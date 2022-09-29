"Лолахои Бадахшон" и знаменитая речь Сталина о таджиках, - Мархабо Зунунова

10:25 30.09.2022 "Лолахои Бадахшон" и знаменитая речь

Сталина о таджиках



Презентация очередной книги журналиста, кинокритика, эксперта в сфере кино, театра и музыки Тилло Неккадамова "Лолахои Бадахшон" ("Тюльпаны Бадахшана"), состоявшаяся 11 сентября в столичном отеле "Серена" превратилась в настоящий праздник бадахшанской музыки и танца.



Впрочем, иначе и быть не могло - ведь книга Тилло Неккадама посвящена истории создания и недолгого существования в 40-х годах прошлого века, в Таджикистане, уникального детского музыкального коллектива ГБАО, созданного при содействии энтузиаста Алиназара Рахмонкулова и других талантливых музыкантов - бадахшанцев.



В ходе мероприятия организаторами были использованы редчайшие видео и аудио записи, благодаря которым присутствующие смогли убедиться в высочайшем исполнительском искусстве участников детского ансамбля, который несмотря на молодость его участников, активно принимал участие в культурной жизни молодого советского Таджикистана.



Свидетельством этому были кадры кинохроники, где в 1940 году участники ансамбля выступают перед строителями памирского тракта, их триумфальное выступление в составе таджикской делегации на Первой декаде таджикского искусства в Москве (12-22 апреля 1941 г.). Именно тогда, представляя юных бадахшанских музыкантов московской общественности, всем известный поэт и советский общественный деятель Абулкосим Лохути с своим четверостишием сравнил их с бадахшанскими тюльпанами (Лолахои Бадахшон). Этот эпитет и использовал в названии своей книги Тилло Неккадам.



Благодаря огромной исследовательской работе, проделанной автором "Лолахои Бадахшон", которому пришлось буквально "перелопатить" все сохранившиеся архивы газет тех лет, радио и теле-хронику, научные труды историков края, им были восстановлены имена всех участников ансамбля, а также тех, кто содействовал его созданию и успешному существованию. Особое место в мероприятии, как и в книге, уделено тому самому историческому выступлению этого детского коллектива в Москве в 1941 году.



Автор книги собрал эксклюзивные отзывы участников Декады искусства в Москве об успехе юных артистов Памира, воспоминания их детей и внуков, многие из которых также стали известными ныне музыкантами. Своими воспоминаниями о детском ансамбле из ГБАО, видных деятелях культуры Бадахшана и представителях госструктур, приложивших усилия для поддержки развития музыкального искусства Памира, поделились ученый, искусствовед Аскарали Раджабов, преподаватель Института искусств Соро Музофиршоева, композитор и музыкант Икбол Завкибеков, солист группы "Шамс" Нобовар Чаноров и другие.



В частности, гости мероприятия узнали весьма интересные истории, которые вряд ли ранее звучали где - либо ранее. Например, о том, что перед поездкой в Москву детский ансамбль приехал в Душанбе, а так как в столице тогда не было гостиниц, то молодой поэт Мирзо Турсунзаде, занимавший в то время пост в системе культуры страны, уступил им на ночь свой кабинет.



А еще о том, что после удачного выступления детского ансамбля в Москве сам Михаил Калинин - тогдашний руководитель советского правительства распорядился премировать бадахшанских детей поездкой в лагерь " Артек", но выполнению этого решения помешала начавшаяся двумя месяцами позже Великая Отечественная война.



Она и стала основной причиной распада такого успешного ансамбля. Несмотря на то, что этот коллектив недолго просуществовал, но оставил яркий свет в искусстве и культуре Таджикистана.



Современные артисты часто обращаются к музыкальному наследию этого коллектива и их песни после современной аранжировки обретают новую жизнь. Песня "Ери ман", мастерски исполненная когда-то участником детского ансамбля Бадахшана Абдулвахобом Мирзошоевым - отцом знаменитого певца Муборакшо ( чудом уцелевшее видео и запись его голоса были продемонстрированы в ходе мероприятия) и "Лола, лола" после аранжировки прочно вошли в репертуар популярного ансамбля "Шамс" и солист группы Нобовар Чаноров исполнил эти возрожденные песни.



Благодаря ведущему, роль которого на мероприятии прекрасно выполнил журналист Зеваршо Мухаммад, зрители в числе которых были известные ученые, видные общественные деятели, художники, журналисты получили не только ценную историческую информацию, но и огромное эстетическое удовольствие от выступления популярных музыкальных коллективов.



На мероприятии , конечно же много говорили об успехе таджикской делегации деятелей искусства в Москве в 1941 году, о высокой оценке советским правительством их выступления и знаменитой речи И.В.Сталина о таджиках, что бесспорно было триумфом культуры молодой советской республики, которой на тот момент исполнилось всего лишь 10 лет!



Напомню, что правительство Таджикистана самым серьезным образом готовилось к той декаде искусства. Можно сказать, что как к экзамену на зрелость нации, ведь объявление в 1929 году полноправной Таджикской Советской Социалистической Республики пришлось далеко не всем по вкусу, было много и оппонентов такого решения.



Согласно научному исследованию М.С. Газиевой "Роль дружбы народов в становлении театрального искусства в Таджикистане" (2015): "Партийные и общественные организации Таджикистана провели значительную работу по отбору на декаду артистов из театров, музыкантов, певцов, сказателей из районов и областей республики. Была создана специальная комиссия из 20 человек. В результате плодотворной работы общественных организаций республики для участия в первой декаде было отобрано 250 комсомольцев и более 500 человек несоюзной молодежи".



