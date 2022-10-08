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Йеменцы (этнографические особенности), - П.ГустеринЙеменцы (этнографические особенности), - П.Густерин
20:42 10.10.2022

П.В. Густерин

Арабы Йемена относятся к южной ветви большой европеоидной расы и являются автохтонным населением страны. Они составляют абсолютное большинство населения Йеменской Республики (около 99%).

Йеменцы - мусульмане (около 99,9% населения), главным образом, сунниты-шафииты (около 60%, большинство - в Южном Йемене) и шииты-зейдиты (около 40%, большинство - в Северном Йемене). Ежегодно 20-25 тысяч паломников из Йемена посещают исламские святыни в Саудовской Аравии.

Иммиграция на демографическую ситуацию в Йемене не влияет: в стране находится более 100 тысяч беженцев из Коморских Островов, Ирака, Сомали, Эритреи и Эфиопии. Ведется борьба с незаконной иммиграцией.

В Йемене проживает большое число выходцев из Пакистана и, особенно, из Индии, которые являются успешными предпринимателями. Преимущественно в Сане и Адене проживает незначительное число выходцев из Европы.

Жители городов составляют примерно 30% населения, сельской местности - 70%. В последние годы темп урбанизации растет. Так, если с 1994 г. по 2004 г. общая численность населения увеличилась примерно на треть, то население крупнейших городов - примерно в полтора раза.

***

Для уклада повседневной жизни арабов характерна размеренность, неторопливость, иногда крайняя медлительность, граничащая с необязательностью, в том числе в деловой сфере. Общаясь с арабами, не следует выказывать своего неудовольствия или раздражения: как правило, это ничего не меняет, а в худшем случае может привести к разрыву отношений.

Лучшее начало отношений с арабами - долгая неторопливая беседа. Не торопитесь переходить к делам: внимательно выслушайте все, что Вам хочет сказать собеседник, даже если это Вам совсем не интересно, постарайтесь задать сопутствующие вопросы. В ходе одного разговора Вас несколько раз могут спросить "как дела?", и Вы можете спрашивать так же: эта речевая формула - всего лишь способ поддержания беседы, поэтому не надо рассказывать о своих делах с самого начала или молчать: достаточно сказать, что все хорошо и т.п.

Большинство населения страны слабо владеет литературным языком, поэтому, особенно если Вы хорошо говорите на арабском, не торопитесь, придерживаясь темпа чуть ниже среднего, и Вам будут признательны. В любом случае, используйте общедиалектное "айва" ("да") вместо литературного "на‘ам".

К равным по возрасту или положению следует обращаться "ахы" ("мой брат"), или "ахуя" (на диалекте), к старшим по возрасту или положению - "сейиди" ("мой господин", что Вас ни к чему не обязывает). При этом звательную частицу "йе" произносить необязательно.

Пишут йеменцы, как и все арабы, весьма небрежно, поэтому если Вам выписали какую-либо бумагу от руки, не постесняйтесь уточнить содержание написанного дословно.

Некоторые йеменцы, узнав, что Вы из России, могут начать бравировать знанием русской инвективной лексики, проще говоря, нецензурными выражениями. Посмейтесь вместе с ними, ведь Вас хотят порадовать.

Кстати, замечательной чертой йеменцев является хорошее чувство юмора. Главное - не злоупотреблять этим.

Если Вы, уважаемый читатель, мужчина, то забудьте о том, что Ваш собеседник женат, даже если Вы знаете, что у него несколько жен. Не расспрашивайте о жене или женах, а лучше осведомитесь о здоровье собеседника. Особенно арабам нравится, если их спрашивают о родителях и их собственных детях.

Вообще, лицам женского пола внимания уделять не следует. Вам могут предложить вступить в законный брак с йеменкой, если Вы мусульманин, или согласны принять ислам. Автор за два года работы в Йемене, будучи холостым, так и не согласился.

