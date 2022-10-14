 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.10.2022
22:26  Территориальные перспективы Украины, - П.Густерин
19:33  Два возможных варианта развития миропорядка, - Е.Сатановский
19:05  Казахстан откорректировал свою Военную доктрину. Учли кибер-угрозы
19:03  Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана
14:27  Конкуренция в Средней Азии за эмигрантов из России
14:23  Президент Туркменистана прибыл в Казахстан
14:19  Проект газового хаба в Турции - дорого и бессмысленно, - СП

13:58  Кыргызстанка Ванесса Толкунбек кызы выиграла международный конкурс красоты Face of Asia 2022
13:51  России пора "запустить ежа в штаны американцам", - СП
13:50  Ради собственного спасения британский премьер Лиз Трасс позорно сдала соратника
13:46  Sabah: Конец долларовой системы: санкции против России лишь ускорили ее крах
13:43  Что закончится раньше – Украина или западная военная помощь? - Александр Ростовцев
12:58  "Пограничный" курултай кыргызов в Узгене. Депутат Мадумаров заявил, что без Кемпир-Абада ему жизнь не нужна
10:12  Невидимый фронт: какие виды вооружений обкатывают США на Украине, - МК
09:48  Оно того стоит? Зачем Путин цацкается с Турцией? - И.Алкснис
09:29  Герой обороны Славянска Игорь Стрелков вернулся на фронт
08:31  В турецкой Амасре погибли в шахте более 40 горняков
08:04  "Центральная Азия плюс": новый формат переговоров, - Иван Арбышев
07:55  Русских в Балтии в час икс готовы утилизировать быстро, - А.Паулаускас
07:38  Южный склон китайской громады. Самое шумное боевое командование Поднебесной, - Александр Храмчихин
00:47  Глобальная архитектура безопасности должна формироваться заново, - Эрдоган
00:32  Возможен ли мир в Украине? - Тед Снайдер
00:07  Битва технологий. Смогут ли США сохранить свою научно-технологическую гегемонию, - Н.Петров
Пятница, 14.10.2022
23:00  Конкурируя с Россией, отодвигая Америку. Китай наращивает экспорт вооружений, - НГ
22:24  Путин заявил об отсутствии необходимости массированных ударов по Украине!?
22:10  Путин пытается миротворить Рахмона с Жапаровым. Получается весьма кисло
19:24  Индийское правительство решает конфликт в Кашмире при помощи демографии, - В.Скосырев
19:22  По итогам Совета глав СНГ подписан пакет свежих бумажек
19:12  Зерновая сделка может быть расторгнута из-за теракта на Крымском мосту, - невнятные угрозы Путина
19:06  Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным создать в Турции газовый хаб
14:07  Новым президентом Казахстана может стать футболист
14:05  20-летняя Диами Алмазбекова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2022"
13:54  Кыргызстан. Ремонт Дома правительства. В Бишкеке продолжают уродовать историческое здание
12:08  Россия пытается установить новые правила игры в Туркестане, - Марс Сариев
11:53  Сергей Лебедев отныне - председатель исполкома - Исполнительный и генеральный секретарь СНГ
11:50  6-й cаммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
11:42  Чем закончится демарш Кыргызстана? - Рамзия Мирзобекова
10:48  Все страны ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях, кроме Казахстана
10:09  Скончалась бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина
10:03  Вышла в свет новая игра о Монгольской империи
09:58  "Консервативная революция" Путина. Новый антиколониализм против "диктатуры избранных", - Владимир Можегов
09:56  Подрыв. Война на фоне мирового кризиса, - Сергей Переслегин
09:24  Какие документы приняли президенты на саммите СВДМА в Казахстане
09:04  Ректора РАНХиГС Владимира Мау отмазали от мошеннической статьи
08:41  62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции - вычислил кырдепутат Нуржигит Кадырбеков
08:28  Чучело ООН и реинкарнация Вавилона, - Юрий Борисов
08:25  Персидскому заливу выгоднее сотрудничать с Россией, чем с США, - Махмуд Аллуш
08:20  New York Times: США ввязались в войну на два фронта. Шансов на мир пока не видно
08:13  Казахстан демпингует сталью рынок России, - Kъ
07:59  Пришло время Азии, - репортаж А.Колесникова с саммитов в Астане
07:50  Протестные акции стали стресс-тестом для элиты Ирана, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Территориальные перспективы Украины, - П.ГустеринТерриториальные перспективы Украины, - П.Густерин
22:26 15.10.2022

П.В. Густерин
Территориальные перспективы Украины

Уточнения по карте: 1) Буджак - южная Бессарабия, часть Одесской области; 2) на карте территории Бессарабии соответствует территория Молдавской ССР.

