"Би-би-си": Отказ от "Нерушимого братства". Кому, кроме России, нужна ОДКБ?

10:05 11.10.2022 11 октября 2022



Предыстория: Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ

Созданная на обломках СССР Организация договора о коллективной безопасности ныне представляет собой уникальное объединение. Страна, в столице которой было заключено соглашение о формировании военно-политического блока, в нем более не состоит; две из шести стран-участниц фактически находятся в состоянии войны с другими государствами, но ведут боевые действия собственными силами; еще две постоянно воюют друг с другом. Что это за организация и есть ли у нее перспективы? В репортаже "Би-би-си".



Последнее упоминание об ОДКБ в новостной повестке дня случилось 9 октября: Кыргызстан не захотел проводить на своей территории учения миротворческих сил этой организации. Командно-штабные учения под названием "Нерушимое братство - 2022" должны были пройти в Иссык-Кульской области 10-14 октября, но отменены без указания причины.



Когда на следующий день журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ, нет ли между Россией и Кыргызстаном разногласий, Дмитрий Песков ответил: "Нет".



В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. На учениях в городе Балыкчы Иссык-Кульской области планировалось отработать обеспечение режима прекращения огня. Но, похоже, в способность сил ОДКБ обеспечить прекращение огня верит все меньше членов организации. Например, в конце сентября от участия в учениях ОДКБ в Казахстане отказалась Армения.



"Пистолет, который не стреляет"



Деятельностью ОДКБ - или отсутствием таковой - недовольны многие политики стран-участниц блока. В середине сентября в Ереване прошел митинг с требованием выхода Армении из Договора о коллективной безопасности и начала переговоров с новыми союзниками. Причиной стала пассивная реакция ОДКБ на просьбу Армении об отправке военнослужащих в зону столкновений с Азербайджаном, возобновившихся в ночь с 12 на 13 сентября.



Протестующих поддержали спикер парламента Ален Симонян и секретарь Совета безопасности Армен Григонян. Симонян сравнил ОДКБ с пистолетом, "который не стреляет, которым можно только бить или показывать его".



"Мы очень недовольны, естественно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, имея связь с народом, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, естественно, мы сделаем от этого выводы, уже делаем и уже сделали", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.



Протесты совпали по времени с визитом в Ереван спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а уже на следующий день, 19 сентября, стало известно о состоявшейся трехсторонней встрече в Нью-Йорке госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Армении и Азербайджана.



"Россию перестают учитывать в раскладах"



Политолог Анатолий Несмиян считает, что Россия вот-вот уйдет из Закавказья и Центральной Азии, так как уже не вытягивает внешнеполитическую нагрузку, балансы отношений в двух регионах существенным образом меняются.



"Поэтому Штаты ищут варианты, как именно встроиться в новые балансы, по возможности не участвуя в них прямо. Скорее всего, Армению постараются "передать" европейцам и НАТО. Так как Турция сама член НАТО, в рамках альянса с ней будет проще разговаривать по ситуации в регионе, не вынося, что называется, сор из избы", - пишет он в "Телеграме".



"Все это очень напоминает обстановку перед распадом СССР, - продолжает он, - тогда тоже началась дележка советской зоны влияния, а Кремль был вынужден делать вид, что ничего не происходит, так как реагировать на происходящее был уже не в состоянии".



"Россию сегодня тоже перестают учитывать в раскладах, так как она исчерпала свой потенциал на украинских черноземах и сегодня добивает свою армию, лишаясь даже гипотетических возможностей участия в выработке хоть каких-то решений в своих бывших зонах интересов", - считает эксперт.



Как и для чего создавалась ОДКБ?



15 мая 1992 года, вскоре после распада Советского Союза, шесть постсоветских республик - Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан - подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. На следующий год к договору присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь.



Формирование военно-политического блока на территории стран, еще недавно бывших единым государством с единой армией, выглядело естественной потребностью, призванной компенсировать набиравшие силу дезинтеграционные процессы.



Изначально ОДКБ создавалась как возможная альтернатива НАТО, но вряд ли как ее аналог - уже тогда были очевидны множественные противоречия, накопившиеся в советский период и усугубившиеся с распадом государства.



В первую очередь формированию полноценного военного объединения препятствовали неурегулированные территориальные споры ее участников и возведенное в ранг государственной политики стремление сильнейшего члена альянса - России - расширить сферы своего влияния, в том числе и военным путем.



Через пять лет Узбекистан, Грузия и Азербайджан вышли из ОДКБ (Узбекистан в 2006 году решил вернуться, но в 2012-м передумал и снова покинул организацию).



В настоящий момент членами ОДКБ остаются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.



За "щедрость" Москвы нужно платить



Наблюдатели часто называют ОДКБ аморфной организацией. За все время своего существования она лишь однажды использовала военный контингент - в январе 2022 года отправила миротворцев в Казахстан, где вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки.



Прибывшим в страну подразделениям ОДКБ отводились то ли участие в полицейской операции, то ли роль заградотрядов - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сильно сомневался в лояльности своих силовиков и аргументировал просьбу об отправке миротворцев нашествием 20 тысяч иностранных террористов. Никаких убедительных доказательств тому впоследствии приведено не было. Но Путин Токаева поддержал.



Профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат считает, что войска ОДКБ в городах Казахстана стали символическим показателем полноценного влияния и контроля России над политическим режимом в Нур-Султане, "что на руку Москве".



Соседний Кыргызстан трижды обращался за помощью к ОДКБ - в 1999 году, во время Баткенских событий, когда в страну вторглись вооруженные исламисты из Афганистана и Таджикистана, в 2010-м, когда в Оше и Баткене произошел кровопролитный межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками, и в 2021-м, во время очередного, но особенно жесткого вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе. И все три раза получил отказ.



Нужна ли Организация договора о коллективной безопасности Кыргызстану? - все чаще задаются вопросом кыргызские политики и общественные деятели.



Разрушенный погранпост на границе Кыргызстана и Таджикистана. 19 сентября 2022 года

Разрушенный погранпост на границе Кыргызстана и Таджикистана. 19 сентября 2022 года

Многие эксперты указывают на то, что ОДКБ превратилась в инструмент России для сохранения военного влияния, и напоминают, что за "щедрость" Москвы нужно платить. В качестве примера часто приводят ситуацию в Белоруссии, глава которой, Александр Лукашенко, которому Кремль помог сохранить власть в 2020 году, выполняет все пожелания Владимира Путина.



Встреча глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке, 2019 год. На параде в Москве 9 мая 2022 года только президент Таджикистана Эмомали Рахмон (на фото

Встреча глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке, 2019 год. На параде в Москве 9 мая 2022 года только президент Таджикистана Эмомали Рахмон (на фото

Кроме Лукашенко, никто из лидеров стран-участниц ОДКБ не поддержал российское "вторжение" в Украину, и это вызывает негодование российских сторонников "войны" - они называют организацию ширмой, под прикрытием которой союзники "сотрудничают с врагами России".



"Залюбуешься, глядя на то, кто как голосует против России. Не пора ли окончательно доломать эту комедию, именуемую ОДКБ? Пока не поздно?" - пишет автор портала topwar.ru.



Международная репутация России после нападения на Украину такова, что многие члены ОДКБ и сами не прочь дистанцироваться от Москвы. Но всем ли удастся найти новых союзников - это большой вопрос. Источник - ВВС

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