Несмотря на свое гостеприимство и нескрываемый интерес к иностранцам, йеменцы требуют соблюдения определенных норм поведения. Так, нельзя распивать спиртные напитки открыто, особенно в священный месяц Рамадан, т.е. во время мусульманского поста.

В кафе или ресторане Вам могут предложить, или Вы можете попросить, взять заказанное Вами с собой. Для этого произносится лишь одно слово - "сафари".

В любом учреждении, а тем более в гостях, Вам могут предложить чай или кофе. Отказываться в таких случаях не следует, даже если у Вас мало времени.

Кофе в истории Йемена занимает особое место. Одной из причин активного проникновения в Йемен европейцев в XVIII в. стал вывоз из порта Моха йеменского кофе, который и получил название "мокко". Недаром во всем арабском мире известно метафорическое название кофе - "бинт аль-Йаман" ("дочь Йемена").

Нельзя забывать о приличии в одежде. Выходить на улицу в шортах не следует. Женщинам особенно надо позаботиться, чтобы их руки, ноги и прочие выдающиеся части тела были закрыты. Лучше всего приобрести традиционную женскую одежду (джалябийя). Если лицо россиянки будет прикрывать шаршаб (чадра), к ней отнесутся не только с пониманием, но и с особым уважением.

И в наши дни на городских улицах продается ладан (люба), тот самый, благодаря которому Йемен в древности называли "Страной ладана". Мерой веса здесь служит "укыйя" (искаженное "унция"), что составляет приблизительно 30 граммов.

Также в городе Вам могут предложить сим-сим - сладости, приготовляемые на основе кунжута, и масвак - корневища, используемые для чистки зубов.

Иностранцев не должно смущать, что многие мужчины-йеменцы ходят, взявшись за руки, так как прикосновение у арабов - знак особого дружеского расположения. Вас также могут взять за руку и удерживать ее некоторое время: не вздумайте ее одергивать, а иначе Вас неправильно поймут. Однажды, взявшись с автором за руки, по внутреннему дворику йеменского МИДа прогуливался один из высокопоставленных йеменских чиновников: разговор прошел в атмосфере взаимопонимания и закончился полным консенсусом.

Традиционное обращение арабов к иностранцам - "садык" ("друг", мн.ч. "асдыка"). "Устаз" ("наставник") - почтительное индивидуальное обращение, которое также иногда используется по отношению к иностранцам.

Йеменцы охотно используют такой вид приветствия и прощания как рукопожатие даже по отношению к незнакомым людям, а особенно к иностранцам. В любой лавке Вы можете протянуть руку торговцу, и Вам с радостью ответят тем же, но не стоит при этом рассчитывать на большую скидку. Как бы ни сложился разговор, с Вами всегда любезно попрощаются.

В знак приветствия или прощания йеменцы прикладывают руку к сердцу. Этот традиционный жест является признаком особого расположения, но при этом не следует пренебрегать рукопожатием.

Вообще, йеменцы очень доброжелательны. Вас не должно смущать, что большинство мужчин в Йемене носят пояс с большим кинжалом (джамбийя). Это лишь элемент национального костюма. Джамбийя, несомненно, является фаллическим символом, но никак не средством устрашения или, тем более, нападения.

Различаются субэтнические группы йеменских арабов, говорящие на своих языках. Из древнего южноаравийского языка происходят современные южноаравийские языки и диалекты Йемена: батхари, джиббали (шахри), махри, харсуси (на востоке страны) и сокотри (на острове Сокотра и островах Абд-эль-Кури).

Субэтническая группа сокотрийцев сложилась в результате многовекового смешения южных арабов с греками, индийцами, португальцами, сомалийцами и эфиопами. На Сокотре можно увидеть традиционное приветствие островитян - "шараджа", представляющее собой прикосновение кончиками носов.

Здесь, как и на Канарских островах, произрастает драконово дерево (Dracaena draco), которое в Йемене называется "дам аль-ахавейн" ("кровь двух братьев"), а на самом острове - "ариб".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665423720


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