 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 15.10.2022
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Пятница, 14.10.2022
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Умер один из "глашатаев перестройки" - журналист Олег Попцов
13:12 16.10.2022

Оле́г Макси́мович Попцо́в (27 мая 1934, Ленинград - 16 октября 2022, Москва - советский и российский журналист, писатель, политический деятель, деятель советского и российского телевидения. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005).

1959 - окончил Ленинградскую лесотехническую академию по специальности инженер лесного хозяйства, позднее - Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. Работал помощником лесничего в Красноярском крае, затем перешел на комсомольскую работу.
После окончания ВПШ - секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ; находясь на этом посту, впервые попал на телевидение: был одним из создателей телепрограммы "Горизонт" молодежной редакции ленинградского телевидения. С 1965 года - работник центрального аппарата ЦК ВЛКСМ в Москве.
1966-1990 - главный редактор журнала "Сельская молодежь". За время работы сделал журнал одним из самых популярных изданий в СССР: поднял тираж с 350 000 до 2 400 000 экземпляров. Каждый месяц проводил по несколько часов в отделе цензуры Гостелерадио СССР. Отстоял право издавать в журнале произведения Булата Окуджавы, Владимира Померанцева, Варлама Шаламова. Кроме того, в "Сельской молодежи" печатались Василь Быков, Василий Шукшин и др.[3] Чтобы получить разрешение на публикацию романа В. Померанцева "Доктор Эшке", поставил перед каждой главой цитату из доклада Брежнева на съезде КПСС. Цензоры не могли снять материал с цитатами Генсека - и роман вышел в свет. В качестве редактора журнала постоянно участвовал в съемках телепрограммы "Взгляд".
В 1989 году участвовал в создании Крестьянской партии России (лидер - Ю. Д. Черниченко).
Март 1990 года - первый заместитель главного редактора газеты "Московские новости" Е. В. Яковлева.
4 марта 1990 года - избран народным депутатом РСФСР, член депутатской группы "Гласность", стал членом комитета по СМИ. Попцову в разное время предлагали занять должности министра культуры, пресс-секретаря Бориса Ельцина, министра печати. Сам Попцов отказывался по причине нежелания работать чиновником[2].
14 июля 1990 года - назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Российское радио как часть ВГТРК было создано на базе радиостанции "Юность". В начале работы Попцов поставил задачу обойти по популярности радио "Маяк". Для создания новой телекомпании Попцов пригласил Анатолия Лысенко в качестве своего заместителя. Также в команду вошли Сергей Ложкин (в будущем - заместитель Попцова по финансам), Елена Дмитриева (юрист), Станислав Буневич (технический директор) и др. 120 000 долларов США на приобретение первых видеокамер Попцов взял в долг у Святослава Федорова "под честное слово". Вернул деньги через три месяца.
3 октября 1993 года - во время штурма телецентра "Останкино" сторонниками Верховного совета России организовал вещание из резервной студии.
15 февраля 1996 года - освобожден от обязанностей главы ВГТРК. Одна из причин ухода Попцова - его позиция по войне в Чечне. На заседании Правительства заявил: "Мы будем харкать кровью за этот необдуманный ввод войск в Чечню". По мнению самого Попцова, его отставка "стала предтечей олигархической схватки за телевидение".
С апреля 1996 года - сотрудник "Общей газеты" Егора Яковлева.
С февраля 1997 года - генеральный директор Издательского дома "Пушкинская площадь".
9 февраля 2000 года - назначен президентом - генеральным директором ОАО "ТВ Центр" (ТВЦ), полностью контролируемого московским правительством. Новый руководитель сделал ставку на социальные проекты. Аббревиатуру названия "ТВ Центр" Попцов расшифровывал как "телевидение вечных ценностей".
С 2001 года - Президент Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР).
21 декабря 2005 года совет директоров канала ТВЦ отправил Олега Попцова в отставку "в связи с истечением контракта", согласно официальному сообщению. Одной из возможных причин неожиданного для себя увольнения Попцов назвал выход в эфир документального фильма "Ваше высокоодиночество", в котором вел виртуальную беседу с Путиным.
В 2006-2022 гг. занимал должность советника генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, положительно оценивал работу Дмитрия Киселева и Сергея Брилева.
С 2009 года - член Экспертного совета международного аналитического журнала "Геополитика".
С октября 2013 по сентябрь 2017 года был одним из колумнистов газеты "Московский комсомолец".
Автор около 20 литературных произведений, в том числе "Хроника времен „царя Бориса"" (1995) и "Тревожные сны царской свиты" (2000).

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665915120


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