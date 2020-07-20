 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смешная, но красивая Асел Жанасова теперь глава АО Казпочта Смешная, но красивая Асел Жанасова теперь глава АО "Казпочта"
08:54 05.10.2022

Samruk-Kazyna official, 3 октября

Председателем правления АО "Казпочта" назначена Жанасова Асел Жубанышевна, ранее работавшая вице-министром торговли и интеграции Казахстана. Такое решение приняло правление "Самрук-Қазына".
На предыдущем посту Асел Жанасова добилась заключения соглашения об интернет-продажах с американскими Amazon и Ebay. С 2021 г. Казахстан вошел в список стран, имеющих доступ к прямой регистрации на их сайтах, казахстанские предприниматели получили возможность вести торговлю на международных площадках.

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ЖАНАСОВА Асель Жубанышевна
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[..1987 - ..]
родилась в г. Алма-Ата. Казашка

В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК "Болашақ", в 2014 году - магистратуру Кембриджского университета, МГУ им. М. Ломоносова по программе "Executive Management".

С 2010 года по 2014 год работала специалистом по информационным технологиям, менеджером Управления по информационным технологиям, директором Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в г. Лондон.

В 2014-2016 гг. была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального Банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

В 2016-2017 гг. - председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".

В 2017-2018 гг. - советник управляющего Международного финансового центра "Астана".

С 2018 - 2020 - управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

С 20.07.2020 - 30.09.2022 - вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан /курируемые направления - Стратегия и цифровизация/

с окт. 2022 - председатель правления АО "Казпочта"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664949240


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