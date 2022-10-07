Кыргызстан не гнушается откровенной подлостью, используя площадку международных организаций против Таджикистана, - М.Шевцов

16:31 09.10.2022 Кыргызстан не гнушается откровенной подлостью,

используя площадку международных организаций против

Таджикистана



Позиция известного в криминальных кругах дуэта, узурпировавшего незаконно власть в Кыргызстане, относительно Таджикистана ожидаема. Как же они неразлучные умудряются переиначивать происходящие события и явления?! Ну не может человек изменится в одночасье, какие бы высокие посты он не занимал и вычурные лампасы не надевал. Лица, рожденные ползать, не могут по обыкновению летать. И кыргызский народ тоже привык - делает вид, что подчиняется, а их снобы, что управляют. Однако, в этом раскладе, по злому замыслу киргизских вершителей рока, таджикско-кыргызским отношениям отведена участь заложника и удел мальчика для битья.



Вовсе не требовалось дара троянской Кассандры, чтобы предсказать антитаджикский исход, выдвинутых обвинений на встрече С.Жапарова с генеральным секретарем ОДКБ С.Зась (Кассандра была дочерью царя Трои-Приама, обладавшая даром прорицания).



Как и ожидалось, тезисы главы КР, были однобокие по своей сути, лживые по своей подаче. Когда происходит конфликт, воюют две стороны. Представлять киргиз в роли невинных овечек - это противоречит элементарной логике. Тем более, документально доказано, что руками вооруженных бандгрупп КР с 14 по 17 сентября подло убиты 60 граждан Таджикистана. Представители Бишкека, чтобы выставит себя любимых в роли "жертвы" нагло лгут, забывая о том, что любая ложь раскрывается и что "ложь на тараканьих ножках ходит: того и гляди подломится".



На встрече с секретарем ОДКБ С. Зась, С.Жапаров вопреки духу добрососедства и принципа "Pacta sunt servanda" (договоры должны соблюдаться), которую он неправильно заимствовал в ГА ООН обвинил в очередной раз таджикскую сторону в агрессии. Таких завсегдатаев тюремных нар и некомпетентных глав в истории современного Кыргызстана не счесть. Они числятся в когорте дилетантов, которые вместо того чтобы заниматься прямыми обязанностями, улучшить жизнь народа, занимаются ради внешнеполитического рейтинга популизмом. Раздают направо и налево ничего не значащие ляпы, осложняя и без того осложнившиеся двусторонние отношения. Пугалом для кыргызских политиков по необоснованным мотивам стал Таджикистан. Они как гиены нападают, Таджикистан, как и подобает суверенной стране, вынужден защищаться.



Попутно заметим, что Ташиеву и Жапарову следовало бы не глобальные предложения выдвигать по изменению сложившегося миропорядка в регионе, огульно инкриминируя одну сторону во всех несовершенных грехах, а заняться ликбезом, восполняя образовательный вакуум и уровень невежества - первопричины всех проблем нынешних властей Кыргызстана.



Гражданское общество, курируемое известным тандемом в лице Таджикистана, создали образ врага. Эти инсинуация и подтасовка действительности, переходят все допустимые рамки. Ташиев@Жапаров - перворазрядные выдумщики высокого разряда, которые делают все от них зависящее, чтобы ухудшить таджикско-киргизские отношения, отличающиеся до их прихода к власти исключительно позитивным историческим контентом.



Прогнозируется, что Кыргызстан продолжит падение на дно, если продолжит курс на очернительство, милитаризацию, осквернение репутации соседей, мня себя вершителем судеб народов Центральной Азии. А реальная действительность, связанная с пограничным вопросом, какие бы дифирамбы бы не пела "элита" КР умещается в нижеследующих понятных тезисах:



Государственная граница Республики Таджикистан и Кыргызской Республики должна быть установлена лишь на основании легитимных документов. Эта альфа и омега всего переговорного процесса. Граница между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой была установлена в период СССР.