Постоянно приходится слышать, что в результате Специальной военной операции России Украина потеряла 20 % своей территории, или одну пятую своей территории. Попытаюсь уточнить и детализировать эту цифру.

Площадь УССР, на территории которой была провозглашена нынешняя Украина, составляла 603,7 тыс. кв. км. В 2014 г. в состав России вернулись Автономная Республика Крым, площадь которой составляла 27,0 тыс. кв. км, включая город Севастополь, - то есть 4,47 % площади УССР.

Теперь в состав России входят еще и Донецкая (26,5 тыс. кв. км), Запорожская (27,2 тыс. кв. км), Луганская (26,7 тыс. кв. км) и Херсонская (28,5 тыс. кв. км) области, общая площадь которых составляет 108,9 тыс. кв. км, то есть 18,04 % площади УССР.

Значит, общие территориальные потери Украины после бандеровского государственного переворота 2014 года уже составили 22,51 % площади УССР.

Еще год назад трудно было представить, что ДНР и ЛНР войдут в состав России, не говоря уже о Запорожье и Херсонщине. Теперь же это исторический факт.

В перспективе в состав России войдут и другие территории Новороссии, то есть Днепропетровская (31,9 тыс. кв. км), Николаевская (24,6 тыс. кв. км) и Одесская (33,3 тыс. кв. км) области, а также Слободская Украина, то есть территории России, являвшиеся таковыми еще до Переяславской рады 1654 года, а именно, Сумская (23,8 тыс. кв. км) и Харьковская (31,4 тыс. кв. км) области. Общая территория названных пяти областей составляет 145,0 тыс. кв. км, то есть 24,02 % площади УССР.

Таким образом, на сегодняшний день из состава Украины в состав России перешли шесть субъектов, а в перспективе перейдут еще, как минимум, пять областей, итого - одиннадцать субъектов.

Значит, в конечном итоге в состав России войдут ее исторические территории, составлявшие более 46,53 % площади УССР.

В обозримом будущем в состав Венгрии войдет Закарпатская область (12,8 тыс. кв. км), то есть Подкарпатская Русь, являвшаяся венгерской в 1938-1944 гг., в состав Румынии - Черновицкая область (8,1 тыс. кв. км), то есть Северная Буковина, которая была румынской в 1918-1940 гг. Общая площадь названных здесь областей составит 20,9 тыс. кв. км, то есть 3,46 % площади УССР.

Что касается Польши, то здесь вопрос присоединения украинских территорий не решается однозначно. С высокой долей вероятности польскими воеводствами станут Волынская (20,2 тыс. кв. км) и Львовская (21,8 тыс. кв. км) области. Возможно, польскими же станут Ивано-Франковская (13,9 тыс. кв. км), Ровненская (20,1 тыс. кв. км) и Тернопольская (13,8 тыс. кв. км) области. По Рижскому договору 1921 года территории всех пяти названных областей до 1939 г. входили в состав Польши, пока не были освобождены Красной Армией. Общая площадь названных здесь областей составит 89,8 тыс. кв. км, то есть 14,87 % площади УССР.

Таким образом, в состав зарубежных государств могут войти от четырех до семи областей Украины общей площадью до 110,7 тыс. кв. км, то есть 18,34 % площади УССР.

Всего же Украина из 27 субъектов, находившихся в ее составе на момент бандеровского переворота 2014 года, может потерять до 18 субъектов общей площадью до 391,6 тыс. кв. км, то есть до 64,87 % площади УССР.

Источники статистических данных:
1) Атлас СССР. М., 1982, с. 97-98;
2) Атлас СССР. М., 1984, с. 104;
3) Справочный атлас государств, входивших в состав СССР. М., 2005, с. 44-45.

Примечания:
1) Автономная Республика Крым в советское время называлась Крымская область.
2) Луганская область в советское время называлась Ворошиловградская область.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665861960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов
- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан
- О кандидатах в президенты
- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!
- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы
- О пресечении канала сбыта поддельных денег
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  