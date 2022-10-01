70 лет – таджикскому журналисту, солдату невидимого фронта и дипломату Абдусалому Умарову

14:28 02.10.2022

70 лет – журналисту, солдату невидимого фронта и дипломату.



Умаров Абдусалом

Umarov Abdusalom

(05.10.1952 - )



Умаров Абдусалом Самадович родился 05.10.1952 г.р. в городе Худжанде в семье врача.

1959-1969 гг. - учился в средней школе №6 имени Рудаки города Ленинабада.

1969-1974 гг. - обучался в Таджикском государственном Университете имени В.И.Ленина в городе Душанбе и получил диплом журналиста.

1974-1981 гг.- работал корреспондентом, старшим корреспондентом Ленинабадской областной газеты " Ленинабадская правда". Избран членом Союза журналистов СССР.

1981-2002 гг. - проходил действительную воинскую службу в органах государственной безопасности Таджикистана. Вышел в отставку в звании полковника.

В 1981 и 1997г находился в служебной командировке в Афганистане и Саудовской Аравии.

Умаров Абдусалом Самадович с 2017 г возглавляет Представительство Общественной организации "Независимый Союз ветеранов и пенсионеров пограничных войск Республики Таджикистан" по Согдийской области.



Большой опыт общественно- политической деятельности, высокие деловые и моральные качества, личный авторитет и доверие окружающих коллег, по праву, позволяют ему вот уже около 15 лет работать в дипломатическом представительстве Российской Федерации по Согдийской области

За заслуги перед Родиной он отмечен многими медалями и наградами СССР, Республики Таджикистан и Афганистана, а также Почетными грамотами Президиума Верховного Совета СССР.

Умаров Абдусалом Самадович – человек разносторонних дарований, неподражаемый журналист с высоким чувством долга перед Родиной, он всегда находился в гуще событий и на передовой, перейдя на действительную воинскую службу в органы государственной безопасности, свою сознательную жизнь посвятил защите нашего Отечества. Неутомимая энергия, принципиальность, компетентность, а также верность воинскому и гражданскому долгу, он внес большой вклад в деле обеспечения охраны государства, защиты конституционного строя на порученном участке деятельности.. Человек большой души и безграничного трудолюбия, всецело посвятившего себя служению нашей Родине. Пройдя путь от журналиста до солдата невидимого фронта, на протяжении многолетней службы Умаров Абдусалом Самадович находились на ответственных и опасных участках работы в передних рядах органов безопасности, как на территории нашей страны, так и за границей, проявляя самоотверженность и героизм, своим беззаветным трудом внес весомый вклад в процветание государства.

Коллеги, друзья и сослуживцы сердечно поздравляют Умарова Абдусалом Самадовича со знаменательным днем 70 летним юбилеем и выражают глубокую признательность за тот вклад, который он внес и в наше общее дело обеспечения государственной безопасности, и желают ему, счастья, крепкого здоровья и благополучия, успехов в дальнейшей деятельности для будущего Таджикистана и России.



От имени друзей, коллег и сослуживцев.

Отправил МСД.