Историко-архивные материалы свидетельствуют о том, что в 1924 году было начато размежевание Средней Азии, продолжавшийся вплоть до 1927 года. В этот период были приняты судьбоносные решения, а именно выход и становление Таджикистана и Киргизстана в их тогдашних границах в качестве отдельных республик в составе СССР.



Позже решениями высших органов СССР территории волостей Бакса-Исфана и Чапкулук, угольные копи Сулюкты и еще четырех населенных пунктов были переданы от Таджикистана Киргизстану.



Справедливости ради необходимо отметить, что после этого на отдельных участках двух республик возникали споры по вопросам землепользования, в ходе которых кыргызская сторона пыталась всячески изменить республиканские границы. Так, в период 1938 по 1988 годах, кыргызская сторона неоднократно поднимала данный вопрос. Однако созданные комиссии всего лишь споры по землепользованию.



Попытки кыргызской стороны изменить республиканские границы не увенчались успехом. Данное обстоятельство послужило поводом того, что кыргызская сторона активизировала постепенный незаконный захват и освоение земель, законно принадлежащих таджикам с тем, чтобы возродить и развить идею фактического землепользования. Материалы, которыми опирается кыргызская сторона, не соответствуют ни одной Конституции СССР. Поскольку не прошли все установленные процедуры согласования и утверждения.



Таким образом, кыргызская сторона постепенно захватывала и осваивала земли таджиков.



В результате этого в период 1960-1980 годов 210 тысяч гектаров земель Таджикистана оказались в пользовании кыргызов, поэтому на данной территории появились населенные пункты с киргизскими поселениями, в числе которых Ак-Сай, Ак-Татыр, Кок-Таш, Равват-Ковут, Карабак, Чонтала, Достук, Минбулак, Жаны-Жер, Кулунду, Максат, Социализм, Арка, Борбордук и другие инфраструктуры народного хозяйства.



Именно существование указанных населенных пунктов и расширение площади их землепользования за счет таджикских земель были предметом неоднократных споров, приведший в итоге в 1989 году к кровавому межнациональному конфликту.



Сквозь призму истории теперь уже становиться ясно, что действия киргизов привели к нагнетанию социальной напряженности на приграничных населенных пунктах.



Представители истеблишмента КР (в том числе слабоумный А.Акаев и неадекватный Ф.Кулов) приводят факт помощи, оказанной гражданам Таджикистана киргизской национальности в период гражданской войны, как признак "незаменимого величия и гостеприимство" своего народа. И этим выставляют таджиков "неблагодарными". Справедливости ради придется все эту фальсификацию истории недавнего прошлого, касающиеся киргизского "альтруизма" развеет. Во-первых, этнические киргизы, вынужденные покинут РТ в 90-е души не чаяли по своей исторической Родине - Кыргызстану. Этим воспользовались недобросовестные чиновники, приписав им поголовно гражданство КР. Таджиков - представителей титульной нации в Бишкеке в те годы было по пальцам пересчитать. Во-вторых, киргизы воспользовались чужой слабостью в период гражданской войны в Таджикистане, захватив земельные угодья в Исфаре, начали укреплять влияние там, где таджики - их геополитические противники потеряли. В третьих, в период гражданской войны в РТ кыргызская сторона активно пропагандировала и применяла политику освоения земель Таджикистана, отстраивая различные государственные и частные инфраструктурные объекты и хозяйственные сооружения вблизи населенных пунктов таджикской стороны. В четвертых, позиционируя себя частью коллективного "Запада", объявляя КР "островком либеральной демократии" власти Бишкека действовали исключительно в своих интересах, следуя старой колониальной политике разделения народов и постепенного подчинения своей воле. Активное использование беспилотных летальных аппаратов члена НАТО против мирных жителей и гражданских объектов в ходе вооруженного конфликта, имевшего места 16 сентября с.г. является яркое тому подтверждение. Это следственно доказанное свидетельство заранее спланированных действий кыргызской стороны.



