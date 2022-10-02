КырМинобраз возглавил Улан Мамбетакунов, несколько ранее "приватизировавший" себе под самострой часть парка Фучика

23:26 03.10.2022

Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович назначен исполняющим обязанности министра образования и науки.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, кандидатура Уланбека Мамбетакунова будет внесена для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра образования и науки Кыргызской Республики.



Ранее Мамбетакунов был заместителем министра образования и науки.

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МАМБЕТАКУНОВ Уланбек Эсенбекович

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[25.09.1974 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Кыргыз.



В 1996-м окончил физико-технический факультет Кыргызского государственного университета. Позже получил ученое звание доктора педагогических наук. Стипендиат ряда международных образовательных программ.



Трудовая деятельность:

1993–1994 - учитель физики в средней школе № 28;

1995-2002 - учитель физики, астрономии и информатики в средней школе № 47;

2000-2002 - преподаватель в Департаменте компьютерных технологий Института целевой подготовки КНУ имени Жусупа Баласагына;

2002-2005 - заведующий кафедрой Института целевой подготовки КНУ имени Жусупа Баласагына;

2003-2005 - учитель информатики в Кыргызско-турецком женском профессиональном лицее;

2004-2009 - доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и информационного права Кыргызской государственной юридической академии;

2005-2007 - декан департамента компьютерных технологий Института целевой подготовки КНУ имени Жусупа Баласагына;

2007-2008 - доцент Института информационных и коммуникационных технологий КНУ;

2008-2012 - старший научный сотрудник Кыргызской академии образования;

2008-2009 - менеджер Евразийского института инновационных технологий КНУ;

2008-2010 - доцент Евразийского института инновационных технологий КНУ;

2010-2011 - директор центра информационных технологий Бишкекской финансово-экономической академии;

2010-2017 - руководитель департамента фундаментальных дисциплин Университета Адам/Бишкекской финансово-экономической академии;

2013-2014 - профессор Международного Плато университета;

май 2014 - приглашенный профессор кафедры методики преподавания математики, физики и информатики Казахского национального педагогического университета имени Абая;

2013-2016 - профессор Евразийского университета;

2017-2019 - профессор Университета Адам/Бишкекской финансово-экономической академии;

2019-2022 - вице-президент Кыргызской академии образования при Министерстве образования и науки.



заместитель министра образования и науки КР по науке (с 16 марта 2022 -



исполняющий обязанности министра образования и науки КР с 3.10.2022 -



Автор 4 монографий, 1 учебника "Физика-8" для учащихся школ Кыргызской Республики, более 60 статей, ряда учебно-методических пособий.



Известен как "покупатель" и владелец участка земли в Бишкекском гор. парке им. Фучека /землеотвод был сделан незаконно/