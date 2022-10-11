 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.10.2022
14:11  Казахстанская безмятежность на фоне украинских бомбардировок, - Петр Своик
11:26  О заговорщиках, изменниках и шпионах, - Данияр Ашимбаев
11:11  Республиканцы идут в голевую атаку. Трамписты решительно настроены отвоевать у демократов Конгресс
10:45  О чем договорилось ЦРУ США с афганской разведкой в Дохе? - Ст.Тарасов
10:05  "Би-би-си": Отказ от "Нерушимого братства". Кому, кроме России, нужна ОДКБ?
10:03  У России и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет разногласий, - бодрая чушь от Д.Пескова
09:53  Зачем Америке на самом деле нужен Кыргызстан, - "ВечБишкек"

09:49  В новую аренду? Киргизия и США готовят новый договор о "партнерстве"
09:29  Казахстан никак не запустит на полную мощность Нефтепровод КТК
09:24  Перебор. В КазПрезидентки выдвинулась еще одна фемина - правозащитница Салтанат Турсынбекова
09:07  Как перестать разрушать свою страну и начать жить, - М.Делягин
09:02  Фундаментальный сдвиг в мировой экономике: конец эпохи экономического спокойствия, - Владимир Овчинский
08:27  СВО и смена миропорядка. Есть международное право, а есть геополитика, - Александр Дугин
01:51  Казахстану нельзя без ЕАЭС, - А.Кусаинов
00:48  Пхеньян не говорит с врагами. Ким Чен Ын бросил открытый вызов США, - С.Строкань
00:30  Бишкек поднимает знамя Великокиргизии? Конфликт продолжают раздувать, - А.Уваров
00:22  Коллективное руководство Китая ушло в прошлое. Партия решила, что в пору испытаний стране нужен сильный руководитель, - НГ
00:07  Проблемы ОДКБ: Пора приступать к немедленному и жесткому реформированию, - А.Курманов
00:05  Le Figaro: наступление зимы сыграет на руку России, а не Украине
00:00  Мигрантов не будут депортировать из России за отказ от мобилизации, - посольство РФ в Узбекистане
Понедельник, 10.10.2022
21:16  Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке мира по футболу среди ампутантов
20:42  Йеменцы (этнографические особенности), - П.Густерин
20:30  6 - за и 4 - против. Профильный комитет КырПарламента едва одобрил новый договор о границах с Узбекистаном
19:54  Экс-депутат Жуматай Алиев вновь выдвинут кандидатом в президенты Казахстана
19:25  Шире килт. Провальный месяц правления Лиз Трасс вдохновил шотландских сепаров, - А.Забродин
19:23  Тяжело в бою - легко без учений. Почему Бишкек отменил маневры ОДКБ, - Къ
19:19  Должна ли Москва делать ставку на Эр-Рияд? - НГ
19:14  Почему Киргизия отказалась от "Нерушимого братства" ОДКБ? - "Взгляд"
19:10  ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США, - Глеб Простаков
15:05  Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб от рос-ракеты в Киеве
14:00  Голливудские звезды стали рабами политкорректности, - Федерико Рампини
13:57  Asia Times: Китай нагоняет США в разработке истребителя шестого поколения
12:53  Похабень и богомоловщина. А в "культурной" Ru-тусовочке все по-прежнему, - Алексей Иванов
12:48  Новый КНБ в "Новом Казахстане", - М.Крамаренко
12:05  Полный дебилизм. В КырПарламенте возмущены некомпетентностью собственных министров
11:54  МИД Таджикистана обновил данные по погибшим в Баткене (59). А потом убрал эту информацию с сайта
10:57  "Рассмотрение вопроса кыргызско-узбекской границы проходит незаконно", - депутат Мадумаров
10:14  Грядет новая макроэкономическая эра. Будет тяжело, - The Economist
09:37  Талибы "обратили вспять" десятилетний экономический рост в Афганистане, - ООН
07:40  Садыр Жапаров: "Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо"
07:29  Прикрываясь Кораном… Как религия способствует деградации казахстанской семьи, - Сауле Исабаева
07:25  Киргизия идет на разрыв связей с Россией. Жапаров устроил демарш против Москвы и Душанбе, - Виктория Панфилова
07:21  Газа нет - и во всей Европе может грохнуться мобильная связь, - Тайлер Дерден
07:16  Командующий укр-армией Залужный носит женский браслет с фашистской свастикой
03:58  Статистика по Марку Твену. Экономика РФ не понесла катастрофического ущерба от событий 22-го года
01:14  ОПЕК+ отомстил за "Северные потоки"..., - А.Комраков
00:47  Ас-Садр еще себя покажет. Конфликт между политическими силами в Ираке не исчерпан, а лишь отложен, - А.Веселов
00:32  На кой Казахстану возрожденный Конституционный суд, - Д.Найман
00:25  Кырпрез Жапаров крайне невразумительно объяснил зачем его друг секретарь Совбеза Ташиев притащил в парламент 2 ящика с автоматами
00:24  Как восстановить позиции после провала Байдена с Саудовской Аравией, - Washington Post
Воскресенье, 09.10.2022
20:31  Теннис. Победителем турнира Astana Open стал Новак Джокович (Сербия)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Би-би-си": Отказ от "Нерушимого братства". Кому, кроме России, нужна ОДКБ?
10:05 11.10.2022