Далее М.С.Газиева упоминает, что "театральные коллективы республики развернули огромную работу по успешному проведению декады. Театр оперы и балета подготовил к декаде музыкальное представление "Лола", оперу "Восстание Восе" (либретто А. Дехоти и М. Турсунзаде, музыка С. Баласаняна), "Кузнец Кова" (либретто А. Лахути, музыка С. Баласаняна и Ш. Бобокалонова) и первый таджикский балет "Ду гул" (музыка Ленского).



Таджикский академический театр драмы им. А. Лахути для московских зрителей подготовил пьесу молодого драматурга С. Улугзаде "Краснопалочник", Ю.А. Дехоти и Волькенштейна "Рустам и Сухроб", трагедию В. Шекспира "Отелло".



"В дни первой декады таджикского искусства в Москве (12-22 апреля 1941 г.) были показаны все рекомендованные пьесы и представления. На всех спектаклях и концертах приняли участие руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Центральные газеты широко освещали успешные выступления таджикских мастеров искусств. Зрители горячо отзывались о спектаклях и концертных выступлениях.



Например, народный артист СССР В.И. Немирович-Данченко писал: "Я очень люблю восточную музыку. С волнением глядя на сцену, я через всех людей, которые находятся перед моими глазами, стараюсь угадать весь таджикский народ. Это замечательный народ, если за такой короткий срок сумел так много достигнуть", - пишет М.С Газиева.



По словам исследователя: "22 апреля 1941 г. в Кремле состоялся прием участников декады таджикского искусства. На приеме выступили И. Сталин, В.М. Молотов, М.Б. Храпченко, молодые таджикские артисты М. Касымов, Т. Фазылова, Р. Галибова".



На том самом приеме и прозвучали знаменитые слова И.В.Сталина о таджиках: "Я хочу сказать несколько слов о таджиках. Таджики - это особый народ. Это не узбеки, не казахи, не киргизы, это - таджики, самый древний народ Средней Азии. Таджик - это значит носитель короны, так их называли иранцы, а таджики оправдали это название.



Из всех нерусских мусульманских народов на территории СССР таджики являются единственной не тюркской, - иранской народностью. Таджики - это народ, чья интеллигенция породила великого поэта Фирдоуси, и недаром они, таджики, ведут от него свои культурные традиции. Вы, должно быть, чувствовали в период декады, что у них, у таджиков, художественное чутье тоньше, их древняя культура и особый художественный вкус проявляются и в музыке, и в песне, и в танце.



Иногда у нас русские товарищи всех смешивают: таджика с узбеком, узбека с туркменом, армянина с грузином. Это, конечно, неправильно. Таджики - это особый народ, с древней большой культурой, и в наших советских условиях им принадлежит большая будущность. И помочь им в этом должен весь Советский Союз. Я хотел бы, чтобы их искусство было окружено всеобщим вниманием.



Я поднимаю тост за то, чтобы процветало таджикское искусство, таджикский народ, за то, чтобы мы, москвичи, были всегда готовы помочь им во всем, что необходимо". (Сталин И.В. Речь на приеме в Кремле участников декады таджикского искусства 22 апреля 1941 года. Источник: Сталин И.В. Cочинения. - Т. 18. - Тверь: Информационно-издательский центр "Союз", 2006. С. 211-212).



Далее в вышеназванном исследовании М.С.Газиевой упомянуто, что "Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 апреля 1941 г. за выдающиеся заслуги в деле развития таджикского театрального и музыкального искусства 141 человек их участников декады были награждены орденами и медалями. Среди награжденных большинство составляли представители творческой молодежи Таджикистана".



И далее автор перечисляет: "Молодому таджикскому актеру М. Касимову было присвоено звание "Народный артист СССР", молодым таджикским артистам А. Азимовой, Р. Галибовой, А. Камолову, Т. Фазыловой было присвоено звание "Народный артист Таджикской ССР", 12 человек получили звание "Заслуженный артист Таджикской ССР", среди них Р. Арсланова. Г. Валаматзаде, Б. Таджибаева и др. Главному режиссеру театра им. В. Маяковского В.Г. Ланге присвоено звание "Заслуженный деятель искусств". Таким образом, театральное искусство, созданное при содействии братских народов в годы строительства социализма, служило средством сближения народов, укреплении их дружбы".



По каким-то непонятным причинам (возможно, что объективным) в исследовании не упомянуты молодые музыканты из Бадахшана, чье выступление было несомненно ярким и вызвало бурю эмоций и восторга у московской публики своей уникальностью и самобытностью. Тилло Неккадам взял на себя ответственность и тяжелую ношу по восстановлению исторической справедливости, а также памяти об уникальном детском коллективе, его вдохновителях и руководителях.



Книга "Лолахои Бадахшон" займет свое достойное место среди исследований достижений культуры советского периода развития Таджикистана, в частности Горно-Бадахшанской Автономной области.



Мархабо Зунунова Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664522700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Принят Закон по формированию кадрового состава ЕЭК

- Алихан Смаилов и Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

- О ситуации на финансовом рынке в августе 2022 года

- Вопросы укрепления материально-технического и кадрового потенциала водной отрасли обсудили в Правительстве

- Сентябрьские ожидания

- Государственный советник Республики Казахстан провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Кадровые перестановки

- Депутаты инициировали законопроект, регулирующий криптомайнинг

- Перспективы усиления сотрудничества в сфере торговли между Казахстаном и Пакистаном обсудили главы двух министерств

