отвернуться от республики. Эта страна станет государством изгоем и его народ незаслуженно будет призираем. Позволит ли такое правление гордый народ Кыргызстана? Будут ли они идти на поводу у Камчыбека Ташиева?



Национальная гордость - это самое главное и ее невозможно развить за счет нападок на другие народы. Ее можно заслужить любовью и доверием.



"Дайджест-Press"