11 октября 2022

Предыстория: Кыргызстан отменил проведение военных учений Миротворческих сил ОДКБ
Созданная на обломках СССР Организация договора о коллективной безопасности ныне представляет собой уникальное объединение. Страна, в столице которой было заключено соглашение о формировании военно-политического блока, в нем более не состоит; две из шести стран-участниц фактически находятся в состоянии войны с другими государствами, но ведут боевые действия собственными силами; еще две постоянно воюют друг с другом. Что это за организация и есть ли у нее перспективы? В репортаже "Би-би-си".

Последнее упоминание об ОДКБ в новостной повестке дня случилось 9 октября: Кыргызстан не захотел проводить на своей территории учения миротворческих сил этой организации. Командно-штабные учения под названием "Нерушимое братство - 2022" должны были пройти в Иссык-Кульской области 10-14 октября, но отменены без указания причины.

Когда на следующий день журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ, нет ли между Россией и Кыргызстаном разногласий, Дмитрий Песков ответил: "Нет".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. На учениях в городе Балыкчы Иссык-Кульской области планировалось отработать обеспечение режима прекращения огня. Но, похоже, в способность сил ОДКБ обеспечить прекращение огня верит все меньше членов организации. Например, в конце сентября от участия в учениях ОДКБ в Казахстане отказалась Армения.

"Пистолет, который не стреляет"

Деятельностью ОДКБ - или отсутствием таковой - недовольны многие политики стран-участниц блока. В середине сентября в Ереване прошел митинг с требованием выхода Армении из Договора о коллективной безопасности и начала переговоров с новыми союзниками. Причиной стала пассивная реакция ОДКБ на просьбу Армении об отправке военнослужащих в зону столкновений с Азербайджаном, возобновившихся в ночь с 12 на 13 сентября.

Протестующих поддержали спикер парламента Ален Симонян и секретарь Совета безопасности Армен Григонян. Симонян сравнил ОДКБ с пистолетом, "который не стреляет, которым можно только бить или показывать его".

"Мы очень недовольны, естественно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, имея связь с народом, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, естественно, мы сделаем от этого выводы, уже делаем и уже сделали", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

Протесты совпали по времени с визитом в Ереван спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а уже на следующий день, 19 сентября, стало известно о состоявшейся трехсторонней встрече в Нью-Йорке госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Россию перестают учитывать в раскладах"

Политолог Анатолий Несмиян считает, что Россия вот-вот уйдет из Закавказья и Центральной Азии, так как уже не вытягивает внешнеполитическую нагрузку, балансы отношений в двух регионах существенным образом меняются.

"Поэтому Штаты ищут варианты, как именно встроиться в новые балансы, по возможности не участвуя в них прямо. Скорее всего, Армению постараются "передать" европейцам и НАТО. Так как Турция сама член НАТО, в рамках альянса с ней будет проще разговаривать по ситуации в регионе, не вынося, что называется, сор из избы", - пишет он в "Телеграме".

"Все это очень напоминает обстановку перед распадом СССР, - продолжает он, - тогда тоже началась дележка советской зоны влияния, а Кремль был вынужден делать вид, что ничего не происходит, так как реагировать на происходящее был уже не в состоянии".

"Россию сегодня тоже перестают учитывать в раскладах, так как она исчерпала свой потенциал на украинских черноземах и сегодня добивает свою армию, лишаясь даже гипотетических возможностей участия в выработке хоть каких-то решений в своих бывших зонах интересов", - считает эксперт.

