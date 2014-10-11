В кресло главы КырМинкульта спустя 8 лет вернули режиссера Максутова

21:33 03.10.2022

3 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Азамат Жаманкулов освобожден от должности министра культуры



Азамат Жаманкулов освобожден от должности министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.



Отмечается, что чиновник освобожден от должности согласно поданному заявлению.



Азамат Жаманкулов занимал свой пост с октября 2021-го. Отметим, что он был министром культуры с 2018 по 2020 год.



МАКСУТОВ Алтынбек Аскарович

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[13.10.1972 - ..]

Род. в с.Казарман Тогуз-Тороузского района Жалал-Абадской области. Кыргыз.



Окончил Московскую высшую театральную школу им. Щепкина (1993), специальное музыкальное училище им. Куренкеева (2000). Специальность - актер, режиссер театра и кино



1993-2013 - актер 2 категории, актер 1 категории, актер высшей категории, ведущий мастер сцены, режиссер-постановщик Бишкекского городского драматического театра



2013-2014 - главный режиссер Государственной филармонии им. Токтогула Сатылганова.



С 11.10.2014 - 27.07.2016 - министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.



с 3.10.2022 - и.о. министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР