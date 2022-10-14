Территориальные перспективы Украины, - П.Густерин

22:26 15.10.2022

П.В. Густерин

Территориальные перспективы Украины



Уточнения по карте: 1) Буджак - южная Бессарабия, часть Одесской области; 2) на карте территории Бессарабии соответствует территория Молдавской ССР.



Постоянно приходится слышать, что в результате Специальной военной операции России Украина потеряла 20 % своей территории, или одну пятую своей территории. Попытаюсь уточнить и детализировать эту цифру.



Площадь УССР, на территории которой была провозглашена нынешняя Украина, составляла 603,7 тыс. кв. км. В 2014 г. в состав России вернулись Автономная Республика Крым, площадь которой составляла 27,0 тыс. кв. км, включая город Севастополь, - то есть 4,47 % площади УССР.



Теперь в состав России входят еще и Донецкая (26,5 тыс. кв. км), Запорожская (27,2 тыс. кв. км), Луганская (26,7 тыс. кв. км) и Херсонская (28,5 тыс. кв. км) области, общая площадь которых составляет 108,9 тыс. кв. км, то есть 18,04 % площади УССР.



Значит, общие территориальные потери Украины после бандеровского государственного переворота 2014 года уже составили 22,51 % площади УССР.



Еще год назад трудно было представить, что ДНР и ЛНР войдут в состав России, не говоря уже о Запорожье и Херсонщине. Теперь же это исторический факт.



В перспективе в состав России войдут и другие территории Новороссии, то есть Днепропетровская (31,9 тыс. кв. км), Николаевская (24,6 тыс. кв. км) и Одесская (33,3 тыс. кв. км) области, а также Слободская Украина, то есть территории России, являвшиеся таковыми еще до Переяславской рады 1654 года, а именно, Сумская (23,8 тыс. кв. км) и Харьковская (31,4 тыс. кв. км) области. Общая территория названных пяти областей составляет 145,0 тыс. кв. км, то есть 24,02 % площади УССР.



Таким образом, на сегодняшний день из состава Украины в состав России перешли шесть субъектов, а в перспективе перейдут еще, как минимум, пять областей, итого - одиннадцать субъектов.



Значит, в конечном итоге в состав России войдут ее исторические территории, составлявшие более 46,53 % площади УССР.



В обозримом будущем в состав Венгрии войдет Закарпатская область (12,8 тыс. кв. км), то есть Подкарпатская Русь, являвшаяся венгерской в 1938-1944 гг., в состав Румынии - Черновицкая область (8,1 тыс. кв. км), то есть Северная Буковина, которая была румынской в 1918-1940 гг. Общая площадь названных здесь областей составит 20,9 тыс. кв. км, то есть 3,46 % площади УССР.



Что касается Польши, то здесь вопрос присоединения украинских территорий не решается однозначно. С высокой долей вероятности польскими воеводствами станут Волынская (20,2 тыс. кв. км) и Львовская (21,8 тыс. кв. км) области. Возможно, польскими же станут Ивано-Франковская (13,9 тыс. кв. км), Ровненская (20,1 тыс. кв. км) и Тернопольская (13,8 тыс. кв. км) области. По Рижскому договору 1921 года территории всех пяти названных областей до 1939 г. входили в состав Польши, пока не были освобождены Красной Армией. Общая площадь названных здесь областей составит 89,8 тыс. кв. км, то есть 14,87 % площади УССР.



Таким образом, в состав зарубежных государств могут войти от четырех до семи областей Украины общей площадью до 110,7 тыс. кв. км, то есть 18,34 % площади УССР.



Всего же Украина из 27 субъектов, находившихся в ее составе на момент бандеровского переворота 2014 года, может потерять до 18 субъектов общей площадью до 391,6 тыс. кв. км, то есть до 64,87 % площади УССР.



Источники статистических данных:

1) Атлас СССР. М., 1982, с. 97-98;

2) Атлас СССР. М., 1984, с. 104;

3) Справочный атлас государств, входивших в состав СССР. М., 2005, с. 44-45.



Примечания:

1) Автономная Республика Крым в советское время называлась Крымская область.

2) Луганская область в советское время называлась Ворошиловградская область.