Как и для чего создавалась ОДКБ?

15 мая 1992 года, вскоре после распада Советского Союза, шесть постсоветских республик - Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан - подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. На следующий год к договору присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь.

Формирование военно-политического блока на территории стран, еще недавно бывших единым государством с единой армией, выглядело естественной потребностью, призванной компенсировать набиравшие силу дезинтеграционные процессы.

Изначально ОДКБ создавалась как возможная альтернатива НАТО, но вряд ли как ее аналог - уже тогда были очевидны множественные противоречия, накопившиеся в советский период и усугубившиеся с распадом государства.

В первую очередь формированию полноценного военного объединения препятствовали неурегулированные территориальные споры ее участников и возведенное в ранг государственной политики стремление сильнейшего члена альянса - России - расширить сферы своего влияния, в том числе и военным путем.

Через пять лет Узбекистан, Грузия и Азербайджан вышли из ОДКБ (Узбекистан в 2006 году решил вернуться, но в 2012-м передумал и снова покинул организацию).

В настоящий момент членами ОДКБ остаются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

За "щедрость" Москвы нужно платить

Наблюдатели часто называют ОДКБ аморфной организацией. За все время своего существования она лишь однажды использовала военный контингент - в январе 2022 года отправила миротворцев в Казахстан, где вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки.

Прибывшим в страну подразделениям ОДКБ отводились то ли участие в полицейской операции, то ли роль заградотрядов - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сильно сомневался в лояльности своих силовиков и аргументировал просьбу об отправке миротворцев нашествием 20 тысяч иностранных террористов. Никаких убедительных доказательств тому впоследствии приведено не было. Но Путин Токаева поддержал.

Профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат считает, что войска ОДКБ в городах Казахстана стали символическим показателем полноценного влияния и контроля России над политическим режимом в Нур-Султане, "что на руку Москве".

Соседний Кыргызстан трижды обращался за помощью к ОДКБ - в 1999 году, во время Баткенских событий, когда в страну вторглись вооруженные исламисты из Афганистана и Таджикистана, в 2010-м, когда в Оше и Баткене произошел кровопролитный межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками, и в 2021-м, во время очередного, но особенно жесткого вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе. И все три раза получил отказ.

Нужна ли Организация договора о коллективной безопасности Кыргызстану? - все чаще задаются вопросом кыргызские политики и общественные деятели.

Разрушенный погранпост на границе Кыргызстана и Таджикистана. 19 сентября 2022 года
Разрушенный погранпост на границе Кыргызстана и Таджикистана. 19 сентября 2022 года
Многие эксперты указывают на то, что ОДКБ превратилась в инструмент России для сохранения военного влияния, и напоминают, что за "щедрость" Москвы нужно платить. В качестве примера часто приводят ситуацию в Белоруссии, глава которой, Александр Лукашенко, которому Кремль помог сохранить власть в 2020 году, выполняет все пожелания Владимира Путина.

Встреча глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке, 2019 год. На параде в Москве 9 мая 2022 года только президент Таджикистана Эмомали Рахмон (на фото
Встреча глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке, 2019 год. На параде в Москве 9 мая 2022 года только президент Таджикистана Эмомали Рахмон (на фото
Кроме Лукашенко, никто из лидеров стран-участниц ОДКБ не поддержал российское "вторжение" в Украину, и это вызывает негодование российских сторонников "войны" - они называют организацию ширмой, под прикрытием которой союзники "сотрудничают с врагами России".

"Залюбуешься, глядя на то, кто как голосует против России. Не пора ли окончательно доломать эту комедию, именуемую ОДКБ? Пока не поздно?" - пишет автор портала topwar.ru.

Международная репутация России после нападения на Украину такова, что многие члены ОДКБ и сами не прочь дистанцироваться от Москвы. Но всем ли удастся найти новых союзников - это большой вопрос.

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665471900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят поправки в договор о противодействии отмыванию денег
- Основные подходы по трансформации КТЖ рассмотрели в Правительстве
- Глава Минздрава отчиталась депутатам о реализации реформ Президента в сельском здравоохранении
- О заговорщиках, изменниках и шпионах
- Руководство страны намерено изжить практику трансфертной зависимости регионов
- Асхат Аймагамбетов провел отчетную встречу с жителями города Алматы
- Казахстанцам нужно "мобилизовать" выдержку
- Сообщения ЦИК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  