С 2010 года на приграничных территориях Республики Таджикистан и Кыргызской Республики произошло более 200 вооруженных конфликтов с применением кыргызской стороной тяжелой военной техники и авиации, в результате которых были убиты и получили ранения сотни граждан Республики Таджикистан, нанесен значительный моральный и материальный ущерб жителям РТ.



Силовой метод решения вопроса применялось властями Кыргызстана не только применительно Таджикистана, но и с другими сопредельными странами, в частности с Казахстаном и Узбекистаном. В 2010 году в Ошской и Джалал-Абадской областях киргизскими силовиками были убиты 447 узбеков из числа мирного населения, ранены 1925 граждан, из них 925 человек с огнестрельным оружием, а в 2020 году в Жамбылской области на юге Казахстана киргизскими силовиками были убиты восемь граждан Республики Казахстан, еще 40 получили ранения.



Руководство Кыргызстана объявило в сентябре с.г., что в ходе вооруженного конфликта из приграничных районов Кыргызстана за 1-2 дня были эвакуированы более 140 тысяч граждан. Вдумайтесь только в это цифры и представьте, возможно ли за такой короткий срок физически осуществить это? Конечно, это возможно, если эвакуировать такое количество людей, используя авиацию, либо крылатых коней. Однако киргизские власти умолчали о том, как это было сделано, а люди оставившие свои дома и имущество, через социальные сайты публиковали информацию о том, что были перевезены из приграничных районов в другие населенные пункты задолго до того как киргизские силовики начали обстрел населенных пунктов Таджикистана.



Отсутствие желания у кыргызской стороны по решению вопросов определения госграницы с Таджикистаном по принципу взаимопонимания и взаимной уступчивости негативно влияет на переговорный процесс и с каждым разом ее усложняет.



Отдельными должностными лицами кыргызской стороны на разных уровнях выдвигается идея установления таджикско-кыргызской границы по методу фактического землепользования. В социальных сетях киргизскими активистами даются советы, и предлагается для решения вопросов по границе использовать формулировки "Чем владеешь, тем владеешь" без использования какого-либо юридического документа. Такие идеи широко распространены в киргизском обществе и оказывают отрицательное влияние на лиц, принимающих решения в вопросах границы с таджикской стороной.



Мы были неоднократно свидетелями того, что таджикская сторона пойдя навстречу, для удобства граждан этой страны согласилась на своей территории строительство и использование дорог и мостов.



Однако позже из уст таджикских властей стало известно, что власти Кыргызстана всячески вот уже несколько лет несмотря на данные ими письменного обещания препятствуют строительству автодороги для жителей Воруха.



Наверное, настало время нашим и киргизским чиновникам взять на себя ответственность за все происходящее и раскрыть причины невыполнения принимаемых решений. Если они не выполняются, то пусть наши народы рассудят кто прав, а кто играет в игру с нашими землями.



Пора кыргызскому руководству отказаться от набегов на территорию Таджикистана, пытаясь захватить ее силовым способом и понять, что такая форма расширения своих владений осталась в глубинах средних веков, а в 21 веке все решается только цивилизованным путем - за столом переговоров.



Несмотря на вероломные действия кыргызской стороны, таджикская сторона убеждена, что вопросы установления границы между двумя странами должны решаться только за столом переговоров и следуя всем пунктам документов, согласованных между высокими комиссиями сторон по границе.



Мой совет кыргызским властям - хватит играть с чужими жизнями в русскую рулетку, отказаться ставить опыты над своим и чужим народом, и научится жить со своими соседями в мире и дружбе.



В противном случае таджикской стороне придется наращивать свой военный потенциал для отражения агрессии кыргызской стороны по принципу "держат ухо в остро, а порох сухим".



Максим Шевцов, эксперт научно-аналитического центра "Вектор". Источник - ЦентрАзия

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