|В кресло главы КырМинкульта спустя 8 лет вернули режиссера Максутова
21:33 03.10.2022
3 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Азамат Жаманкулов освобожден от должности министра культуры
Азамат Жаманкулов освобожден от должности министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Отмечается, что чиновник освобожден от должности согласно поданному заявлению.
Азамат Жаманкулов занимал свой пост с октября 2021-го. Отметим, что он был министром культуры с 2018 по 2020 год.
МАКСУТОВ Алтынбек Аскарович
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[13.10.1972 - ..]
Род. в с.Казарман Тогуз-Тороузского района Жалал-Абадской области. Кыргыз.
Окончил Московскую высшую театральную школу им. Щепкина (1993), специальное музыкальное училище им. Куренкеева (2000). Специальность - актер, режиссер театра и кино
1993-2013 - актер 2 категории, актер 1 категории, актер высшей категории, ведущий мастер сцены, режиссер-постановщик Бишкекского городского драматического театра
2013-2014 - главный режиссер Государственной филармонии им. Токтогула Сатылганова.
С 11.10.2014 - 27.07.2016 - министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.
с 3.10.2022 - и.о. министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР